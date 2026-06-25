Magyar Péter ismét felszólította a legfőbb ügyészt, hogy távozzon

Eddig 13 ezer ember küldött üzenetet, javaslatot az Alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak – közölte a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint a véleményezők 95 százaléka támogatja a javaslatot, 5 százalékuknak vannak kétségei vagy ellenzik azt. Magyar Péter azt mondta: a megkapott üzenetek több mint 40 százaléka konkrét javaslatot vagy módosítást fogalmaz meg. Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása 12 évben. A második, az előző témánál jelentősen kevesebbeket érdeklő téma a leköszönő köztársasági elnök mandátumának megszűnése – ismertette.

Az országgyűlési mandátumkorláttal kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjesztené a korlátozást.

Van néhány kritikus vélemény, amelyek megfogalmazói aggódnak, hogy a korlátozással csökken a „tapasztalat” szerepe – mondta a miniszterelnök. Közölte: a véleményeket szombatig várják, azokat folyamatosan feldolgozzák, monitorozzák, és utána összesítve meg is jelenítik a véleményezésre létrehozott felületen. Ezt követően fogja meghozni a kormány a döntést arról, hogy milyen végső formában nyújtja be a módosító javaslatot, várhatóan már a jövő héten.