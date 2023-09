Keleti nyitás német módra – így talált egymásra Peking és az AfD

A nyár folyamán látogatást tett az Alternatíva Németországért (AfD) párt magasrangú delegációja Pekingben és Sanghajban. A látogatáson Alice Weidel, a párt társelnöke, Peter Bystron külpolitikai szóvivő, valamint Peter Felser parlamenti képviselő is részt vett. Felser úgy nyilatkozott a látogatásról, hogy

az „rendkívül gyümölcsöző” volt.

Hozzátette, lehetőségük volt találkozni a kínai üzleti élet, a tudomány és a politika jelentős képviselőivel, ugyanakkor név szerint nem nevezte meg, hogy kikkel folytattak megbeszéléseket. „Különösen lenyűgöző volt, hogy az emberek, akikkel tárgyaltunk, mennyire jól tájékozottak voltak a németországi helyzetről és különösen pártunk közelmúltbeli sikereiről” – mondta Felser.

Érdemes tudni azt is, hogy

Alice Weidel, a párt társelnöke folyékonyan beszéli a mandarint, hat évig élt Kínában, ahol a doktori disszertációját írta,

valamint a Goldman Sachs és a Bank of China közgazdászaként dolgozott.

Habár a kínai állami média nem számolt be az AfD látogatásáról, a párt számára viszont különösen fontosak voltak a tárgyalások, mivel ezekkel is közelebb lépett ahhoz, hogy nemzetközileg is elismert politikai szereplővé váljon, eddig ugyanis leginkább csak Oroszországgal voltak kapcsolatai Németországon kívül.

A kommunista Kínával hasonló nézeteik lehetnek a hierarchia megítélése, a világgazdaság, a nacionalizmus, ezek mellett pedig a woke-ideológia és a radikális individualizmus ellenzése kapcsán.

Peter Felser a látogatásukról elmondta, hogy nincs szó a bal- és a jobboldal összemosódásáról, mivel az AfD szerint

a külpolitikát és a nemzetközi kereskedelmet egyáltalán nem lenne szabad ideológiáknak alárendelni.

Németországnak jelentős gazdasági érdekei vannak Kínában, ezért a jó kapcsolatok fenntartása a realizmus, a pragmatizmus, a nemzeti érdek, és nem pedig ideológiai hozzáállás kérdése” – mondta.

Maximilian Krah, az AfD EP-képviselője korábban arról nyilatkozott a kínai médiának, hogy Németország Kínától való elszakadása csak Amerika érdekeit szolgálná, és súlyosan károsítaná a német ipart. Arról beszélt: a németországi Kína-ellenes erők nem képviselik a németek érdekeit, és sürgette Olaf Scholz német kancellárt, hogy az országa gazdasági érdekeit helyezze előtérbe. Hozzátette azt is, hogy Berlinnek ki kell maradnia a Washington és Peking közötti konfliktusból. „Amerika háborúinak megvívása nem a mi érdekünk” – fogalmazott.