Magyarország büszkesége: ezekkel a szavakkal gratulált Krasznahorkai Lászlónak Orbán Viktor

Krasznahorkai László Nobel-díjas lett!
2025-ben az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László magyar író kapta, „látomásos és magával ragadó életművéért, amely az apokaliptikus rémület közepette is megerősíti a művészet erejébe vetett hitet”.
A miniszterelnök is gratulált hazánk friss Nobel-díjasának.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, irodalmi Nobel-díjban részesült Krasznahorkai László, a „látomásos és magával ragadó életművéért”.
Az írónak elsők között gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán.
Magyarország büszkesége, az első gyulai Nobel-díjas, Krasznahorkai László. Gratulálunk!”
– fogalmazott a kormányfő.
Orbán Viktor arra a tényre is felhívta a figyelmet, hogy ezzel az elismeréssel Krasznahorkai László lett Gyula első Nobel-díjasa.
