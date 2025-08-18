„Jól áll nektek az űrkutatás” – Kapu Tibor megható szavakkal tért vissza Magyarországra

Kapu Tibor, a HUNOR-program kutatóűrhajósa, nyolc hónap távollét után tért vissza Magyarországra. A reptéren tartott sajtótájékoztatón felelevenítette hazatérése első perceit, és hangsúlyozta: Magyarország ma büszkébb, kíváncsibb és meghatározóbb, mint amikor elindult a kiképzésre.

Ma egy kicsit egyenesebb a hátunk, magasabbra emeljük a tekintetünket, és jobban csillog az arcunk is. Jó áll nektek az űrkutatás

– fogalmazott.

Kapu Tibor meghatottan beszélt családja, barátai és a HUNOR-program munkatársainak támogatásáról, valamint arról a ruháról, amelyet legutóbb az űrállomáson viselt: „Amikor utoljára ez a kezeslábas rajtam volt, az űrből köszöntem el. Most Magyarországon állok benne újra, és rajta a trikolór.”

A kutatóűrhajós elmondta: a magyar kísérletek sikeressége meghaladta a NASA által végzett kísérletek átlagát, és minden alkalommal büszkeséggel töltötte el, amikor odafent elismeréssel szóltak a magyar tudósok munkájáról.

Egy korszak lezárult, de egy jóval izgalmasabb kezdődik. A HUNOR-program folytatódik

– zárta beszédét Kapu Tibor, hozzátéve: története bizonyíték arra, hogy egy kis ország is alkothat nagyot a tudomány legnagyobb kihívásai közepette.