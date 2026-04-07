Már januárban megmondta a holland, ki lesz a magyarok nyerőembere – igaza lett (VIDEÓ)

Tökéletes magyarsággal mondta el a holland, hogy Magyarország Európa bajnoka lehet
Szerinte ez mindenben meglátszik.
Legyőztük a hollandokat! A magyar férfi vízilabda-válogatott ötméteresekkel múlta felül riválisát a világkupa selejtezőjében.
Második mérkőzését is megnyerte a magyar válogatott a férfi vízilabda-világkupa görögországi divízió I-es tornáján: Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese kedden óriási csatában, ötméteres párbajban győzte le a hollandokat 16–15-re – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A magyarok hétfőn a házigazda görögök felett aratott sikerrel kezdtek, szerdán az olimpiai és Európa-bajnok szerbekkel találkoznak.
A divízió I-es tornán a tavaly a nőknél kipróbált formulát alkalmazzák: a csoportkört követően az első két-két helyezett alkot egy újabb kvartettet és játszik még egy teljes kört, így alakul ki a sorrend az 1–4. helyen, az 5–8. helyért hasonló módon zajlanak majd a meccsek.
A tornáról öt csapat jut a Sydneyben július 20–26. között sorra kerülő nyolcas döntőbe, amelynek mezőnye a 2. divízióból érkező két válogatottal és Ausztrália együttesével egészül ki.
Férfi vízilabda világkupa, selejtező (Alexandropuli)
A-csoport, 2. forduló
Magyarország–Hollandia 16–15 (3–4, 3–0, 2–3, 3–4) – szétlövéssel 5–4
Varga Zsolt szövetségi kapitány Lugosi Csongor személyében egy újoncnak is bizalmat szavazott bizalmat, a keretből pedig Leinweber Olivér és Dala Döme maradt ki, a kapu előtt Csoma Kristóf tempózott.
A két csapat legutóbb januárban, a belgrádi Európa-bajnokság középdöntőjében csapott össze egymással, a magyarok akkor magabiztosan, 16–11-re-re diadalmaskodtak.
Szoros küzdelmet vívtak egymással a csapatok az elején, a magyarok védekezése azonban összeállt, ami miatt a rivális közel két negyeden át nem tudott betalálni. Ebben az időszakban hárommal elléptek a magyarok, a hollandok viszont a záró negyed elejére minimálisra csökkentették a különbséget.
A hollandok három perc alatt három gólt dobtak a befejező játékrész elején, Varga Zsolt pedig időt kért és Vogel Somát küldte a kapuba. A közel egynegyedes magyar gólcsendet az első világversenyén szereplő Szalai Péter törte meg, majd egy perccel a vége előtt Vismeg Zsombor egyenlített fórból. A meccsből már csak 29 másodperc volt hátra, amikor Jansik Szilárdra fújtak rá egy ötméterest, Kas Te Riele pedig nem hibázott. A magyarok kapus nélkül támadtak a végén, a slusszpoén pedig Nagy Ádámé volt, aki három másodperccel a vége előtt zúdított a hálóba.
Az ötméteres párbajban egyetlen védés döntött, az utolsó holland lövésre Csoma váltotta Vogelt, és eldöntötte az összecsapást.
Ami jó volt a mai meccsben, ahogy elkezdtük. Taktikailag fegyelmezetten megcsináltuk a kiállításokat ott, ahol a hollandok gyenge pontjai vannak, s bár közben kaptunk egy-két gólt, azokat aztán tudtuk ellensúlyozni
– kezdte az értékelését a szövetség honlapján a játékosként olimpiai bajnok szakvezető, Varga Zsolt. – Át is vettük a második negyedben a kontrollt. Elmentünk hárommal, de ott jött egy olyan fázis, amikor sorban kaptuk a gólokat, amit soknak gondolok. Rengeteget beszélünk a védekezés minőségéről, arról, hogy az mennyire szoros összefüggésben van a támadásbefejezéssel. Ma is látszott, hogy miután elkapkodtunk néhány helyzetet, abból már nem úgy értünk vissza, rendezetlenebbé vált minden, ebből lőttek gólokat.”
A szövetségi kapitány szerint nem egyszerű húsz órán belül meccset játszani, de az ellenfélnek sem volt sokkal több pihenője. Összességében annak örül, hogy ez a mérkőzés is érlelte a csapatát, még ha ezúttal nem is játszott jól. Úgy vélte, nagyon fontos hatása van annak, amikor egy ilyen szenvedős meccsből is össze tudják hozni a győzelmet.
Mint írtuk, az ötméteres párbajban egyetlen védés döntött, az utolsó holland lövésre Csoma váltotta Vogelt, és eldöntötte az összecsapást. A hollandok OSC-nél vízilabdázó játékosa, Sebastian Hessels (akinek édesanyja magyar) még az év eleji belgrádi Európa-bajnokságon magyarul beszélt volt klubtársáról, Csoma Kristófról, akkor úgy vélekedett, hogy a mieink sikeres szereplését meghatározhatja a védései.
Nyitókép: waterpolo.hu
