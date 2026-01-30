Erre nagyon figyeljen: vészesen közel a határidő!

Autópálya-matrica: ha nem figyelünk, súlyos tízezreket fizethetünk
A kimutatások szerint a közlekedők mintegy fele még nem intézkedett.
Sokan hagyják az utolsó pillanatra. A tavaly vásárolt éves országos autópálya-matricák közel 50 százalékát, a vármegyeieknek pedig közel 70 százalékát még nem vették meg idén az úthasználók.
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) adatai szerint 2026. január 28-ig több mint 377 ezer darab éves országos és közel 930 ezer darab vármegyei e-matricát vásároltak a közlekedők – olvasható a NÚSZ közleményében. Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet: ez azt is jelenti, a darabszámokat tekintve, hogy a tavaly vásárolt éves országos autópálya-matricák közel 50 százalékát, a vármegyeieknek pedig közel 70 százalékát még nem vették meg idén az úthasználók.
„Sokan hagyják az utolsó pillanatra az éves jogosultságok megújítását. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. – Útdíj Üzletág adatai szerint tavaly január utolsó hetében a közlekedők közel 600 ezer darab éves országos és vármegyei jogosultságot vettek összesen, aminek nagyjából a felét a hónap utolsó két napján vásárolták meg” – mondta el a korábbi évek tapasztalatairól Bartal Tamás.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke emlékeztetett: „2025-re több mint 700 ezer darab éves országos és majd 3 millió darab vármegyei matricát vásárolt az utazóközönség, ami azt is jelenti, hogy – a darabszámokat tekintve – a tavaly vásárolt éves országos jogosultságok közel 50 százalékát, a vármegyeieknek pedig közel 70 százalékát még nem vették meg idén az úthasználók.” Bartal Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy „Azok, akik tavaly ezt a matricatípust választották és idén is hasonlóan döntenek, és gyakran – akár napi szinten – használják a fizetős gyorsforgalmi utakat, fontos, hogy ne feledkezzenek meg a matricavásárlásról, nehogy elmaradjon és véletlenül jogosulatlanul közlekedjenek valamelyik díjköteles szakaszon.”
Január 31-e a részleges díjmentesség igénybe vétele tekintetében is fontos határidő:
a vonatkozó jogszabály alapján a mozgáskorlátozottak részleges díjmentessége legfeljebb a nyilvántartásba vételt követő év január 31. napjáig hatályos, azaz az érintett, mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkező személyeknek újra meg kell tenniük a bejelentést a közlekedési igazgatási hatóság felé annak érdekében, hogy bekerülhessenek a mentességi nyilvántartásba. A részleges díjmentességre jogosultak a D2 díjkategóriába tartozó járművükkel D1 díjkategóriájú e-matrica vásárlásával tudják használni a hazai díjköteles gyorsforgalmi úthálózatot.
A részleges díjmentességre a nagycsaládosok is jogosultak, azonban nekik nem szükséges évente megtenni a bejelentést a mentességi nyilvántartásba való bekerülés érdekében.
A kedvezmény nekik legfeljebb azon évet követő év január 31-ig jár, amíg három gyermek után részesülnek családi pótlékban. A részleges díjmentességre való jogosultságot az esetükben a közlekedési igazgatási hatóság – hivatalból – egyezteti minden évben a családtámogatási ügyekben eljáró hatósággal.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. – Útdíj Üzletág e-matrica vásárlásához ez alkalommal is a saját, nemzetiutdij.hu oldalát ajánlja, hiszen ezen a felületen a regisztrált felhasználóként történő vásárlásnak számos előnye van. Többek között:
a vásárlást igazoló, a matricaazonosítót és a jármű adatait tartalmazó ellenőrzőszelvényt nem szükséges a matrica lejárta után 3 évig megőrizni. Ez azért különösen hasznos, mert ha a későbbiekben ügyintézésre lesz szükség, pl. az ügyfél szeretné másik járműre átíratni az e-matricáját, vagy pótdíjat kapott, mert a vásárláskor elírták az autója rendszámát, és azt utólag korrigáltatni szeretné, hogy ne kelljen pótdíjat fizetnie, szükség van az ellenőrzőszelvény bemutatására.
