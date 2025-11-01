Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
11. 01.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 01.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Robbie Keane Fradi Lisztes Krisztián

Megkérdezték a 404 nap után pályára lépő Lisztes Krisztiánt, hogy mit mondott neki Robbie Keane

2025. november 01. 16:39

A fiatal támadó azt is elárulta, mi az egyik erőssége az ír vezetőedzőnek.

2025. november 01. 16:39
null

Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros labdarúgócsapata szerda este simán jutott tovább a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe. A másodosztályú Békéscsaba elleni 4–0-ás siker azért is volt szívmelengető a zöld-fehér drukkereknek, mert augusztus 12. óta most nyert először a bajnokcsapat a Groupama Arénában!

Az eredményen túl a mérkőzés legnagyobb örömhíre Fradi-szempontból, hogy a sérüléséből felépülő Lisztes Krisztián 404 nap után játszott ismét tétmérkőzést, csereként beállva egy félórát kapott edzőjétől, Robbie Keane-től. A klubmédia rá is kérdezett a találkozó után a fiatal támadónál, hogy milyen tanácsokkal látta el az ír vezetőedző, mielőtt becserélte.

Megkaptam természetesen az ilyenkor szokásos taktikai utasításokat, és a mester azt kérte tőlem, hogy mutassam meg a kvalitásaimat a pályán”

– fogalmazott Lisztes, majd hozzátette Keane kapcsán:

„Az látszik, hogy ő is játékos volt, és nagyon komoly szinten futballozott. Próbálja azokat a módszereket átadni, amelyeket tudunk hasznosítani. Klassz dolgokat csinálunk az edzéseken. Nagyon tetszik vele a közös munka!” – tette hozzá a Frankfurttól kölcsönbe érkező labdarúgó.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint ismert, a Fradi szombaton az MTK-t fogadja a bajnokságban, a jövő héten az Európa-ligában a bolgár Ludogorec gárdáját látja vendégül, majd az NB I-ben még a Kazincbarcika vendége is lesz a novemberi válogatott szünet előtt. A békéscsabai lilák elleni bizonyító fiatalok, a kapuban kezdő Radnóti Dániel és a második félidőre beszálló Madarász Ádám ezeken a meccseken is kaphatnak szerepet a szakmai stábtól.

„Nekünk, fiataloknak plusz motivációt ad, hogy látjuk, a mestertől megkapjuk a lehetőséget. Innentől pedig csak rajtunk múlik, hogy tudunk-e élni vele.

Robbie Keane egyik erőssége, hogy törődik a fiatalokkal, felhozza őket a felnőtt csapathoz.

Mindent meg kell tennünk, hogy éljünk a lehetőséggel!” – hangsúlyozta Lisztes Krisztián.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: fradi.hu

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szedap-2
2025. november 01. 17:15
minek jöttél?
Válasz erre
1
0
zakar zoltán béla
2025. november 01. 17:10
Semmit
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!