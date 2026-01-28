Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tél hungaromet időjárás eső

Újra jön a tél – térképen mutatjuk, hol kell számítani havazásra

2026. január 28. 19:21

Visszatér a téli időjárás hazánkba.

2026. január 28. 19:21
null

A szerdai nap hátralévő részében erősen felhős, túlnyomórészt borult idő várható. Estig főként az Északi-középhegység vidékén számíthatunk havazásra, illetve vegyes halmazállapotú csapadékra. Legnagyobb mennyiségű hó – több centiméter – elsősorban Borsod környékén és a magasabb hegyvidéki területeken hullhat. 

Az esti óráktól egy kiterjedt csapadékzóna vonul át az ország fölött, így országszerte jelentős mennyiségű eső és havas eső valószínű. Emellett a szél is fokozatosan megerősödik, helyenként – különösen a magasabban fekvő tájakon – erős lökésekre is készülni kell.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron
Forrás: HungaroMet

A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország legnagyobb részén 4-10 fok között valószínű, de északkeleten, a főváros térségében és az északnyugati határvidéken ennél hidegebb, fagypont közeli értékek is lehetnek. Az éjszakai minimumok általában 0 és +5 fok között alakulnak – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Nyitókép forrása: MTI/Varga György

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
LevEDIa
2026. január 28. 21:09
Gyönyörű ez a táj a nyitóképen. Naponta sétáltam ilyen tó mellett, és én is ilyennek láttam az elmúlt hetekben. Nem is gondoltam, hogy ennyire kedvelem a telet (na nem a hóvihart, és a fogvacogtató hideget), de valóban hiányzott - ahogy a tajnak is a téli csapadék. És hogy újra jön a tél? Nem hinném, a tél itt van, és ez mindig így volt, az elmúlt évek voltak a kivételek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!