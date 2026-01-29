Ft
01. 29.
csütörtök
légörvény időjárási helyzet hideg magyarország előrejelzés meteorológus

Figyelmeztetnek a meteorológusok: szétszakadhat a polar vortex, így folytatódhat a tél

2026. január 29. 06:54

A hosszabb távú előrejelzések affelé mutatnak, hogy a következő hetekben szélsőségeknek kedvező időjárási helyzet fog uralkodni az északi féltekén – hangsúlyozták a szakértők.

2026. január 29. 06:54
2026 meglehetősen mozgalmasan indult időjárási szempontból. Január első napjaiban a sarkvidékről érkező, különösen hideg légtömegek és egy mediterrán ciklon találkozása nyomán évek óta nem látott hótakaró borította be az egész országot. A több napig tartó havazást követő több mint egy hétben a tartós hidegé volt a „főszerep”, a minimumhőmérséklet pedig többször is -20 Celsius-fok körül alakult egyes helyeken – idézte fel a Portfolio.

Mint írták, a jelenlegi enyhe időjárási körülmények között sokakban merült fel a kérdés, hogy visszatérhet-e még a tartósan hideg, havat is hozó, igazi téli időjárás az évszakban. A lapnak a Weather on Maps meteorológusai a tágabb európai időjárási mintázatok, valamint hosszú távú előrejelzések alapján elemezték, hogy mit tartogathat a téli időszak utolsó, előttünk álló hónapja.

A meteorológusok arra figyelmeztettek, hogy önmagában, a korábbi évtizedek átlagai nélkül nem lehet objektíven megítélni, mennyiben is volt különleges a januári időjárási helyzet.

Amikor egy időjárási esemény extrém jellegét szeretnénk meghatározni, először is ki kell jelölnünk a viszonyítási alapot. Ez a klimatológiában mindig egy 30 éves periódus, jelenleg pedig az érvényes referencia az 1991-2020 közötti időszak – magyarázták a szakemberek, akik azt is hozzátették, hogy a hóhelyzet bátran nevezhető „évtizedesnek” a jelenlegi klimatológiai viszonyok között.

Az ELTE éghajlatkutatójának nemrég publikált elemzése szerint ugyanakkor

a januári havazás az elmúlt 30 évben messze nem volt példa nélküli.

Az adatok alapján azonban Magyarország fordulóponton van: míg az 1990-es években még mintegy féltucat olyan havas periódus volt, mikor az ország legalább kétharmadát minimum 10 centiméter vastag hótakaró fedte, addig 2000 után számuk jelentősen csökkent – ismertették.

A cikkben emlékeztettek, hogy már november környékén téma volt a meteorológiai szaklapokban, hogy a globális időjárási mintázatok alapján hűvösnek ígérkezik a 2025/26-os téli szezon az északi féltekén, beleértve Európát és Magyarországot is.

Így alakítja időjárásunk a polar vortex

A szakértők szerint a hideg kilátások egyik oka,

az északi sarkkör felett örvénylő polar vortex (poláris örvény) előrejelzett meggyengülése.

Mikor a sarkörök feletti légáramlatok kellően erősek a tél folyamán, az erős örvényben a hideg levegő lényegében „csapdába esik” a sarkkörök felett. A sarki örvény hatása akkor válik Európában, illetve főleg az Egyesült Államokban érezhetővé, mikor az örvény meggyengül, vagy akár a teljesen összeomlik.

Ilyen esetekben nem ritka, hogy a szubtrópusi meleg légtömeg képes Grönlandig hatolni, miközben a sarkvidéki légtömegek a Szaharában keltenek porvihart. Az elmúlt két hónapban ezeket a hatásokat megtapasztalhattuk Magyarországon is – magyarázták.

A szakemberek szerint az előttünk álló 1-2 hét során először kettészakadhat, lelassulhat, majd idővel két különálló örvény is létrejöhet az északi sarkkörön. Ennek első jele az Európa felett megjelenő ellentétes irányú szélerősödés.

Ez vár ránk a következő hetekben

A korábbiakban említett időjárási mintázatok – mint például a poláris örvény viselkedése – valamint a hosszabb távú előrejelzések affelé mutatnak, hogy a tél hátralévő részében is 

szélsőségeknek kedvező időjárási helyzet fog uralkodni az északi féltekén.

A januárihoz hasonló, tartósan fagyos időjárási periódusra azonban Magyarországon kicsi az esély, mivel már most is látványosan egyre később sötétedik, ismét egyre több besugárzás éri a felszínt, ami összességében csökkenti a tartós, nagyon hideg időszakok esélyét. Valamint az európai időjárási helyzetnek köszönhetően a következő hetekben térségünk várhatóan egy nagy kiterjedésű ciklon előoldalán lesz, így a délies áramlás válhat dominánssám, a sarkvidéki légtömegeket hozó északias helyett.

Ez nem jelenti azonban azt, hogy ne lehetne évszaknak megfelelő, hideg idő, vagy akár havazás, de a légörvények helyzete nem lesz ideális ahhoz, hogy a januári helyzet megismétlődjön, ahhoz legalábbis biztosan nem, hogy nagy mennyiségű társuljon nagyon alacsony hőmérséklettel – hangsúlyozták a a meteorológusok.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Swansea2688
2026. január 29. 10:04
"Polar vortex", az, te ökör... Pallérozottabb körökben sarki örvénynek nevezik az ilyesmit.
polárüveg
2026. január 29. 09:47
A 2010-es évek végén a Föld vulkáni működésének a hője az Atlanti-óceánban, a tengerfenéken felerősödött. Ez a felerősödött hő a Golf-áramlat melegéhez járult hozzá, stabilizálva az áramlat hővesztésg miatti helyzetét, lecsökkentve az anomáliák megjelenését. Ez a plusz hő megjelenése segített lecsökkenteni a 2014-es extrém európai hóviharos történet bekövetkezését. Lecsökkenteni, nem megszüntetni.
polárüveg
2026. január 29. 09:39
Európát a leszakadó "polar vortex" hatásától a Golf-áramlat óriási meleg víztömegének hője védi. Amikor a Golf-áramlat lelassul, v. eltérül részben pl. Baffin-öbölbe, akkor ez a védőgátként működő meleg tömeg legyengül. Ilyenkor áttörhet rajta a sarkvidéki hideg egy leszakadó "sarki örvény" bekövetkeztekor. Ez történt 2014 március végén, amikor hóviharok és két hetes hó volt Magyarországon. Mégis, az EU egyáltalán nem készül arra, hogy mi történik, ha leesik a hó Európa északi felén, és esetleg nem olvad el még az adott nyáron se. Kárpát-medence épp a bizonytalansági határ. Élővilág, emberi élet mennyi ideig bírna ki nagy hideget? Minden országnak fel kellene készülnie erre. Itt jön el - a bibliai 7 szűk esztendő józsefi példázata: állami tartalék biztosítja a túlélést; - a magyar geotermia és atomerőmű fejlesztés eljut-e egy vészhelyzeti szintentartási szintre. - a hideg telű országok tapasztalatai adaptálhatók-e, hogy ily helyzet elviselhető legyen visszavonhatatlan károk nélkül?
orygabor
2026. január 29. 09:30
Össze ne szarjuk magunkat tizenöt centi hótól!
