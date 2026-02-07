Zelenszkij elárulta, Trump mennyi idő adott neki

Az ukrán állami áramszolgáltató szerint a támadások következtében jelentősen megnőtt az áramhiány az országban. Lengyelországtól sürgősségi áramellátási segítséget kértek, miközben több régióban órás lekapcsolásokat vezettek be. Zelenszkij közösségi oldalán arról számolt be, hogy egyetlen éjszaka során több mint 400 drónnal és 40 rakétával támadták Ukrajnát. Bár a légvédelem a legtöbb eszközt megsemmisítette, nem mindet sikerült elfogni. Az energiahálózat, az áramtermelő létesítmények és az elosztó alállomások több térségben is megsérültek.

A nyugati országrészben található Dobrotvir erőmű elleni támadás következtében több ezer ember maradt áram nélkül, míg a közeli Ivano-Frankivszk régióban a bursztyni erőmű is találatot kapott. Az erőműveket üzemeltető vállalat szerint ez már a tizedik nagyszabású támadás volt az energetikai létesítményeik ellen 2025 októbere óta. A harcok civil áldozatokat is követeltek:

egy ember meghalt,

többen megsérültek,

lakóházak és kritikus infrastruktúra is megrongálódott.

Kijevben a lakosok ismét metróállomásokon kerestek menedéket a légiriadók idején.Zelenszkij szerint Moszkvát meg kell fosztani attól a lehetőségtől, hogy a hideget politikai nyomásgyakorlásra használja Ukrajna ellen. Eközben Oroszország azzal vádolja Kijevet, hogy nem érdekelt egy tartós béke megkötésében, és a tárgyalások aláásásával vádolja az ukrán vezetést.

Nyitókép: Jim WATSON / AFP