Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 05.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter atv határidő sajtó

Egy elmaradt határidő története: a Tisza-program és a sajtó-kontroll hiánya

2026. február 05. 15:44

Amennyiben a kormányprogram egy hét késéssel valóban napvilágot lát, az természetesen hírértékű lesz.

2026. február 05. 15:44
null
Sugár Kristóf
Transzparens Újságírásért

„Az ügy túlmutat egy be nem tartott politikai ígéreten. A probléma ott kezdődik, ahol a sajtó feladata nem ér véget, hanem valódi kontroll-funkcióvá válna. A politikai emlékezet fenntartása és az ellenőrző, “watchdog” szerep éppen azt szolgálná, hogy az ígéretek sorsa ne tűnjön el az idő múlásával. A politikai hatalom egyik bevett stratégiája a felejtetés, amellyel szemben a sajtó normatív feladata az emlékeztetés és a számonkérés lenne. Ebben az esetben azonban sem a Tisza Párt, sem az ígéretet korábban hangsúlyosan közlő médiumok nem tértek vissza a január végi határidőhöz, és nem vizsgálták, hogy az vállalás megvalósult-e, átalakult-e vagy elmaradt. 

Kedden az ATV stúdiójában végül Magyar Péter maga tett említést az ígéretről, elmondása szerint a teljes kormányprogram bemutatása nem január végén, hanem az eredeti vállaláshoz képest egy héttel később, szombaton várható. Az elszámoltathatóság – amely követés és számonkérés nélkül nem létezik – így elmaradt, ami azért aggályos, mert azt az üzenetet közvetíti, hogy a politikai ígéreteknek van hírértékük, a be nem tartásuknak viszont már nincs. A január végére tett ígéret sorsa így nem csupán a Tisza Párt politikai teljesítményéről mond el sokat, hanem a róla tudósító sajtó működéséről is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Tovább a cikkhezchevron

Az, hogy az ígéret elmaradását senki nem kérte számon, kétféleképpen is értelmezhető: vagy arról van szó, hogy a sajtó egy része a Tisza Párttal kapcsolatos ügyekben nem gyakorolja következetesen a negyedik hatalmi, ellenőrző funkcióját, vagy arról, hogy Magyar Péter »nemzetközi sajtótájékoztatóján« elhangzott állítások egyszerűen nem bírnak akkora súllyal a médiában, hogy később számon is tartsák őket. Amennyiben a kormányprogram egy hét késéssel valóban napvilágot lát, az természetesen hírértékű lesz, abból pedig, hogy a kormánykritikus sajtó milyen rendíthetetlen elvi keménységgel fogja kezelni azt, megkaptuk az ízelítőt.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Magyar Péter minden oldalon talál hibát a sajtóban

A Tisza Párt elnöke nem hagyja, hogy a sajtó kérje számon őt, inkább ő bírálja a médiát.

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mihint
2026. február 05. 16:24
Ouroboros 2026. február 05. 15:58: "Mindegy, mindegy, mindegy. Természetes, hogy nem kötekedik senki, mert minden normális ember annak szurkol, hogy takarodjon végre a maffiakormány és a hozzátok hasonló kitartott kurváknak el kelljen végre mennie dolgozni." tudod, régi kommenttárs, nem szükséges ennyire értékelhetetlen masszában nyomulni. Azt értem, hogy nincs reményetek az "új világban" labdába rúgni, no de hol van a méltóság?
Válasz erre
0
2
Zod___
2026. február 05. 16:19
A Tisza programja nem lesz hírértékű. Mióta Tarr elmondta, hogy a kampányban mondanak majd valamit, a választás után meg csinálnak valami teljesen mást, azóta Tisza-programnak nincs hírértéke. A Tiszásoknak mindegy ,mert nem a program, hanem az Orbán-fóbia miatt szavaznak rájuk. A többi szavazó meg tudja,hogy hazugság a program. Tehát teljesen felesleges úgy várni, és később elemezgetni, mintha valódi program lenne.
Válasz erre
3
1
csulak
2026. február 05. 16:16
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
2
0
Ouroboros
2026. február 05. 15:58
Mindegy, mindegy, mindegy. Természetes, hogy nem kötekedik senki, mert minden normális ember annak szurkol, hogy takarodjon végre a maffiakormány és a hozzátok hasonló kitartott kurváknak el kelljen végre mennie dolgozni.
Válasz erre
0
9
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!