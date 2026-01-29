Figyelmeztetnek a meteorológusok: szétszakadhat a polar vortex, így folytatódhat a tél

2026 meglehetősen mozgalmasan indult időjárási szempontból. Január első napjaiban a sarkvidékről érkező, különösen hideg légtömegek és egy mediterrán ciklon találkozása nyomán évek óta nem látott hótakaró borította be az egész országot. A több napig tartó havazást követő több mint egy hétben a tartós hidegé volt a „főszerep”, a minimumhőmérséklet pedig többször is -20 Celsius-fok körül alakult egyes helyeken – idézte fel a Portfolio.

Mint írták, a jelenlegi enyhe időjárási körülmények között sokakban merült fel a kérdés, hogy visszatérhet-e még a tartósan hideg, havat is hozó, igazi téli időjárás az évszakban. A lapnak a Weather on Maps meteorológusai a tágabb európai időjárási mintázatok, valamint hosszú távú előrejelzések alapján elemezték, hogy mit tartogathat a téli időszak utolsó, előttünk álló hónapja.