Ft
Ft
33°C
22°C
Ft
Ft
33°C
22°C
06. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
utazás uber taxi

Kiderült, mely tárgyakat felejtik leggyakrabban az Uber autóiban a magyarok

2026. június 23. 12:18

Egészen elképesztő esetekről is beszámol a jelentés.

2026. június 23. 12:18
null

A telefonok és kamerák vezetik azoknak a tárgyaknak a listáját, amelyeket a magyar utasok leggyakrabban az Uber autóiban felejtenek. Az Uber tizedik alkalommal elkészített Lost & Found Indexe szerint a táskák, hátizsákok és csomagok, valamint a pénztárcák is az élmezőnyben szerepelnek az elveszett holmik között. A toplistára felkerültek továbbá a szemüvegek, a ruházati cikkek, a fülhallgatók, a kulcsok, az útlevelek, az e-cigaretták, valamint az ékszerek és kozmetikai termékek is.

A statisztikák alapján a magyarok leginkább vasárnap éjfél körül hajlamosak megfeledkezni a személyes tárgyaikról. Az Uber szerint ez összefügghet a hétvégi programokkal, koncertekkel, bulikkal és a késő esti hazautazásokkal, amikor nagyobb eséllyel marad valami a hátsó ülésen.

„Mindannyiunkkal előfordult már, hogy csak percekkel a kiszállás után vesszük észre: a telefonunk, a pénztárcánk vagy a szemüvegünk az autóban maradt. Az Uber alkalmazásában néhány egyszerű lépésben fel lehet venni a kapcsolatot a sofőrrel, 

így az elveszett tárgyak visszaszerzése gyors és kényelmes lehet”

– idézte a közlemény Kardos Esztert, az Uber magyarországi vezetőjét.

A felmérés ugyanakkor arra is rámutatott, hogy nem csupán hétköznapi tárgyak maradnak az autókban. Az idei globális lista legkülönösebb tételei között egy mini hűtőszekrény, egy mosogatógép, egy 75 gallonos akvárium, két élő fa, egy menyasszonyi ruha, egy varázspálca és egy zacskónyi golyó is szerepelt.

Az elmúlt tíz év rekordjai még ennél is szokatlanabb történeteket őriznek. Az Uber autóiban korábban 

egy homárt, egy lazacfejet, fél kilogramm kaviárt, válási papírokat, egy preparált nyulat, valamint egy Katalin walesi hercegnéről készült festményt is találtak.

A vállalat szerint a technológia és a közlekedési szokások ugyan folyamatosan változnak, egy dolog azonban állandó maradt: időről időre szinte mindenki képes valamit a hátsó ülésen felejteni.

Ezt is ajánljuk a témában

Sofőr nélkül közlekednek a taxik egy európai fővárosban

Ezt ne hagyja ki!

Új korszak kezdődhet a városi közlekedésben: Zágráb utcáira megérkeztek a vezető nélküli taxik, igaz, egyelőre még emberi felügyelettel. A drága fejlesztés mögött komoly ambíció áll, hiszen a horvát cég más városok felé is nyitna – a valódi kérdés azonban az, hogy az utasok bizalmat szavaznak-e az önvezető technológiának.

Nyitókép: Lapis Renáta/MTI 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2026. június 23. 14:08
Szóval, akkor Mo-n működnek a kaliforniai Uber taxik. Hogy lehet megkülönbozteti őket ? Vannak EU-tagországok, ahol nem engedték ezt a társaságot működni, mert az olcsóbb tarifájukkal nagy konkurrenciát jelentenek az illető ország taxisainak.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!