A Világgazdasági Fórumot (WEF) azzal vádolják, hogy manipulálta saját kutatásait, hogy a Brexit kudarcnak tűnjön. Klaus Schwab, a svájci Davosban évtizedek óta megrendezett konferencia ismert arca állítólag beavatkozott a WEF éves Globális Versenyképességi Jelentésébe, amely az országokat termelékenység és hosszú távú jólét alapján rangsorolja – számolt be róla a The Telegraph.

A 2017/2018-as jelentésben az Egyesült Királyság eredetileg a hetedik helyről a negyedikre lépett előre, miután módosították a módszertant. Schwab, aki akkor 87 éves volt, állítólag azt írta munkatársainak:

Az Egyesült Királyság „nem mutathat javulást”, mert különben azt „a Brexit-tábor kihasználná”.

A 2017-ben nyilvánosságra hozott végleges jelentés szerint az Egyesült Királyság végül a nyolcadik helyre csúszott vissza. A WEF akkor azt állította, hogy a Brexit-szavazás nem befolyásolta a rangsorolást, ugyanakkor figyelmeztetett: az esemény várhatóan hosszú távon rontja az Egyesült Királyság versenyképességét. A jelentés így fogalmazott:

„A Brexit (...) definíció szerint gyengíti az Egyesült Királyság piaci komponensét, mivel visszaszorul az EU-val való integráció.”

A dokumentum közzététele idején az Egyesült Királyság már megszavazta az EU-ból való kilépést, de a folyamat még nem valósult meg, és a kemény Brexit-tárgyalások csak akkor kezdődtek el. Továbbra is vita folyt arról, hogy szükség van-e második népszavazásra a 2016-os eredmény megfordítása érdekében. Theresa May, az akkori brit miniszterelnök 2017-ben és 2018-ban is felszólalt a davosi csúcstalálkozón. Azt nyilatkozta, hogy Nagy-Britannia „bizalommal” tekint a Brexit utáni jövőbe, és egy „valódi globális Nagy-Britanniát” kíván építeni a szabad kereskedelem alapjain.

Adatmanipuláció, sikkasztás, belső vizsgálat

A vádak szerint Schwab utasította az adatváltoztatásokat – ezt egy belső WEF-vizsgálat tárta fel, amelyet egy informátor bejelentése indított el. Az állítások szerint

Schwab pénzt sikkasztott, fiatalabb munkatársait befolyásolta, és szisztematikusan manipulálta a kutatási eredményeket.

A svájci Sonntags Zeitung megszerezte a vizsgálat előzetes eredményeit. A Brexit támogatói a The Telegraph-nak úgy nyilatkoztak, hogy az adatok manipulálása „antidemokratikus gyakorlatokra” utal a WEF részéről.

A vizsgálat szerint Schwab állítólag arról is gondoskodott, hogy India ne essen vissza húsz hellyel a rangsorban, abban a reményben, hogy ezzel meggyőzheti Narendra Modi indiai miniszterelnököt, hogy részt vegyen a davosi konferencián. Schwab állítólag ezt írta:

Meg kell védenünk kapcsolatunkat Indiával a 2019-es Davos előtt.”

India végül a 40. helyen végzett, csupán egy hellyel hátrébb az előző évhez képest.