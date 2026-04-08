Összejött a hőn áhított győzelem – nyáron Ausztráliába utazik a magyar válogatott!

A divízió I-es tornán a tavaly a nőknél kipróbált formulát alkalmazzák: a csoportkört követően az első két-két helyezett alkot egy újabb kvartettet és játszik még egy teljes kört, így alakul ki a sorrend az 1–4. helyen, az 5–8. helyért hasonló módon zajlanak majd a meccsek.

A tornáról öt csapat jut a Sydneyben július 20–26. között rendezendő nyolcas döntőbe, amelynek mezőnye a 2. divízióból érkező két válogatottal és Ausztrália együttesével egészül ki.

VÍZILABDA

Férfi világkupa, selejtező, A-csoport, 3. forduló

Magyarország–Szerbia 12–10 (3–2, 3–2, 5–3, 1–3)

A magyar gólszerzők: Vigvári Vi. 4, Fekete 3, Varga Vi. 1, Tátrai 1, Vismeg 1, Nagy Ád. 1, Szalai 1

Nyitókép: MVLSZ / Kovács Anikó