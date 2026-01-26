Ft
Robbie Keane Ferencváros Lisztes Krisztián

„Meg fogja kapni Lisztes is az idejét, de…” – Robbie Keane megmagyarázta, miért nem játszik a Fradi közönségkedvence

2026. január 26. 09:36

Az ír vezetőedző szerint a Ferencváros négypontos hátránya a győriek mögött nem sok. Keane az FTC–ETO után Lisztes Krisztián és Gruber Zsombor helyzetéről is beszélt.

2026. január 26. 09:36
Az FTC–ETO párosítás azt jelentette vasárnap, hogy a téli szünetet követően rögtön rangadóval folytatódott a labdarúgó NB I. A győriek hátrányból fordítva győztek 3–1-re az Üllői úton, így már négy pont az előnyük a tabella élén a csupán a harmadik helyen álló bajnoki címvédő Fradi előtt. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane megmagyarázta a vereség okát.

„A második félidőben jól játszottunk, megfelelően tudtuk az első tizenöt percben kontrollálni a játékot. Volt két nagy helyzetünk, amiket sajnos nem sikerült kihasználnunk, és a futballban ez megbosszulja magát. Ez volt ma a különbség: az ellenfél megfelelően használta ki az esélyeit. Az utolsó fél órában túl sok párharcot és túl sok labdát veszítettünk a középpályán. A harmadik gól pedig egy bedobás után jött – túl sok volt az ilyen apró, buta hiba” – fogalmazott az ír szakember.

Arról is kérdezték: Gruber Zsombor miért kap ilyen kevés lehetőséget az elmúlt időszakban.

„Szerettük volna kezdetni, de akkor nem maradt volna több megfelelő becserélhető támadónk a padon. Szeretnénk neki minél több lehetőséget adni.”

FTC–ETO
FTC–ETO: Borbély Balázs és Robbie Keane beszélget / Fotó: MTI/Purger Tamás

Két új igazolás viszont kezdőként debütált: Elton Acolatse és a gólt szerző Franko Kovacevic.

„Ha az ember elveszíti a két legjobb játékosát, Varga Barnabást és Tóth Alexet, akkor nyilván alkalmazkodnia kell ehhez a helyzethez, amihez kell egy kis idő. Viszont az a gól, amit Franko lőtt, pontosan egy olyan momentum volt, amiért őt idehoztuk, és ami az ő erőssége. Elton pedig kiválóan ismeri az NB I-et. Ahhoz, hogy megfelelően tudjunk letámadni, kell egy kis idő, csak sajnos a labdarúgásban nem mindig adatik meg ez az idő.”

Lisztes is szóba került az FTC–ETO után

Azt is felvetették neki, hogy vajon miért nem cserélte be a hajrára a padon ülő Lisztes Krisztiánt.

Itt van Gruber is, akivel gyakorlatilag nagyon hasonló poszton játszanak. Meg fogja kapni Lisztes is az idejét, de megfelelően fel kell pörögnie arra a gyorsaságra, meccssebességre, amit elvárunk tőle.”

Végül arról beszélt, a négypontos hátrány az ETO mögött nem olyan sok.

„Nagyon hosszú út van előttünk. Huszonöt éve vagyok a fociban, úgyhogy jól tudom, nagyon gyorsan tudnak megfordulni a dolgok. Nyilván meg kell küzdenünk a magyarszabállyal, de ettől függetlenül muszáj címet védenünk.”

A Fradi csütörtökön lép pályára legközelebb, a Nottingham Forest vendége lesz az Európa-ligában, majd vasárnap Paksra látogat az NB I-ben.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

galancza-2
2026. január 26. 12:29
igazmagyar! Borbély szimpatikus, tisztességes, jó magyar ember! Jó edző, de ő szakmailag szlovák, csehszlovák!!!! Hangsúlyozom: csak szakmailag! Nagyon szurkolok neki, pár év múlva remélem ő lesz a magyar válogatott szövetségi kapitánya.
galancza-2
2026. január 26. 12:24
igazmagyar! kaszinós gyurival,magyar játékosokkal nyári selejtezőkben, tehátnem őszi csoportkörben:Paks-vajdahunyad (oláh2) 0-4, Paks-Mlada (cseh középcsapat) 0-3, zsitomir (uki átlagcsapat)-Paks 3-0. Magyar szakival, játékosokkal Riga (lett csapat)-Kecskemét 3-0. A paksi ádám, szabó,hán, kiskaszinós totálisan megbukott görög,ciprusi,török, felvidéki,erdélyi csapatokban 1 év alatt. A Fradi 7. éve csoportkörös és 4. éve tovább is jut. Sokkal gazdagabb csapatokat előz meg a csoportkörökben.
hargita1957
2026. január 26. 11:54
Azt mondja a góré, hogy a csapat a második félidőben jól játszott !!! A kispad előtti részen talán a cseh2-öt nézték mert én úgy láttam, hogy az egész mérkőzés alatt csak egy csapat volt a pályán. Több mint 60 éve szurkolok a Fradinak de ilyen ötlettelen, bűn rossz csapatot és edzőt még nem láttam. Semmi elképzelés, semmi taktika és semmi futballra emlékeztető momentum. A látottak alapján 2-3 osztály különbség volt a két csapat között és sajnos nem a mi javunkra. Ezt az eredményt én 69 évesen edzői képesítés nélkül is hoznám. Egy edző azért kell a csapat élére, hogy a bennük lévő tudást összekovácsolja, hogy egységet alkossanak hozzátéve a saját képességeit, taktikai repertoárját, hogy a pályán még a laikus is lássa mit akar játszatni. Én úgy látom, hogy a srácok játsszák amit tudnak sajnos edzői plusszok nélkül csak ennyire futja. Nagyon elszomorít, hogy úgy érzem ez a csapat ezzel az edzővel nem fog előrébb jutni. És az eredmény egy dolog a játék élvezhetősége már egy másik kávéház !
igazmagyar
2026. január 26. 11:47
A Fradi vezetősége ragaszkodik a "csak külföldi tréner" elvéhez, de az túl kevés. Ekkora játékosállomány mellett nagyon is elvárható, hogy a Fradi taroljon a hazai bajnokságban. Az nem kifogás, hogy az EL meg a Fizz liga túl sok, mert van bőven focista a Fradiban, csak egy jó vezér hiányzik. Az EL-ben más tréner is el tudna érni hasonló eredményt, de itthon nagyon sántít a dolog. Robi jó focista volt, de sajnos nagyon gyenge tréner. Meg kell csak nézni mit produkál "csak magyar játékosokkal" Bognár György, és Borbély Balázs is tud valamit. Rajtuk kívül még sok magyar tréner van, de nem, mert azok magyarok. Csak a Robi, aki közhelyekből nagyon jól meg tud magyarázni mindent, csak épp trénernek nem megfelelő. Sajnos Kubatov is tév úton jár: a bajnokság igaz májusig tart, de nem a Fradi lesz a bajnok. Fradista vagyok, de ez így nagyon halvány teljesítmény.
