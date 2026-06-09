Bezzegváros vármegyéje: Győr

Cser-Palkovics Andrást választották a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökévé
Közben Győr felfüggesztette a tagságát; a város polgármestere ugyanis nem tűr meg fideszeseket a szövetség élén.
A győri Püspökvár tornyából kis túlzással az egész vármegyét be lehetett látni egykor. Győr város megyéje amilyen apró, annyira fontos volt történelmünk során az ország és a magyar kultúra bástyájaként.
Van egy amerikai komédiasorozat, a Városfejlesztési osztály (eredeti címén Parks and Recreation), amely a városi önkormányzatok, unott bürokraták és félnótás lakosok világából csinál szerethető szatírát. A döcögősen működő filmbeli város szomszédja Eagleton, az örök bezzegváros, ahol mindenki jobban öltözik, fittebb, kedvesebb, profibb, a házak csinosabbak, az utcák és parkok rendezettebbek, minden a helyén van a polgári, iparkodó miliőben. Amikor sok év elteltével Győrben jártam – aztán azóta többször is –, ironikusan ez a bezzegváros jelző jutott az eszembe. A mai település láttán mindenki gratulálhat a győrieknek: felújított óvárosával, hangulatos sétálóutcáival, színes kulturális életével és dübörgő iparával igazi mintaváros lett.
Úgy őrzi saját magyaros hagyományait, hogy osztrák tüchtigséggel és nyaranta mediterrános utcai élettel ötvözi.
De hiába írunk 2026-ot, ha felmegyünk az óváros magjában emelkedő Káptalandombra, s a püspöki várpalota, a kanonokházak és a Szent László hermáját őrző székesegyház között sétálgatunk, mintha időgépbe kerülnénk, megelevenednek a régi évszázadok. Igen, már a régi rómaiak is: Arrabona római határerődje ugyanezen a stratégiailag fontos helyen fekvő, a Rába, a Rábca és a Duna összefolyásánál fekvő dombra települt, körülötte pedig kialakult a polgárváros. Kétezer éve ez határozza meg Győr történetét és városszerkezetét. A Dunántúlt belakó és onnan nyugati hadjáratokat vezető magyarok az új haza egyik védőbástyájának építették ki Győrt, Szent István várispánságot és püspökséget szervezett itt. A székesegyház felépült, a későbbi évszázadokban újabb és újabb formákat öltött, de ma is látható a román kori, félköríves apszis és a déli oldalon álló, gótikus Héderváry-kápolna – benne Szent László hermájával, a felbecsülhetetlen értékű műkinccsel.
A török kor újabb fordulatot hozott: régi királyaink soha nem gondolták volna, de az ország nyugati bástyájának szerepe helyett másfél évszázadra a terjeszkedő és állandóan támadó törökök elleni végvár lett – immár a Bécsben székelő magyar királyok és egyben német-római császárok keleti védőbástyájaként.
A helytörténet, a magyar múlt s a politikához kapcsolódó örök emberi sorsfordulók, a hősiesség és esendőség példái iránt érdeklődő olvasóknak szívből ajánlhatók Győr 16–17. századi dokumentumai, az ezekről szóló történészi tanulmányok. Rendkívüli részletességgel regélnek a széttépett ország állandóan veszélyeztetett végvárát igazgató politikusok és hivatalnokok, őslakosok és jöttmentek, elvhű és megalkuvó közéleti szereplők örök játszmáiról.
A török korban sokat látott és még többet szenvedett Győr az 1700-as években kezdődő hosszú békekorszakban újjászületett, és ezen idők látképét őrzi mind a mai napig a gyönyörűen felújított óváros, megannyi sarokerkélyes lakóházával, barokk templomával és középületével.
A régi, apró Győr vármegye, mondjuk így, fejnehéz volt Győr városával, s manapság autózva hamar kiérünk egykori területéről. A széles vidék legfontosabb kulturális és szellemi központja viszont itt volt e vármegyében, a Győrtől délkeletre kezdődő dombsor tetején. Ahogy Vályi András az 1700-as évek végén országleírásában fogalmazott Győr vármegyéről: „Vidékje kiváltképen termékeny, ’s mind búzát, mind gabonát, mind zabot, mind pedig bort eleget hoz. Fekvése is kies, főképen ha Szent Márton hegyéről szemléltetik, egész gyönyörűséggel legeli az emberi érzékenységet.”
Pannonhalma, az egykori Győrszentmárton a magyar egyház- és kultúrtörténet fellegvára, ahol az úr 996. esztendejétől művelik kertjeiket és emberfőiket a bencések.
A monostor gótikus templomával, négyszázezer kötetes könyvtárával, országos hírű gimnáziumával lenyűgöző szellemi fároszként emelkedik a Kisalföld fölé. Az utóbbi húsz évben a hagyomány és a haladás ötvözésével jelentős fizikai és szellemi építkezés zajlott Pannonhalmán – csak remélni tudjuk, hogy a következő ezer év megalapozásaként.
Nyitókép: Pannonhalma
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