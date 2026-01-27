Brüsszelben hitetlenkedve figyelik: a németek beleragadtak a mocsárba, Magyarország viszont 2026-ban akkorát szakíthat, amiről a Nyugat most csak álmodik

a béke visszatérése azonnal stabilizálná a befektetői kedvet.

Szalai Piroska szerint a háború vége két pozitív sokkot is hozna: egyrészt megszűnne a bizonytalanság, amely eddig visszafogta a tőkét, másrészt az energiaárak normalizálódása – akár a venezuelai olaj megjelenésével a világpiacon – tovább csökkentené az inflációs nyomást. Ez a forgatókönyv Európa keleti felének kedvezne leginkább, amely a legmélyebben szenvedte meg a szankciós politika következményeit.

Többet ér a fizetésünk

A makrogazdasági mutatók mellett a magyar családok számára legfontosabb kérdés a reálbérek alakulása. A szakértők cáfolták a borúlátó hangokat: a statisztikák egyértelműen bizonyítják, hogy a magyar keresetek vásárlóereje folyamatosan nő. Szalai Piroska emlékeztetett: míg 2010 körül a magyar átlagkereset vásárlóereje az uniós átlag felét sem érte el, mára ez az arány drasztikusan javult, a nettó átlagkereset és reálkereset növekedése is kiemelkedő uniós szinten is.

2016 és 2024 között mindössze két olyan év volt, amikor nem tartoztunk az öt legjobb ország közé. A legutóbbi, 2024-es évben a harmadik legnagyobb reálkereset-javulást értük el. Az Európai Unió a teljes munkaidőben dolgozó, gyermektelen, egyedülálló, kedvezmények nélküli munkavállalók nettó jövedelmét vizsgálja, és ebben a mutatóban szerepeltünk ilyen előkelő helyen. Az OECD pedig a 2021–2025 közötti, viharos öt év alapján is azt mutatta ki, hogy nálunk volt a második legnagyobb reálkereset-javulás.