Autópálya-matrica: ha nem figyelünk, súlyos tízezreket fizethetünk

Január 28-ig 377 ezernél több éves országos, illetve mintegy 930 ezer megyei e-matricát vásároltak az autósok – írta meg a vezess.hu. A 2025-ös számokhoz képest azonban ez relatív kevés: a tavalyi éves országos jogosultságoknak csaknem 50, a megyeieknek pedig mintegy 70 százalékát még nem vásárolták meg.

Fontos szem előtt tartani január 31-ét, ami a részleges díjmentesség esetében határidő.

A mozgáskorlátozottak részleges díjmentessége a nyilvántartásba vételt követő év január 31-éig hatályos, a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezőknek eddig a határidőig meg kell tenniük a bejelentést a közlekedési igazgatási hatósághoz.