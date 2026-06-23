Kiderült, mely tárgyakat felejtik leggyakrabban az Uber autóiban a magyarok

A telefonok és kamerák vezetik azoknak a tárgyaknak a listáját, amelyeket a magyar utasok leggyakrabban az Uber autóiban felejtenek. Az Uber tizedik alkalommal elkészített Lost & Found Indexe szerint a táskák, hátizsákok és csomagok, valamint a pénztárcák is az élmezőnyben szerepelnek az elveszett holmik között. A toplistára felkerültek továbbá a szemüvegek, a ruházati cikkek, a fülhallgatók, a kulcsok, az útlevelek, az e-cigaretták, valamint az ékszerek és kozmetikai termékek is.

A statisztikák alapján a magyarok leginkább vasárnap éjfél körül hajlamosak megfeledkezni a személyes tárgyaikról. Az Uber szerint ez összefügghet a hétvégi programokkal, koncertekkel, bulikkal és a késő esti hazautazásokkal, amikor nagyobb eséllyel marad valami a hátsó ülésen.