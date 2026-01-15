Ft
01. 15.
csütörtök
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Európa-bajnokság Hollandia vízilabda

Tökéletes magyarsággal mondta el a holland, hogy Magyarország Európa bajnoka lehet

2026. január 15. 13:33

Sebastian Hessels szerint nálunk kiemelkedő sportág a vízilabda, és ez meg is látszik az infrastruktúrán és a körülményeken. A holland válogatott játékosa magyarul jelentette ki, hogy nemzeti csapatunk a végső győzelemre is esélyes a most zajló belgrádi Eb-n.

2026. január 15. 13:33
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: Franciaország és Montenegró legyőzése után Máltával találkozott utolsó csoportmeccsén a már biztos továbbjutó magyar vízilabda-válogatott, amely a várakozásoknak megfelelően nagy különbségű, 15 gólos sikert aratott szerény képességű riválisa felett a belgrádi Európa-bajnokságon. A mieink pénteken Hollandia ellen folytatják az Eb-t.

Sebastian Hessels, magyar, holland, vízilabda
Magyar–holland: Sebastian Hessels (labdával) szerint Magyarországon nagy a vízilabda, és ez meg is látszik / Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Az első meccs nagyon jó volt. Minden, ami ott sikerült, az most (a spanyolok ellen – a szerk.) nem jött be. Úgy gondolom, amit most mutattunk, azok nem mi vagyunk és bízom benne, hogy a következő mérkőzéseken többet nyújtunk” – fogalmazott Sebastian Hessels. A sorban következő riválisuk pedig nem más, mint az újabb kört a legkedvezőbb helyzetből kezdő magyar válogatott lesz.

Magyarországon elég nagy a vízilabda, ez mindenben látszódik: a bajnokságban, a válogatottban, és abban, milyen eszközök vannak ott hozzánk képest. De mindegy, mi azzal is jól fogunk játszani, ami nekünk van

– vélekedett, miközben azt is megjegyezte, a különbséget az is jól szemlélteti, hogy a magyar televízió ott van a helyszínen, a holland viszont nincs. Amikor a kiváló nyelvtudásával szembesítette a riporter, Sebastian Hessels előbb megköszönte a dicséretet, majd elmondta, ez azért van, mert az édesanyja magyar.

Kijelentette: nemzeti csapatunkat esélyesnek tartja a végső győzelemre, főleg akkor, ha volt klubtársa, Csoma Kristóf sok labdát kivéd majd a folytatásban. 

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

