Hollandiában már készülnek: a Tisza testvérpártja új köntösbe csomagolta a rendkívüli hadiadót

A NATO-tagok korábban vállalták, hogy teljesítik az Egyesült Államok követelését, miszerint a védelmi kiadásokat 2035-re a GDP 5 százalékára emelik, amelyből 3,5 százalék a hagyományos fegyverekre, 1,5 százalék pedig a katonai infrastruktúrára jut.

A cél elérése érdekében a holland állampolgárok a katonai hozzájárulást úgynevezett „szabadságjárulékként” fogják megfizetni jövedelemadó formájában, amely végül több mint 3 milliárd eurót jelent évente. A holland vállalatoknak is fizetniük kell ilyen hozzájárulást, amely eléri az évi 1,7 milliárd eurót.

Az ötlet nem aratott nagy sikert

Egy holland újság online közvélemény-kutatása szerint a többség úgy véli, hogy a kormánynak a meglévő költségvetésből kellene előteremtenie a plusz pénzt, ahelyett, hogy további adót vetne ki. A tervekre reagálva a fő baloldali ellenzéki párt kijelentette, hogy a koalíciós partnereket szociálisabb és zöldebb politikára fogja ösztönözni, miközben a jobboldali Geert Wilders szerint a megállapodás „szörnyű üzlet”.

Hans Vijlbrief, a D66 egyik képviselője rögtön meg is magyarázta a történteket: „Olyan kormányra van szükségünk, amely megoldja a problémáinkat. Rob képes vezetni az embereket.