„Meg fogja kapni Lisztes is az idejét, de…” – Robbie Keane megmagyarázta, miért nem játszik a Fradi közönségkedvence

„Ez elfogadhatatlan a Fradi-címerrel a mezünkön!” – Gróf Dávid kifakadt az FTC újabb hazai veresége után
„Ennél a Ferencváros többet érdemel.”
Az ír vezetőedző szerint a Ferencváros négypontos hátránya a győriek mögött nem sok. Keane az FTC–ETO után Lisztes Krisztián és Gruber Zsombor helyzetéről is beszélt.
Az FTC–ETO párosítás azt jelentette vasárnap, hogy a téli szünetet követően rögtön rangadóval folytatódott a labdarúgó NB I. A győriek hátrányból fordítva győztek 3–1-re az Üllői úton, így már négy pont az előnyük a tabella élén a csupán a harmadik helyen álló bajnoki címvédő Fradi előtt. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane megmagyarázta a vereség okát.
„A második félidőben jól játszottunk, megfelelően tudtuk az első tizenöt percben kontrollálni a játékot. Volt két nagy helyzetünk, amiket sajnos nem sikerült kihasználnunk, és a futballban ez megbosszulja magát. Ez volt ma a különbség: az ellenfél megfelelően használta ki az esélyeit. Az utolsó fél órában túl sok párharcot és túl sok labdát veszítettünk a középpályán. A harmadik gól pedig egy bedobás után jött – túl sok volt az ilyen apró, buta hiba” – fogalmazott az ír szakember.
Arról is kérdezték: Gruber Zsombor miért kap ilyen kevés lehetőséget az elmúlt időszakban.
„Szerettük volna kezdetni, de akkor nem maradt volna több megfelelő becserélhető támadónk a padon. Szeretnénk neki minél több lehetőséget adni.”
Két új igazolás viszont kezdőként debütált: Elton Acolatse és a gólt szerző Franko Kovacevic.
„Ha az ember elveszíti a két legjobb játékosát, Varga Barnabást és Tóth Alexet, akkor nyilván alkalmazkodnia kell ehhez a helyzethez, amihez kell egy kis idő. Viszont az a gól, amit Franko lőtt, pontosan egy olyan momentum volt, amiért őt idehoztuk, és ami az ő erőssége. Elton pedig kiválóan ismeri az NB I-et. Ahhoz, hogy megfelelően tudjunk letámadni, kell egy kis idő, csak sajnos a labdarúgásban nem mindig adatik meg ez az idő.”
Azt is felvetették neki, hogy vajon miért nem cserélte be a hajrára a padon ülő Lisztes Krisztiánt.
Itt van Gruber is, akivel gyakorlatilag nagyon hasonló poszton játszanak. Meg fogja kapni Lisztes is az idejét, de megfelelően fel kell pörögnie arra a gyorsaságra, meccssebességre, amit elvárunk tőle.”
Végül arról beszélt, a négypontos hátrány az ETO mögött nem olyan sok.
„Nagyon hosszú út van előttünk. Huszonöt éve vagyok a fociban, úgyhogy jól tudom, nagyon gyorsan tudnak megfordulni a dolgok. Nyilván meg kell küzdenünk a magyarszabállyal, de ettől függetlenül muszáj címet védenünk.”
A Fradi csütörtökön lép pályára legközelebb, a Nottingham Forest vendége lesz az Európa-ligában, majd vasárnap Paksra látogat az NB I-ben.
