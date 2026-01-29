Ft
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
nemzeti útdíjfizetési szolgáltató bartal tamás matrica határidő

Autópálya-matrica: ha nem figyelünk, súlyos tízezreket fizethetünk

2026. január 29. 19:20

Sokan halogatják az utolsó pillanatig a jogosultságuk rendezését: a kimutatások szerint a közlekedők mintegy fele még nem intézkedett.

2026. január 29. 19:20
null

Január 28-ig 377 ezernél több éves országos, illetve mintegy 930 ezer megyei e-matricát vásároltak az autósok – írta meg a vezess.hu. A 2025-ös számokhoz képest azonban ez relatív kevés: a tavalyi éves országos jogosultságoknak csaknem 50, a megyeieknek pedig mintegy 70 százalékát még nem vásárolták meg.

Fontos szem előtt tartani január 31-ét, ami a részleges díjmentesség esetében határidő.

A mozgáskorlátozottak részleges díjmentessége a nyilvántartásba vételt követő év január 31-éig hatályos, a mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezőknek eddig a határidőig meg kell tenniük a bejelentést a közlekedési igazgatási hatósághoz.

A nagycsaládosok is jogosultak a részleges díjmentességre, ám nekik nem szükséges évente megtenni a bejelentést: esetükben a kedvezmény legfeljebb azt az évet követő év január 31-éig jár, amíg legalább három gyermek után részesülnek családi pótlékban. 

Szeptember óta sok pénzt megspórolnak az autósok

Sokat spórolhatnak az autósok

A tavalyi év szeptember elsejétől kezdődően 

már nem kell plusz költségeket fizetniük az e-matricák online vásárlása után az autósoknak 

– mondta a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. elnök-vezérigazgatója a Mandinernek adott interjúban. Mint Bartal Tamás megerősítette: mindenhol ugyanannyiba kerül az autópálya-matrica, a vásárlás NÚSZ honlapján, a nemzetiutdij.hu-n pár perc alatt elintézhető.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Vajda János

 

