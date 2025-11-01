Megkérdezték a 404 nap után pályára lépő Lisztes Krisztiánt, hogy mit mondott neki Robbie Keane

Újabb fejlemények Robbie Keane távozásával kapcsolatban; Lisztes 404 nap után tért vissza
Fordult a kocka.
A fiatal támadó azt is elárulta, mi az egyik erőssége az ír vezetőedzőnek.
Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros labdarúgócsapata szerda este simán jutott tovább a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe. A másodosztályú Békéscsaba elleni 4–0-ás siker azért is volt szívmelengető a zöld-fehér drukkereknek, mert augusztus 12. óta most nyert először a bajnokcsapat a Groupama Arénában!
Az eredményen túl a mérkőzés legnagyobb örömhíre Fradi-szempontból, hogy a sérüléséből felépülő Lisztes Krisztián 404 nap után játszott ismét tétmérkőzést, csereként beállva egy félórát kapott edzőjétől, Robbie Keane-től. A klubmédia rá is kérdezett a találkozó után a fiatal támadónál, hogy milyen tanácsokkal látta el az ír vezetőedző, mielőtt becserélte.
Megkaptam természetesen az ilyenkor szokásos taktikai utasításokat, és a mester azt kérte tőlem, hogy mutassam meg a kvalitásaimat a pályán”
– fogalmazott Lisztes, majd hozzátette Keane kapcsán:
„Az látszik, hogy ő is játékos volt, és nagyon komoly szinten futballozott. Próbálja azokat a módszereket átadni, amelyeket tudunk hasznosítani. Klassz dolgokat csinálunk az edzéseken. Nagyon tetszik vele a közös munka!” – tette hozzá a Frankfurttól kölcsönbe érkező labdarúgó.
Mint ismert, a Fradi szombaton az MTK-t fogadja a bajnokságban, a jövő héten az Európa-ligában a bolgár Ludogorec gárdáját látja vendégül, majd az NB I-ben még a Kazincbarcika vendége is lesz a novemberi válogatott szünet előtt. A békéscsabai lilák elleni bizonyító fiatalok, a kapuban kezdő Radnóti Dániel és a második félidőre beszálló Madarász Ádám ezeken a meccseken is kaphatnak szerepet a szakmai stábtól.
„Nekünk, fiataloknak plusz motivációt ad, hogy látjuk, a mestertől megkapjuk a lehetőséget. Innentől pedig csak rajtunk múlik, hogy tudunk-e élni vele.
Robbie Keane egyik erőssége, hogy törődik a fiatalokkal, felhozza őket a felnőtt csapathoz.
Mindent meg kell tennünk, hogy éljünk a lehetőséggel!” – hangsúlyozta Lisztes Krisztián.
Értékelt a győzelem után.
