Tökéletes magyarsággal mondta el a holland, hogy Magyarország Európa bajnoka lehet

21 gólt lőve maradt hibátlan az Eb-n a magyar válogatott – egyre közelebb a 10 ezer őrjöngő szerb előtti szuperrangadó
Csak a különbség volt kérdés.
Sebastian Hessels szerint nálunk kiemelkedő sportág a vízilabda, és ez meg is látszik az infrastruktúrán és a körülményeken. A holland válogatott játékosa magyarul jelentette ki, hogy nemzeti csapatunk a végső győzelemre is esélyes a most zajló belgrádi Eb-n.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: Franciaország és Montenegró legyőzése után Máltával találkozott utolsó csoportmeccsén a már biztos továbbjutó magyar vízilabda-válogatott, amely a várakozásoknak megfelelően nagy különbségű, 15 gólos sikert aratott szerény képességű riválisa felett a belgrádi Európa-bajnokságon. A mieink pénteken Hollandia ellen folytatják az Eb-t.
Az M4 Sport stábja ennek kapcsán szólaltatta meg a hollandok OSC-nél vízilabdázó játékosát, Sebastian Hesselst, aki magyarul adott interjút a riporternek. A portál emlékeztet: az édesanyjuk révén magyar állampolgársággal is rendelkező Hessels-ikrek – Benjamin és Sebastian – négy éve játszanak Magyarországon az OSC színeiben, mindketten tagjai annak a holland válogatottnak, amely csoportja harmadik helyén (a szerbektől drámai körülmények után, a spanyoloktól viszont simán kikaptak, míg az izraelieket magabiztosan megverték) továbbjutva a magyarok középdöntős hatosába került.
„Az első meccs nagyon jó volt. Minden, ami ott sikerült, az most (a spanyolok ellen – a szerk.) nem jött be. Úgy gondolom, amit most mutattunk, azok nem mi vagyunk és bízom benne, hogy a következő mérkőzéseken többet nyújtunk” – fogalmazott Sebastian Hessels. A sorban következő riválisuk pedig nem más, mint az újabb kört a legkedvezőbb helyzetből kezdő magyar válogatott lesz.
Magyarországon elég nagy a vízilabda, ez mindenben látszódik: a bajnokságban, a válogatottban, és abban, milyen eszközök vannak ott hozzánk képest. De mindegy, mi azzal is jól fogunk játszani, ami nekünk van
– vélekedett, miközben azt is megjegyezte, a különbséget az is jól szemlélteti, hogy a magyar televízió ott van a helyszínen, a holland viszont nincs. Amikor a kiváló nyelvtudásával szembesítette a riporter, Sebastian Hessels előbb megköszönte a dicséretet, majd elmondta, ez azért van, mert az édesanyja magyar.
Kijelentette: nemzeti csapatunkat esélyesnek tartja a végső győzelemre, főleg akkor, ha volt klubtársa, Csoma Kristóf sok labdát kivéd majd a folytatásban.
