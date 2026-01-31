Kiszivárgott a titkos NATO-dokumentum: vége a finomkodásnak, brutális offenzívát készítenek elő

Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
A NATO elemzői azt javasolják az észak-európai és balti országoknak, hogy kezdjenek el koordinált támadó műveleteket indítani az információs térben, hogy felkészüljenek egy esetleges konfliktusra – írta meg a TASZSZ. Az ajánlás a NATO Stratégiai Kommunikációs Kiválósági Központjának jelentésében szerepel, amely az információs befolyásolási műveletek ellensúlyozására fókuszál az észak-balti régióban.
A dokumentumban Dánia, Észtország, Finnország, Izland, Lettország, Litvánia, Norvégia és Svédország megközelítéseit elemzik, és azt igyekszik feltárni, hogy miként kezelik ezek az országok az információs térben jelentkező fenyegetéseket, és milyen fejlesztési irányok szükségesek a közös fellépéshez.
A jelentés szerint a jelenlegi gyakorlatok nem elegendők: a pusztán „fővárosokból érkező összehangolt tweeteknél” jóval átfogóbb intézkedésekre van szükség. Az elemzők azt javasolják, hogy az érintett államok készüljenek fel
koordinált, támadó jellegű válaszintézkedésekre is, amelyekkel képesek behatolni az ellenséges információs környezetbe, különösen egy esetleges eszkaláció során.
A dokumentum hangsúlyozza a szoros NATO-együttműködés fontosságát, beleértve a közös tervezést és eljárásokat. Emellett javasolja az információs hadviselési képességek közös fejlesztését, valamint rendszeres, közös gyakorlatok megtartását a hatékony fellépés érdekében.
