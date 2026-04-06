Ez férfimunka volt: ha a füvön nem is, de a vízben megint meghajoltak a görögök a magyar válogatott előtt!

Nem sikerült a bravúr: szétestünk a végére a belgrádi pokolban, Európa-bajnoki ezüstérmes a magyar válogatott
Nagy világverseny döntőjében, hazai medencében még senkinek sem sikerült legyőznie a szerbeket – ezúttal sem.
Pedig még tovább fiatalodott férfi vízilabda-válogatottunk. A magyar csapat azonban az Európa-bajnoki elődöntő után ismét legyőzte Görögországot, ezúttal saját közönsége előtt is.
A még az ezüstéremmel záruló januári, belgrádi Európa-bajnoksághoz képest is tovább fiatalított magyar férfi vízilabda-válogatott a házigazda Görögországgal mérkőzött meg húsvéthétfőn Alexandropuli kikötővárosában a világkupa divízió I-es selejtezőtornáján, melyről az első öt csapat kvalifikál a júliusi, sydneyi szuperdöntőre.
Vízilabdázóink a sportág sajátosságából adódóan az ünnepek körül sem sokat pihennek, hiszen karácsony előtt Eb-felkészülési meccseket játszottak, januárban már jött az említett kontinensviadal, most pedig, húsvétkor Görögországban van jelenésük a világkupában. A helléneket az Eb-n remek játékkal vertük 15–12-re a döntőbe jutásért, és bár emiatt fűtötte is őket a revánsvágy, most is mi jöttünk ki jobban a szoros összecsapásból. A második negyedet leszámítva Vigvári Vince vezetésével szinte végig a magyar csapat járt egy lépéssel az ellenfél orra előtt, s noha
a görögöknek sokáig rendre sikerült kiegyenlíteniük, a legjobbkor, 5.5 másodperccel a lefújás előtt Burián Gergő révén lőtt 13. találatunkra már nem tudtak válaszolni, így ezúttal 13–12-re győztük le őket.
A múlt heti, gól nélküli döntetlennel zárult futballmeccs után tehát a medencében sikerült legyőznünk a görögöket, ezt követően a magyarok kedden a hollandokkal, szerdán pedig az olimpiai és Európa-bajnok szerbekkel találkoznak. A divízió I-es tornán a tavaly a nőknél kipróbált formulát alkalmazzák: a csoportkört követően az első két-két helyezett alkot egy újabb kvartettet és játszik még egy teljes kört, így alakul ki a sorrend az 1-4. helyen, az 5-8. helyért hasonló módon zajlanak majd a meccsek.
A tornáról öt csapat jut a Sydneyben július 20-26. között sorra kerülő nyolcas döntőbe,
amelynek mezőnye a 2. divízióból érkező két válogatottal és Ausztrália együttesével egészül ki.
Ismét varázsolt a Liverpool világklasszisa.
VÍZILABDA
Férfi világkupa, selejtező, Alexandropuli
A csoport, 1. forduló: Magyarország–Görögország 13–12 (3–2, 3–5, 4–3, 3–2)
(MTI, Mandiner)
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt
Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Kiskundorozsmán.