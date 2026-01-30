Németország rántja mélybe Magyarországot, a svédeket és íreket előzzük, de minden Ukrajnán múlik

A vártnál picivel kisebb mértékben, de így is növekedni tudott 2025 utolsó negyedévében Magyarország gazdasága: a bruttó hazai termék volumene a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,5 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakát, míg a harmadik negyedévhez képest 0,2 százalékkal bővült. 2025 egészében így a GDP 0,3 százalékkal nőtt a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – közölte péntek reggel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Magyarország gazdaságának alakulása az elmúlt négy évben (Forrás: KSH)

Magyarország a békére vár

Bár a magyar gazdaság teljesítménye nem ad sok büszkeségre okot, elmondható, hogy az Eurostat adatai szerint eddig két ország szolgáltatot adatot 2025 negyedik negyedévéről hazánk mellett, Írországban a GDP mínusz 0,6 százalék, Svédországban pedig 0,2 százalék volt,