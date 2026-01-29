Autópálya-matrica: ha nem figyelünk, súlyos tízezreket fizethetünk

Bombahír: szeptembertől sokat spórolhatnak az autósok
Sokan halogatják az utolsó pillanatig a jogosultságuk rendezését: a kimutatások szerint a közlekedők mintegy fele még nem intézkedett.
Január 28-ig 377 ezernél több éves országos, illetve mintegy 930 ezer megyei e-matricát vásároltak az autósok – írta meg a vezess.hu. A 2025-ös számokhoz képest azonban ez relatív kevés: a tavalyi éves országos jogosultságoknak csaknem 50, a megyeieknek pedig mintegy 70 százalékát még nem vásárolták meg.
Fontos szem előtt tartani január 31-ét, ami a részleges díjmentesség esetében határidő.
A mozgáskorlátozottak részleges díjmentessége a nyilvántartásba vételt követő év január 31-éig hatályos, a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezőknek eddig a határidőig meg kell tenniük a bejelentést a közlekedési igazgatási hatósághoz.
A nagycsaládosok is jogosultak a részleges díjmentességre, ám nekik nem szükséges évente megtenni a bejelentést: esetükben a kedvezmény legfeljebb azt az évet követő év január 31-éig jár, amíg legalább három gyermek után részesülnek családi pótlékban.
Szeptember óta sok pénzt megspórolnak az autósok
A tavalyi év szeptember elsejétől kezdődően
már nem kell plusz költségeket fizetniük az e-matricák online vásárlása után az autósoknak
– mondta a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. elnök-vezérigazgatója a Mandinernek adott interjúban. Mint Bartal Tamás megerősítette: mindenhol ugyanannyiba kerül az autópálya-matrica, a vásárlás NÚSZ honlapján, a nemzetiutdij.hu-n pár perc alatt elintézhető.
Bartal Tamás a matricavásárlási szokásokról is beszélt: még mindig a heti (10 napos) autópálya-matrica a hazai közlekedők által legkedveltebb termék.
Nyitókép: MTI/Vajda János