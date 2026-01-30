Németország rántja mélybe Magyarországot, a svédeket és íreket előzzük, de minden Ukrajnán múlik

Stagnálás mint gazdaságpolitikai bravúr: így mentette meg a gazdaságpolitika Magyarországot
Időben fékeztünk: azért lassult le a gazdaság, mert ezúttal még a szakadék előtt sikerült megfogni. Oláh Dániel írása.
A német gazdaság szenvedésének árnyékából továbbra is képtelen kilépni hazánk. Magyarország gazdasági teljesítménye elmarad a várakozásoktól, de egy esetleges ukrajnai béke meghozhatná a fellendülést.
A vártnál picivel kisebb mértékben, de így is növekedni tudott 2025 utolsó negyedévében Magyarország gazdasága: a bruttó hazai termék volumene a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,5 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakát, míg a harmadik negyedévhez képest 0,2 százalékkal bővült. 2025 egészében így a GDP 0,3 százalékkal nőtt a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – közölte péntek reggel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Bár a magyar gazdaság teljesítménye nem ad sok büszkeségre okot, elmondható, hogy az Eurostat adatai szerint eddig két ország szolgáltatot adatot 2025 negyedik negyedévéről hazánk mellett, Írországban a GDP mínusz 0,6 százalék, Svédországban pedig 0,2 százalék volt,
Ezt is ajánljuk a témában
Időben fékeztünk: azért lassult le a gazdaság, mert ezúttal még a szakadék előtt sikerült megfogni. Oláh Dániel írása.
tehát mindkét országét előzi a magyar GDP-növekedés.
Ráadásul idén már valóban felpattanás jöhet.
Ezt is ajánljuk a témában
Miközben Európa stagnál, a magyar gazdaság 2026-ra olyat lép, amire senki nem számított.
A KSH mostani adata még csak gyorsjelentés, így részleteket nem tudni, de azt elárulták, hogy a bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a pénzügyi, biztosítási tevékenység és a kereskedelem ágak, valamint az építőipar teljesítménye járult hozzá. A legnagyobb mértékben az ipar visszaesése fékezte a gazdaság teljesítményét.
Ezen felül elmondható, hogy Németország gazdaságának szenvedése továbbra is erős hatással van Magyarországra, mint ahogy
Ezt is ajánljuk a témában
A drámai adatok a magyar exportkilátásokat is beárnyékolják.
az orosz-ukrán háború esetleges lezárása is rendkívül fontos lenne a gazdaság fellendülése érdekében.
Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője szerint a szolgáltatások esetében a fogyasztás szerepét kell kiemelni, az emelkedő reálbérek, illetőleg a családtámogatások bővülése (családi adókedvezmény, háromgyermekes édesanyák szja-mentessége) hatása a negyedik negyedévben is pozitív hozzájárulást eredményezhetett. Az építőipar éves bővülését az ágazati adatok is jelzik, az állami, elsősorban útépítési kereslet, illetve fokozatosan a lakásépítések hatása is megjelenhetett az év végén. Visszafogta ezzel szemben a növekedést az ipar teljesítménye.
„Emögött továbbra is a külső kereslet gyengélkedése, elsősorban a német gazdaság elhúzódó válsága jelenik meg, amely negatívan hat az exportorientált hazai ipari termelésre, miközben a jelentős szabad kapacitások és a kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság a vállalatok beruházási hajlandóságát is mérsékelte. A GDP-adat arra utal, hogy a negyedik negyedévben sem állt meg a beruházások zsugorodása” – tette hozzá a szakértő.
Rámutatott: a negyedik negyedéves adat az áthúzódó hatások miatt kiemelten fontos, mivel nagymértékben befolyásolja az idei növekedést is.
A most megjelent, a várakozásoknál kedvezőtlenebb adat ellenére az idei évben elérhető még a 2 százalék feletti gazdasági növekedés.
A növekedés motorja idén is várhatóan a fogyasztás lesz, a családtámogatások folytatódó bővülése, a gyorsuló béremelkedési ütem és a lassuló infláció eredőjeként magasabb reálbér-dinamika egyaránt stabil alapot biztosít a háztartások jövedelmi helyzetének javulásához.
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is a német gazdaság alacsony növekedésének szerepét rótta fel az ipar gyenge teljesítményénél, de szerinte a belső tényezőket sem szabad elfelejteni, amelyek például
„Ez persze azért is probléma, mert a gazdaságpolitika célkitűzések középpontjában az ipar állt, áll, és az ágazat a jelentős támogatások ellenére sem tud bővülni” – mondta.
Regős Gábor megjegyezte, az egész éves magyar GDP elmarad a régiós országokétól. Ennek több oka is van szerinte: a mezőgazdaság nehézségei (a száj- és körömfájás pl. minket érintett), az ipar régiót is alulmúló teljesítménye (járműgyártás nagyobb szerepe, nálunk jelen lévő márkák gyengébb teljesítménye), a gazdaság nagyobb nyitottsága és függősége vagy éppen a magas államadósságból következő nagyobb finanszírozási költségek.
Idénre azért még számítunk egy 2,0-2,5 százalék bővülésre, amit az alacsony mezőgazdasági bázis, az új gyárak beindulása, a német gazdaságtól várt nagyobb növekedés (bár már itt is megkezdődött a növekedési várakozások mérséklése) és a növekvő rendelkezésre álló jövedelem miatt bővülő fogyasztás támogathat
– fogalmazott
Virovácz Péter, az ING Bank szenior elemzője szerint habár legalább stagnálás helyett már némi növekedés mutatkozott újfent, de így is elmondható, hogy folytatódott a gazdaság fűrészfogazása: egy jobb negyedévet egy rosszabb követ és fordítva. Hozzátette: a negyedik negyedéves adat fényében az ING Bank lefelé módosítja a 2026. évi növekedési előrejelzését. A vártnál lassabb negyedik negyedévi növekedés miatt az áthúzódó hatás is gyengébb lesz idénre, ami mindösszesen 0,3 százalék.
Vagyis, ha az idei év minden negyedévében stagnálna a gazdaság negyedéves alapon, akkor a 2026. évi teljes gazdasági növekedés 0,3 százalék lenne. Mivel ennél jóval valószínűbb, hogy a kormányzati beavatkozások hatására azért látunk majd némi növekedést az egyes negyedévekben, főleg az első negyedévben, így azt mondhatjuk, hogy reálisan ennél azért nagyobb lesz az egész éves GDP-növekedés. Azonban a korábbi 2,3 százalékos előrejelzésünket 1,9 százalékra módosítjuk
– húzta alá.
Az elemző megjegyezte: az idei évben a fogyasztás lehet a húzóerő, elsősorban az új költségvetési impulzusok hatására, bár ezek eddig nem tudták magasabb fokozatba kapcsolni a gazdasági növekedést. A legnagyobb kérdés továbbra is az, hogy a többletjövedelem mekkora része kerül be aktívan a gazdaságba és hogy a bővülő fogyasztás mekkora arányban generál importot, részben semlegesítve a fogyasztásból származó pozitív hatást.
„A beruházások esetében nem számítunk komolyabb fordulatra. Kedvező esetben megáll a visszaesés és talán egy 0-1 százalék között növekedés mutatkozhat akár. Eközben a nettó export esetében a fogyasztás és a beruházások erős importigénye és a külső kereslet gyengélkedése nem kecsegtet komolyabb pozitív változással, így az idei év egészében ez a tétel inkább visszafoghatja a gazdasági növekedést” – tette hozzá.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt