Megkérdezték a 404 nap után pályára lépő Lisztes Krisztiánt, hogy mit mondott neki Robbie Keane

Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros labdarúgócsapata szerda este simán jutott tovább a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe. A másodosztályú Békéscsaba elleni 4–0-ás siker azért is volt szívmelengető a zöld-fehér drukkereknek, mert augusztus 12. óta most nyert először a bajnokcsapat a Groupama Arénában!

Az eredményen túl a mérkőzés legnagyobb örömhíre Fradi-szempontból, hogy a sérüléséből felépülő Lisztes Krisztián 404 nap után játszott ismét tétmérkőzést, csereként beállva egy félórát kapott edzőjétől, Robbie Keane-től. A klubmédia rá is kérdezett a találkozó után a fiatal támadónál, hogy milyen tanácsokkal látta el az ír vezetőedző, mielőtt becserélte.

Megkaptam természetesen az ilyenkor szokásos taktikai utasításokat, és a mester azt kérte tőlem, hogy mutassam meg a kvalitásaimat a pályán”

– fogalmazott Lisztes, majd hozzátette Keane kapcsán:

„Az látszik, hogy ő is játékos volt, és nagyon komoly szinten futballozott. Próbálja azokat a módszereket átadni, amelyeket tudunk hasznosítani. Klassz dolgokat csinálunk az edzéseken. Nagyon tetszik vele a közös munka!” – tette hozzá a Frankfurttól kölcsönbe érkező labdarúgó.