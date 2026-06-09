Bezzegváros vármegyéje: Győr

Van egy amerikai komédiasorozat, a Városfejlesztési osztály (eredeti címén Parks and Recreation), amely a városi önkormányzatok, unott bürokraták és félnótás lakosok világából csinál szerethető szatírát. A döcögősen működő filmbeli város szomszédja Eagleton, az örök bezzegváros, ahol mindenki jobban öltözik, fittebb, kedvesebb, profibb, a házak csinosabbak, az utcák és parkok rendezettebbek, minden a helyén van a polgári, iparkodó miliőben. Amikor sok év elteltével Győrben jártam – aztán azóta többször is –, ironikusan ez a bezzegváros jelző jutott az eszembe. A mai település láttán mindenki gratulálhat a győrieknek: felújított óvárosával, hangulatos sétálóutcáival, színes kulturális életével és dübörgő iparával igazi mintaváros lett.

Úgy őrzi saját magyaros hagyományait, hogy osztrák tüchtigséggel és nyaranta mediterrános utcai élettel ötvözi.

De hiába írunk 2026-ot, ha felmegyünk az óváros magjában emelkedő Káptalandombra, s a püspöki várpalota, a kanonokházak és a Szent László hermáját őrző székesegyház között sétálgatunk, mintha időgépbe kerülnénk, megelevenednek a régi évszázadok. Igen, már a régi rómaiak is: Arrabona római határerődje ugyanezen a stratégiailag fontos helyen fekvő, a Rába, a Rábca és a Duna összefolyásánál fekvő dombra települt, körülötte pedig kialakult a polgárváros. Kétezer éve ez határozza meg Győr történetét és városszerkezetét. A Dunántúlt belakó és onnan nyugati hadjáratokat vezető magyarok az új haza egyik védőbástyájának építették ki Győrt, Szent István várispánságot és püspökséget szervezett itt. A székesegyház felépült, a későbbi évszázadokban újabb és újabb formákat öltött, de ma is látható a román kori, félköríves apszis és a déli oldalon álló, gótikus Héderváry-kápolna – benne Szent László hermájával, a felbecsülhetetlen értékű műkinccsel.