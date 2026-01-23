Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
medián magyar péter török gábor závecz research fidesz Nézőpont Intézet 24.hu

Beindult a kampány: a 24.hu úgy ferdíti a közvélemény-kutatások eredményeit, hogy arra Magyar Péter is csettinthet

2026. január 23. 09:08

A 24.hu műsorában a Fidesz vezetését mérő közvélemény-kutatók esetében minden egyes alkalommal hangsúlyozzák a kormányközeliséget, a szürreális Tisza-előnyről beszámoló intézetek eredményeinél és Török Gábor elemzésénél viszont nem tesznek hozzá semmit. Pedig lenne mit.

2026. január 23. 09:08
null

Ha annyi forintja lenne a 24.hu-nak, amennyiszer a múlt pénteki Háromharmadban megpróbálták befolyásolni a független és objektív portál nézőit/hallgatóit a műsor alkotói, akkor nem is kellene új előfizetőkben reménykedni az adások elején. (Az egyik szereplő egyébként a kormányinfós agresszivitásáról elhíresült Nagy Gergely Miklós volt.)

A témát alapvetően a DK és a Medián konfliktusából indították, majd több szempontból is vizsgálták az eredményeket – csakhogy minden cégnél hozzátették, hogy szerintük fideszes/kormányközeli vagy nem fideszes/kormánytól független kutatóról van szó.

A 24.hu belpolitikai újságírói tehát úgy gondolják, hogy vannak a kormányhoz közeli cégek, meg van az összes többi, amelyek nem kötődnek pártokhoz, így azt a látszatot keltik, hogy az ő eredményeikben jobban meg lehet bízni.

Ez természetesen nem igaz, és különösen vicces az időzítés azt követően, hogy nemrég a kormányközelinek nevezett Nézőpont Intézet igazgatója, Mráz Ágoston Sámuel felvetette, hogy áprilisban kiderül, melyik közvélemény-kutatónak van igaza – erre Závecz Tibor, a Závecz Research vezetője ingerülten rávágta, hogy nem, nem derül ki, mert most csak az adott állapotot rögzítik.

Ezt a gyenge érvelést egyébként a 24.hu adásában is ellőtték, biztosan a Publicus Intézet nagy örömére, amely a 2022-es választások előtt néhány nappal 47–47-es állást mért, miközben a végeredmény 54–34-es Fidesz-győzelmet hozott. Pulai Andrásék az akkori kampányban hasonló stratégiát követtek, mint most: 2021. októberében azt állították, 52–44-re vezet a baloldali összefogás a kormánypártokkal szemben.

Tehát, miközben a 24.hu vígan listázza a szerinte fideszes közvélemény-kutatókat, arról nem tájékoztatta az olvasóit/nézőit, hogy például a kétharmados Tisza-előnyt vizionáló 21 Kutatóközpont igazgatója Róna Dániel, aki korábban tanácsokat osztogatott a Párbeszédnek, a Momentumnak, Botka Lászlónak és Karácsony Gergelynek is.

Róna Dániel volt az, aki 2024 októberében először állította azt, hogy a Tisza népszerűbb a Fidesznél, majd nem sokkal később a Partizánban már hosszasan magyarázkodott arról, miért is nem teljesen valós ez a következtetés.

Róna Dániel vezetésével a 21 Kutatóközpont egyébként középpontjában állhat a baloldali közvélemény-kutatók manipulációs kerekasztalának, amelynek a Magyar Nemzet szerint tagja a Medián, a Publicus, a Republikon Intézet, a Závecz Research és az Idea Intézet is.

A lap úgy tudja, ezek a cégek, hasonlóan a 2022-es választásokat megelőző időszakhoz, ismét összehangoltan, koordinálva dolgoznak.

Hann Endre, a Medián vezetője szintén beszélt a közvélemény-manipulációról: elmondta, hogy voltak olyan kutatások, amelyek kimondottan a közvélemény befolyásolására készültek.

Ezekről tehát egy szót sem ejtettek a független és objektív újságírók, Török Gábor „szakvéleményét” viszont több alkalommal is idézték – ő az az elemző, aki akár totálisan téves elméleteket is képes bedobni a köztudatba, hogy Magyar Pétert védje, sajtóhírek szerint miniszteri posztban reménykedik. 

