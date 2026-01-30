Erre nagyon figyeljen: vészesen közel a határidő!

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) adatai szerint 2026. január 28-ig több mint 377 ezer darab éves országos és közel 930 ezer darab vármegyei e-matricát vásároltak a közlekedők – olvasható a NÚSZ közleményében. Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöke ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet: ez azt is jelenti, a darabszámokat tekintve, hogy a tavaly vásárolt éves országos autópálya-matricák közel 50 százalékát, a vármegyeieknek pedig közel 70 százalékát még nem vették meg idén az úthasználók.

„Sokan hagyják az utolsó pillanatra az éves jogosultságok megújítását. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. – Útdíj Üzletág adatai szerint tavaly január utolsó hetében a közlekedők közel 600 ezer darab éves országos és vármegyei jogosultságot vettek összesen, aminek nagyjából a felét a hónap utolsó két napján vásárolták meg” – mondta el a korábbi évek tapasztalatairól Bartal Tamás.