Tökéletes magyarsággal mondta el a holland, hogy Magyarország Európa bajnoka lehet

Magyar–holland: Sebastian Hessels (labdával) szerint Magyarországon nagy a vízilabda, és ez meg is látszik / Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

„Az első meccs nagyon jó volt. Minden, ami ott sikerült, az most (a spanyolok ellen – a szerk.) nem jött be. Úgy gondolom, amit most mutattunk, azok nem mi vagyunk és bízom benne, hogy a következő mérkőzéseken többet nyújtunk” – fogalmazott Sebastian Hessels. A sorban következő riválisuk pedig nem más, mint az újabb kört a legkedvezőbb helyzetből kezdő magyar válogatott lesz.

Magyarországon elég nagy a vízilabda, ez mindenben látszódik: a bajnokságban, a válogatottban, és abban, milyen eszközök vannak ott hozzánk képest. De mindegy, mi azzal is jól fogunk játszani, ami nekünk van

– vélekedett, miközben azt is megjegyezte, a különbséget az is jól szemlélteti, hogy a magyar televízió ott van a helyszínen, a holland viszont nincs. Amikor a kiváló nyelvtudásával szembesítette a riporter, Sebastian Hessels előbb megköszönte a dicséretet, majd elmondta, ez azért van, mert az édesanyja magyar.

Kijelentette: nemzeti csapatunkat esélyesnek tartja a végső győzelemre, főleg akkor, ha volt klubtársa, Csoma Kristóf sok labdát kivéd majd a folytatásban.