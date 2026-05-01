Elárulta a fideszes képviselőjelölt, miért utasította vissza Gulyás Gergely ajánlatát

Most már biztos: nem lesz parlamenti képviselő Szécsi Zoltán
A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó családi okokra hivatkozva lépett vissza.
Magának a frakcióvezetőnek indokolta meg a döntést.
Személyesen Gulyás Gergely frakcióvezetővel közölte Szécsi Zoltán, a Fidesz képviselőjelöltje, hogy mégsem veszi fel a parlamenti mandátumát – mondta a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó pénteken az MTI-nek.
Szécsi Zoltán úgy fogalmazott: racionális, családi okok miatt nem tudja vállalni a képviselőséget, ezt Gulyás Gergely frakcióvezető „harag nélkül megértette”.
Továbbra is az Egri Vízilabda Klub elnöke marad, ahogyan vállalkozásait is működteti ezután is.
Szécsi Zoltán a Fidesz–KDNP országos listáján a 211. helyen szerepelt. Ő vette volna át Nyitrai Zsolt mandátumát, és Gulyás Gergely csütörtök délután már azt is megnevezte, hogy Szécsi két parlamenti bizottságnak lenne a tagja: az egészségügyié és a művelődésié.
