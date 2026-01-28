Újra jön a tél – térképen mutatjuk, hol kell számítani havazásra

A szerdai nap hátralévő részében erősen felhős, túlnyomórészt borult idő várható. Estig főként az Északi-középhegység vidékén számíthatunk havazásra, illetve vegyes halmazállapotú csapadékra. Legnagyobb mennyiségű hó – több centiméter – elsősorban Borsod környékén és a magasabb hegyvidéki területeken hullhat.

Az esti óráktól egy kiterjedt csapadékzóna vonul át az ország fölött, így országszerte jelentős mennyiségű eső és havas eső valószínű. Emellett a szél is fokozatosan megerősödik, helyenként – különösen a magasabban fekvő tájakon – erős lökésekre is készülni kell.