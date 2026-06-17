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Lionel Messi labdarúgás Thierry Henry foci vb 2026 Algéria világbajnokság Argentína

Messit ki kellett volna állítani a mesterhármasa előtt? Világsztár vette őt védelmébe

2026. június 17. 08:01

Messi szabálytalansága téma a közösségi médiában. Sokan úgy látják, ki kellett volna őt állítani, de Henry szerint jó döntés volt, hogy maradhatott a pályán.

2026. június 17. 08:01
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Ahogyan arról beszámoltunk, a címvédő Argentína Lionel Messi mesterhármasával 3–0-s győzelemmel kezdett Algéria ellen a labdarúgó-világbajnokságon. A nyolcszoros aranylabdás játékos a góljai mellett az egyik szabálytalanságával is felhívta magára a figyelmet.

Foci vb 2026: Messi pirosat nem kapott, de három gólt rúgott
Foci vb 2026: Messi pirosat nem kapott, de három gólt rúgott (Fotó: Juan Mabromata/AFP)

A közösségi oldalakat bejárja egy videó, amelyen Messi a 31. percben, 1–0-s állásnál az egyik algériai játékos vádlijára lépett. A VAR-korszakában láttunk már hasonló megmozdulásért piros lapot, de az argentinok legnagyobb sztárja maradhatott a pályán, és végül az ő mesterhármasával nyert a csapata.


A franciák legendája, Thierry Henry a védelmébe vette Messit. Úgy fogalmazott, megérti, hogy vitát szült a szituáció, de szerinte nem ért piros lapot a megmozdulás, mivel nem egyértelmű piros lap lett volna, hanem egy baleset, egy szerencsétlen véletlen. Szerinte csak azért, mert Messi követte el, az emberek piros lapot követelnek, pedig ő már sokszor látott olyat, hogy ilyenért még sárga lapot sem adnak. Úgy véli, ha alaposabban kielemezzük az esetet, akkor láthatjuk, hogy ez nem volt súlyos szabálytalanság, nem ért pirosat.

Sokan viszont más véleményen vannak, az egykori játékos, Ale Moreno és Nedum Onuoha is úgy látta, Messit ki kellett volna állítani.

Foci vb 2026: Messi maradt, és triplázott

Messi végül mesterhármasig jutott, amivel már csak egyetlen gólra van a rekorddöntéstől, ugyanis az argentin klasszis beérte a német Miroslav Klose gólos rekordját a világbajnokságokon.

Messi egyébként a mérkőzés után elárulta, nem futballhoz köthető ok miatt könnyezte meg az első gólját. Nehéz napokon van túl, de a stáb és a játékosok végig ott voltak mellette, sok erőt adtak neki, amiért nagyon hálás.

A világbajnokság teljes menetrendje és minden fontos tudnivaló itt!

Labdarúgó-világbajnokság (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó)
J-csoport
Argentína–Algéria 3–0 (Messi 17., 60., 76.)

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Nyitókép: Robert Schmidt/AFP

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