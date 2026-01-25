„Somogyi András és Tibi atya először a fidesznél jelentkezett be” – Ábrahám Róbert volt a Hotel Lentulai vendége

Ez nem fog tetszeni Magyar Péternek: a közvélemény-kutatók ráléptek a fékre
A baloldali elemzők politikai célból felsrófolták a Tisza-előnyt, de már látják, hogy mi a valóság, és elkezdték ehhez közelíteni a számaikat – értékelt a szakértő.
A Hotel Lentulai legújabb adásában Ábrahám Róbert nem kifelé támad, hanem befelé. A beszélgetés középpontjában az árulás vádja, a belső konfliktusok és a nyilvános lejáratás kérdése áll – mindaz, amiről a politikai oldalak többsége inkább hallgat.
Az adásban szó esik a „saját oldalról jövő” támadásokról, a névvel vállalt személyeskedésről és arról is, hol csúszik át a politikai kritika karaktergyilkosságba.
Ábrahám nem kerülgeti a kényelmetlen kérdéseket, és világossá teszi: vannak helyzetek, amikor már „nincs mit megmagyarázni”.
A Hotel Lentulai ezúttal sem kész válaszokat ad, hanem feszültséget hagy maga után. Ez az adás azoknak szól, akik látni akarják, hogyan zajlanak a belső harcok a politikai színfalak mögött.
A teljes beszélgetés megtekinthető a Mandiner YouTube-csatornáján.