Figyelmeztetnek a meteorológusok: szétszakadhat a polar vortex, így folytatódhat a tél

Visszatér a téli időjárás hazánkba.
A hosszabb távú előrejelzések affelé mutatnak, hogy a következő hetekben szélsőségeknek kedvező időjárási helyzet fog uralkodni az északi féltekén – hangsúlyozták a szakértők.
2026 meglehetősen mozgalmasan indult időjárási szempontból. Január első napjaiban a sarkvidékről érkező, különösen hideg légtömegek és egy mediterrán ciklon találkozása nyomán évek óta nem látott hótakaró borította be az egész országot. A több napig tartó havazást követő több mint egy hétben a tartós hidegé volt a „főszerep”, a minimumhőmérséklet pedig többször is -20 Celsius-fok körül alakult egyes helyeken – idézte fel a Portfolio.
Mint írták, a jelenlegi enyhe időjárási körülmények között sokakban merült fel a kérdés, hogy visszatérhet-e még a tartósan hideg, havat is hozó, igazi téli időjárás az évszakban. A lapnak a Weather on Maps meteorológusai a tágabb európai időjárási mintázatok, valamint hosszú távú előrejelzések alapján elemezték, hogy mit tartogathat a téli időszak utolsó, előttünk álló hónapja.
A meteorológusok arra figyelmeztettek, hogy önmagában, a korábbi évtizedek átlagai nélkül nem lehet objektíven megítélni, mennyiben is volt különleges a januári időjárási helyzet.
Amikor egy időjárási esemény extrém jellegét szeretnénk meghatározni, először is ki kell jelölnünk a viszonyítási alapot. Ez a klimatológiában mindig egy 30 éves periódus, jelenleg pedig az érvényes referencia az 1991-2020 közötti időszak – magyarázták a szakemberek, akik azt is hozzátették, hogy a hóhelyzet bátran nevezhető „évtizedesnek” a jelenlegi klimatológiai viszonyok között.
Az ELTE éghajlatkutatójának nemrég publikált elemzése szerint ugyanakkor
a januári havazás az elmúlt 30 évben messze nem volt példa nélküli.
Az adatok alapján azonban Magyarország fordulóponton van: míg az 1990-es években még mintegy féltucat olyan havas periódus volt, mikor az ország legalább kétharmadát minimum 10 centiméter vastag hótakaró fedte, addig 2000 után számuk jelentősen csökkent – ismertették.
A cikkben emlékeztettek, hogy már november környékén téma volt a meteorológiai szaklapokban, hogy a globális időjárási mintázatok alapján hűvösnek ígérkezik a 2025/26-os téli szezon az északi féltekén, beleértve Európát és Magyarországot is.
A szakértők szerint a hideg kilátások egyik oka,
az északi sarkkör felett örvénylő polar vortex (poláris örvény) előrejelzett meggyengülése.
Mikor a sarkörök feletti légáramlatok kellően erősek a tél folyamán, az erős örvényben a hideg levegő lényegében „csapdába esik” a sarkkörök felett. A sarki örvény hatása akkor válik Európában, illetve főleg az Egyesült Államokban érezhetővé, mikor az örvény meggyengül, vagy akár a teljesen összeomlik.
Ilyen esetekben nem ritka, hogy a szubtrópusi meleg légtömeg képes Grönlandig hatolni, miközben a sarkvidéki légtömegek a Szaharában keltenek porvihart. Az elmúlt két hónapban ezeket a hatásokat megtapasztalhattuk Magyarországon is – magyarázták.
A szakemberek szerint az előttünk álló 1-2 hét során először kettészakadhat, lelassulhat, majd idővel két különálló örvény is létrejöhet az északi sarkkörön. Ennek első jele az Európa felett megjelenő ellentétes irányú szélerősödés.
A korábbiakban említett időjárási mintázatok – mint például a poláris örvény viselkedése – valamint a hosszabb távú előrejelzések affelé mutatnak, hogy a tél hátralévő részében is
szélsőségeknek kedvező időjárási helyzet fog uralkodni az északi féltekén.
A januárihoz hasonló, tartósan fagyos időjárási periódusra azonban Magyarországon kicsi az esély, mivel már most is látványosan egyre később sötétedik, ismét egyre több besugárzás éri a felszínt, ami összességében csökkenti a tartós, nagyon hideg időszakok esélyét. Valamint az európai időjárási helyzetnek köszönhetően a következő hetekben térségünk várhatóan egy nagy kiterjedésű ciklon előoldalán lesz, így a délies áramlás válhat dominánssám, a sarkvidéki légtömegeket hozó északias helyett.
Ez nem jelenti azonban azt, hogy ne lehetne évszaknak megfelelő, hideg idő, vagy akár havazás, de a légörvények helyzete nem lesz ideális ahhoz, hogy a januári helyzet megismétlődjön, ahhoz legalábbis biztosan nem, hogy nagy mennyiségű hó társuljon nagyon alacsony hőmérséklettel – hangsúlyozták a a meteorológusok.
