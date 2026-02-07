Zelenszkij elárulta, Trump mennyi idő adott neki

Egyre kétségbeesettebb Zelenszkij: már Trumpot okolja az orosz támadások miatt
A teljes összeomlás szélén az ukrán energetikai rendszer.
Az ukrán elnök szerint az Egyesült Államok felgyorsítaná a háború lezárását, és már konkrét időkeretet is meghatározott. Zelenszkij arról beszélt, hogy Washington júniusig szeretne megállapodást elérni, miközben új tárgyalási formát is javasolt a feleknek.
Volodimir Zelenszkij szerint az Egyesült Államok világos elvárásokat fogalmazott meg az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatban, és határidőt is szabott a béketárgyalásoknak. Az ukrán elnök arról beszélt, hogy Washington a nyár elejéig szeretne megállapodást elérni Ukrajna és Oroszország között.
A BBC beszámolója szerint Zelenszkij újságíróknak nyilatkozva közölte: az amerikai fél első alkalommal javasolta, hogy Ukrajna és Oroszország tárgyalódelegációi az Egyesült Államokban, várhatóan Miamiban találkozzanak egy héten belül, amelyen Kijev megerősítette részvételét. Az ukrán elnök elmondása alapján Washington és Moszkva hivatalosan nem erősítette meg az értesülést, miközben Donald Trump amerikai elnök korábban többször is hangsúlyozta, hogy hivatalba lépése óta a konfliktus lezárását sürgeti.
Az ukrán elnök nyilatkozata a második, amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalási fordulót követően hangzott el Abu-Dzabiban. A megbeszélések pénteken értek véget, áttörésről azonban nem érkezett jelentés. Zelenszkij szerint a tárgyalások során továbbra is számos kényes kérdés maradt nyitva.
A nehéz kérdések továbbra is nehezek maradtak
Ezek közé tartoznak azok a területi engedmények is, amelyekre Ukrajnát nemzetközi nyomás alatt állva próbálják rábírni. Az ukrán elnök azt is elmondta, hogy a felek először tárgyaltak egy esetleges háromoldalú találkozóról, amelyen már nem csak delegációk, hanem az országok vezetői vennének részt. Ezzel kapcsolatban azonban óvatosan fogalmazott:
Ehhez előkészítő elemekre van szükség.
Amikor arról kérdezték, hogy az Egyesült Államok szabott-e konkrét időkeretet a megállapodás elérésére, Zelenszkij egyértelmű választ adott.
Az amerikaiak azt mondják, hogy mindent júniusig akarnak elintézni.
Az ukrán elnök szerint ennek oka részben az Egyesült Államok belpolitikai helyzete lehet.
Miért még a nyár előtt? Értjük, hogy az amerikai belpolitikai ügyek hatással lesznek erre.
Ezek között említette a közelgő félidős választásokat is, amelyek befolyásolhatják az amerikai kormányzati erőviszonyokat.
Miközben a diplomáciai egyeztetések zajlanak, Oroszország újra felerősítette támadásait Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen. Az ukrán energiaügyi miniszter közlése szerint nagyszabású csapások érték az elektromos alállomásokat, távvezetékeket és erőműveket, amelyek az ország áramellátásának gerincét adják.
Az ukrán állami áramszolgáltató szerint a támadások következtében jelentősen megnőtt az áramhiány az országban. Lengyelországtól sürgősségi áramellátási segítséget kértek, miközben több régióban órás lekapcsolásokat vezettek be. Zelenszkij közösségi oldalán arról számolt be, hogy egyetlen éjszaka során több mint 400 drónnal és 40 rakétával támadták Ukrajnát. Bár a légvédelem a legtöbb eszközt megsemmisítette, nem mindet sikerült elfogni. Az energiahálózat, az áramtermelő létesítmények és az elosztó alállomások több térségben is megsérültek.
A nyugati országrészben található Dobrotvir erőmű elleni támadás következtében több ezer ember maradt áram nélkül, míg a közeli Ivano-Frankivszk régióban a bursztyni erőmű is találatot kapott. Az erőműveket üzemeltető vállalat szerint ez már a tizedik nagyszabású támadás volt az energetikai létesítményeik ellen 2025 októbere óta. A harcok civil áldozatokat is követeltek:
Kijevben a lakosok ismét metróállomásokon kerestek menedéket a légiriadók idején.Zelenszkij szerint Moszkvát meg kell fosztani attól a lehetőségtől, hogy a hideget politikai nyomásgyakorlásra használja Ukrajna ellen. Eközben Oroszország azzal vádolja Kijevet, hogy nem érdekelt egy tartós béke megkötésében, és a tárgyalások aláásásával vádolja az ukrán vezetést.
