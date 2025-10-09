Ft
csütörtök
Krasznahorkai László Nobel-díj Orbán Viktor

Magyarország büszkesége: ezekkel a szavakkal gratulált Krasznahorkai Lászlónak Orbán Viktor

2025. október 09. 14:08

A miniszterelnök is gratulált hazánk friss Nobel-díjasának.

2025. október 09. 14:08
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, irodalmi Nobel-díjban részesült Krasznahorkai László, a „látomásos és magával ragadó életművéért”.

Az írónak elsők között gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán.

Magyarország büszkesége, az első gyulai Nobel-díjas, Krasznahorkai László. Gratulálunk!”

– fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor arra a tényre is felhívta a figyelmet, hogy ezzel az elismeréssel Krasznahorkai László lett Gyula első Nobel-díjasa.

Nyitókép: Marjai János / MTI

***

 

 

balbako_
2025. október 09. 15:30
Egy magyar ember kapott Nobel díjat ezzel az ország hírén, nevét öregbítette. Innen rajta múlik, hogyan tudja ezt elhelyezni minek tartja magát, magyar embernek, vagy világpolgárnak akit a gólya ide pöttyintett. Sajnos a Béke Nobel díj és az irodalmi teljesen átpolitizálódott nem a tényleges teljesítmény számít, hanem a politikai hovatartozás. De a díj megkapása után a díjazotton műlik, hogy politikai ténykedésesét húzza alá, vagy az irodalmit.
berzerk
2025. október 09. 15:24
"apai ágon zsidó Krasznahorkai (eredeti nevük: Korin)"
cirmos
•••
2025. október 09. 15:17 Szerkesztve
ahogy lenni szokott: egy napig ajnározzák, mert muszáj, holnaptól pedig kezdődik a lejáratása. persze azt már nem a putris csinálja majd, bayer már írja a fröcsögő cikket.
wombatmenhely
2025. október 09. 15:16
Krasznahorkain a sor, 3 lehetősége van. 1. Megköszöni a gratulációt. 2. Hallgat. 3. A korábbiakhoz hasonló tirádákat eredet. Lehet tippelni a reagálására.
