Ez férfimunka volt: ha a füvön nem is, de a vízben megint meghajoltak a görögök a magyar válogatott előtt!

Vízilabdázóink a sportág sajátosságából adódóan az ünnepek körül sem sokat pihennek, hiszen karácsony előtt Eb-felkészülési meccseket játszottak, januárban már jött az említett kontinensviadal, most pedig, húsvétkor Görögországban van jelenésük a világkupában. A helléneket az Eb-n remek játékkal vertük 15–12-re a döntőbe jutásért, és bár emiatt fűtötte is őket a revánsvágy, most is mi jöttünk ki jobban a szoros összecsapásból. A második negyedet leszámítva Vigvári Vince vezetésével szinte végig a magyar csapat járt egy lépéssel az ellenfél orra előtt, s noha