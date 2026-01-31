Kiszivárgott a titkos NATO-dokumentum: vége a finomkodásnak, brutális offenzívát készítenek elő

A NATO elemzői azt javasolják az észak-európai és balti országoknak, hogy kezdjenek el koordinált támadó műveleteket indítani az információs térben, hogy felkészüljenek egy esetleges konfliktusra – írta meg a TASZSZ. Az ajánlás a NATO Stratégiai Kommunikációs Kiválósági Központjának jelentésében szerepel, amely az információs befolyásolási műveletek ellensúlyozására fókuszál az észak-balti régióban.

A dokumentumban Dánia, Észtország, Finnország, Izland, Lettország, Litvánia, Norvégia és Svédország megközelítéseit elemzik, és azt igyekszik feltárni, hogy miként kezelik ezek az országok az információs térben jelentkező fenyegetéseket, és milyen fejlesztési irányok szükségesek a közös fellépéshez.