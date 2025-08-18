Ft
Augusztus 20: így változik a főváros közlekedése az ünnep miatt

2025. augusztus 18. 13:52

A BKK járatai a következő módon közlekednek majd a belvárosban.

2025. augusztus 18. 13:52
Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódva idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten. Ezek miatt lezárások lépnek életbe a fővárosban, amelyek a közösségi közlekedést is érintik – számol be közleményében a BKK.

Átadják a gyalogosoknak a Széchenyi Lánchidat, ezért ebben az időszakban a 105-ös, a 210-es és a 216-os autóbuszok a Erzsébet hídon át közlekednek, de változásokra lehet számítani a Budai vár és a Várkert, valamint a Műegyetem rakpart területén is.

A BKK a változások és a nagy tömeg miatt a metró használatát javasolja.

A közlekedést érintő további részletekről a Budapesti Közlekedési Központ oldalán tájékozódhatnak az olvasók.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

