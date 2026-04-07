Már januárban megmondta a holland, ki lesz a magyarok nyerőembere – igaza lett (VIDEÓ)

A két csapat legutóbb januárban, a belgrádi Európa-bajnokság középdöntőjében csapott össze egymással, a magyarok akkor magabiztosan, 16–11-re-re diadalmaskodtak.

Szoros küzdelmet vívtak egymással a csapatok az elején, a magyarok védekezése azonban összeállt, ami miatt a rivális közel két negyeden át nem tudott betalálni. Ebben az időszakban hárommal elléptek a magyarok, a hollandok viszont a záró negyed elejére minimálisra csökkentették a különbséget.

A hollandok három perc alatt három gólt dobtak a befejező játékrész elején, Varga Zsolt pedig időt kért és Vogel Somát küldte a kapuba. A közel egynegyedes magyar gólcsendet az első világversenyén szereplő Szalai Péter törte meg, majd egy perccel a vége előtt Vismeg Zsombor egyenlített fórból. A meccsből már csak 29 másodperc volt hátra, amikor Jansik Szilárdra fújtak rá egy ötméterest, Kas Te Riele pedig nem hibázott. A magyarok kapus nélkül támadtak a végén, a slusszpoén pedig Nagy Ádámé volt, aki három másodperccel a vége előtt zúdított a hálóba.

Az ötméteres párbajban egyetlen védés döntött, az utolsó holland lövésre Csoma váltotta Vogelt, és eldöntötte az összecsapást.