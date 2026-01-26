„Meg fogja kapni Lisztes is az idejét, de…” – Robbie Keane megmagyarázta, miért nem játszik a Fradi közönségkedvence

Az FTC–ETO párosítás azt jelentette vasárnap, hogy a téli szünetet követően rögtön rangadóval folytatódott a labdarúgó NB I. A győriek hátrányból fordítva győztek 3–1-re az Üllői úton, így már négy pont az előnyük a tabella élén a csupán a harmadik helyen álló bajnoki címvédő Fradi előtt. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane megmagyarázta a vereség okát.

„A második félidőben jól játszottunk, megfelelően tudtuk az első tizenöt percben kontrollálni a játékot. Volt két nagy helyzetünk, amiket sajnos nem sikerült kihasználnunk, és a futballban ez megbosszulja magát. Ez volt ma a különbség: az ellenfél megfelelően használta ki az esélyeit. Az utolsó fél órában túl sok párharcot és túl sok labdát veszítettünk a középpályán. A harmadik gól pedig egy bedobás után jött – túl sok volt az ilyen apró, buta hiba” – fogalmazott az ír szakember.