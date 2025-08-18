Ft
HUNOR Kapu Tibor Magyarország űrkutatás

„Jól áll nektek az űrkutatás” – Kapu Tibor megható szavakkal tért vissza Magyarországra

2025. augusztus 18. 13:46

Nyolc hónap után ismét magyar földre lépett Kapu Tibor, a HUNOR-program első kutatóűrhajósa. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren tartott sajtótájékoztatón beszélt arról, mit jelentett számára a 18 napos űrmisszió, és hogyan látta a magyar tudomány helytállását a világűrben.

2025. augusztus 18. 13:46
null

Kapu Tibor, a HUNOR-program kutatóűrhajósa, nyolc hónap távollét után tért vissza Magyarországra. A reptéren tartott sajtótájékoztatón felelevenítette hazatérése első perceit, és hangsúlyozta: Magyarország ma büszkébb, kíváncsibb és meghatározóbb, mint amikor elindult a kiképzésre.

Ma egy kicsit egyenesebb a hátunk, magasabbra emeljük a tekintetünket, és jobban csillog az arcunk is. Jó áll nektek az űrkutatás

 – fogalmazott.

Kapu Tibor meghatottan beszélt családja, barátai és a HUNOR-program munkatársainak támogatásáról, valamint arról a ruháról, amelyet legutóbb az űrállomáson viselt: „Amikor utoljára ez a kezeslábas rajtam volt, az űrből köszöntem el. Most Magyarországon állok benne újra, és rajta a trikolór.”

A kutatóűrhajós elmondta: a magyar kísérletek sikeressége meghaladta a NASA által végzett kísérletek átlagát, és minden alkalommal büszkeséggel töltötte el, amikor odafent elismeréssel szóltak a magyar tudósok munkájáról.

Egy korszak lezárult, de egy jóval izgalmasabb kezdődik. A HUNOR-program folytatódik

 – zárta beszédét Kapu Tibor, hozzátéve: története bizonyíték arra, hogy egy kis ország is alkothat nagyot a tudomány legnagyobb kihívásai közepette.

A teljes beszéd elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

