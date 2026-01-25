„Somogyi András és Tibi atya először a fidesznél jelentkezett be” – Ábrahám Róbert volt a Hotel Lentulai vendége

Az adásban szó esik a „saját oldalról jövő” támadásokról, a névvel vállalt személyeskedésről és arról is, hol csúszik át a politikai kritika karaktergyilkosságba.

Ábrahám nem kerülgeti a kényelmetlen kérdéseket, és világossá teszi: vannak helyzetek, amikor már „nincs mit megmagyarázni”.