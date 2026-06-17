Messit ki kellett volna állítani a mesterhármasa előtt? Világsztár vette őt védelmébe

Ahogyan arról beszámoltunk, a címvédő Argentína Lionel Messi mesterhármasával 3–0-s győzelemmel kezdett Algéria ellen a labdarúgó-világbajnokságon. A nyolcszoros aranylabdás játékos a góljai mellett az egyik szabálytalanságával is felhívta magára a figyelmet.

Foci vb 2026: Messi pirosat nem kapott, de három gólt rúgott (Fotó: Juan Mabromata/AFP)

A közösségi oldalakat bejárja egy videó, amelyen Messi a 31. percben, 1–0-s állásnál az egyik algériai játékos vádlijára lépett. A VAR-korszakában láttunk már hasonló megmozdulásért piros lapot, de az argentinok legnagyobb sztárja maradhatott a pályán, és végül az ő mesterhármasával nyert a csapata.