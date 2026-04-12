Újabb vereség és negyedik hely a világkupában, de a nyolcas döntő így is megvan

Összejött a hőn áhított győzelem – nyáron Ausztráliába utazik a magyar válogatott!
A mieink bejutottak a világkupa sydney-i nyolcas döntőjébe.
Nem bírtunk a gyakorlatilag legerősebb keretükkel felálló olaszokkal. A magyar válogatott azonban így is maximálisan megfelelt az előzetes elvárásoknak a szövetségi kapitány szerint.
A magyar férfi vízilabda-válogatott három góllal kikapott vasárnap az olasz csapattól a világkupa divízió I-es tornáján, az 1–4. helyért rendezett rájátszás utolsó mérkőzésén, így a negyedik helyen végzett Alexandrupoliban.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, tovább fiatalított férfiválogatottunk a bravúros szerdai szerbveréssel és csoportgyőzelmével biztosította helyét a mostani torna négyes rájátszásában, ezzel együtt pedig a világkupa nyári, sydney nyolcas döntőjében is.
Ezt is ajánljuk a témában
S bár ezt az 1–4. helyért rendezett körben két vereség követte (a spanyoloktól 13–9-re, a görögöktől 16–10-re kaptunk ki), és az olaszok elleni vasárnapi, 12–9-es újabb vereséggel eldőlt, a mieink csak a 4. helyen zárják a görögországi selejtezőt, ez már csak a későbbi kiemelésről döntött, „igazi” tétje már nem volt. Varga Zsolt szövetségi kapitány az MVLSZ-nek így összegezte a tornát:
Összességében azt gondolom, hogy amit ettől az egy héttől vártam, azt mind elértük, hiszen megvan a döntő és nagyon komoly csapatok ellen mérhettem fel azokat a fiatalokat, akik részben a válogatott jövőjét jelenthetik majd.”
Férfi világkupa, selejtező (Alexandrupoli), az 1–4. helyért, 3. forduló: Olaszország–Magyarország 12–9 (1–1, 4–4, 5–3, 2–1)
A magyar gólszerzők: Vigvári Vi., Szalai 2-2, Tátrai, Dala, Fekete, Burián, Varga Vi. 1-1
(MTI, Mandiner)
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt
* * *
