Beindult a kampány: a 24.hu úgy ferdíti a közvélemény-kutatások eredményeit, hogy arra Magyar Péter is csettinthet

Ha annyi forintja lenne a 24.hu-nak, amennyiszer a múlt pénteki Háromharmadban megpróbálták befolyásolni a független és objektív portál nézőit/hallgatóit a műsor alkotói, akkor nem is kellene új előfizetőkben reménykedni az adások elején. (Az egyik szereplő egyébként a kormányinfós agresszivitásáról elhíresült Nagy Gergely Miklós volt.)

A témát alapvetően a DK és a Medián konfliktusából indították, majd több szempontból is vizsgálták az eredményeket – csakhogy minden cégnél hozzátették, hogy szerintük fideszes/kormányközeli vagy nem fideszes/kormánytól független kutatóról van szó.