Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 09.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Magyarország magyar férfi vízilabda-válogatott vízilabda Szerbia világkupa

Összejött a hőn áhított győzelem – nyáron Ausztráliába utazik a magyar válogatott!

2026. április 08. 14:33

Varga Zsolt együttese az Európa-bajnokságon elszenvedett két vereség után ezúttal megverte Szerbiát. A magyar válogatott a győzelmével biztossá tette helyét a világkupa nyolcas döntőjében, amelyet a nyáron Sydneyben rendeznek.

A magyar férfi vízilabda-válogatott 12–10-re legyőzte az olimpiai és Európa-bajnok szerbeket a világkupa görögországi divízió I-es tornáján, ezzel eldőlt, hogy ott lesz a sorozat nyári nyolcas döntőjében.

Varga Zsolt együttese hétfőn a házigazda görögök felett aratott sikerrel kezdett, kedden pedig ötméterespárbajban győzte le a hollandokat. 

A magyar válogatott a szerbek ellen úgy ugrott medencébe, hogy győzelemmel vagy ötméteresek utáni vereséggel is biztosítja felsőházas szereplését,

azaz kijut a világkupa ausztráliai szuperdöntőjére. A szövetségi kapitány Leinweber Olivér személyében egy újoncnak is bizalmat szavazott, a keretből Jansik Szilárd és Lugosi Csongor maradt ki.

A két csapat a januári belgrádi Európa-bajnokságon kétszer is összecsapott egymással, a házigazdák mindkét alkalommal győztek, ugyanakkor a döntőben diadalmaskodó együttesükből erre a tornára csak öten kerültek be a keretbe, a magyarok közül viszont kilencen is ott voltak a Belgrade Arenában felépített medencében.

A magyar csapat egészen a negyedik negyedig magabiztosan kézben tartotta a mérkőzést, a négy gólt szerző Vigvári Vince vezérletével megnyugtató előnyt dolgozott ki a záró nyolc perc előtt (11–7). A szerbek óriási hajrába kezdtek és egy perccel a vége előtt minimalizálták a különbséget (11–10), de Fekete Gergő lövése nem sokkal a lefújást megelőzően eldöntötte az összecsapást (12–10).

 

A divízió I-es tornán a tavaly a nőknél kipróbált formulát alkalmazzák: a csoportkört követően az első két-két helyezett alkot egy újabb kvartettet és játszik még egy teljes kört, így alakul ki a sorrend az 1–4. helyen, az 5–8. helyért hasonló módon zajlanak majd a meccsek.

A tornáról öt csapat jut a Sydneyben július 20–26. között rendezendő nyolcas döntőbe, amelynek mezőnye a 2. divízióból érkező két válogatottal és Ausztrália együttesével egészül ki.

VÍZILABDA
Férfi világkupa, selejtező, A-csoport, 3. forduló
Magyarország–Szerbia 12–10 (3–2, 3–2, 5–3, 1–3)
A magyar gólszerzők: Vigvári Vi. 4, Fekete 3, Varga Vi. 1, Tátrai 1, Vismeg 1, Nagy Ád. 1, Szalai 1

Nyitókép: MVLSZ / Kovács Anikó

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Takagi
2026. április 08. 20:21
Gratulálok!
Válasz erre
0
0
csulak
2026. április 08. 15:48
szep volt fiuk !
Válasz erre
1
0
Héja
2026. április 08. 15:28
Gratula!
Válasz erre
1
0
VeressZoltán
2026. április 08. 14:43
Örülök, gratulálok, hogy most a mi fiainknak sikerült győzni!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!