Összejött a hőn áhított győzelem – nyáron Ausztráliába utazik a magyar válogatott!

Nem sikerült a bravúr: szétestünk a végére a belgrádi pokolban, Európa-bajnoki ezüstérmes a magyar válogatott
Nagy világverseny döntőjében, hazai medencében még senkinek sem sikerült legyőznie a szerbeket – ezúttal sem.
Varga Zsolt együttese az Európa-bajnokságon elszenvedett két vereség után ezúttal megverte Szerbiát. A magyar válogatott a győzelmével biztossá tette helyét a világkupa nyolcas döntőjében, amelyet a nyáron Sydneyben rendeznek.
A magyar férfi vízilabda-válogatott 12–10-re legyőzte az olimpiai és Európa-bajnok szerbeket a világkupa görögországi divízió I-es tornáján, ezzel eldőlt, hogy ott lesz a sorozat nyári nyolcas döntőjében.
Varga Zsolt együttese hétfőn a házigazda görögök felett aratott sikerrel kezdett, kedden pedig ötméterespárbajban győzte le a hollandokat.
A magyar válogatott a szerbek ellen úgy ugrott medencébe, hogy győzelemmel vagy ötméteresek utáni vereséggel is biztosítja felsőházas szereplését,
azaz kijut a világkupa ausztráliai szuperdöntőjére. A szövetségi kapitány Leinweber Olivér személyében egy újoncnak is bizalmat szavazott, a keretből Jansik Szilárd és Lugosi Csongor maradt ki.
A két csapat a januári belgrádi Európa-bajnokságon kétszer is összecsapott egymással, a házigazdák mindkét alkalommal győztek, ugyanakkor a döntőben diadalmaskodó együttesükből erre a tornára csak öten kerültek be a keretbe, a magyarok közül viszont kilencen is ott voltak a Belgrade Arenában felépített medencében.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar csapat egészen a negyedik negyedig magabiztosan kézben tartotta a mérkőzést, a négy gólt szerző Vigvári Vince vezérletével megnyugtató előnyt dolgozott ki a záró nyolc perc előtt (11–7). A szerbek óriási hajrába kezdtek és egy perccel a vége előtt minimalizálták a különbséget (11–10), de Fekete Gergő lövése nem sokkal a lefújást megelőzően eldöntötte az összecsapást (12–10).
A divízió I-es tornán a tavaly a nőknél kipróbált formulát alkalmazzák: a csoportkört követően az első két-két helyezett alkot egy újabb kvartettet és játszik még egy teljes kört, így alakul ki a sorrend az 1–4. helyen, az 5–8. helyért hasonló módon zajlanak majd a meccsek.
A tornáról öt csapat jut a Sydneyben július 20–26. között rendezendő nyolcas döntőbe, amelynek mezőnye a 2. divízióból érkező két válogatottal és Ausztrália együttesével egészül ki.
VÍZILABDA
Férfi világkupa, selejtező, A-csoport, 3. forduló
Magyarország–Szerbia 12–10 (3–2, 3–2, 5–3, 1–3)
A magyar gólszerzők: Vigvári Vi. 4, Fekete 3, Varga Vi. 1, Tátrai 1, Vismeg 1, Nagy Ád. 1, Szalai 1
Nyitókép: MVLSZ / Kovács Anikó
Ezt is ajánljuk a témában
A világ egyik legbefolyásosabb politikusa érkezett a Tas vezér utcába.