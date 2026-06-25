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bizottság Magyar Péter velencei bizottság

Magyar Péter ismét felszólította a legfőbb ügyészt, hogy távozzon

2026. június 25. 16:58

A miniszterelnök az Alaptörvény módosításáról és a Velencei Bizottságról is beszélt a kormányzati tájékoztatón.

2026. június 25. 16:58
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Eddig 13 ezer ember küldött üzenetet, javaslatot az Alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak – közölte a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint a véleményezők 95 százaléka támogatja a javaslatot, 5 százalékuknak vannak kétségei vagy ellenzik azt. Magyar Péter azt mondta: a megkapott üzenetek több mint 40 százaléka konkrét javaslatot vagy módosítást fogalmaz meg. Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása 12 évben. A második, az előző témánál jelentősen kevesebbeket érdeklő téma a leköszönő köztársasági elnök mandátumának megszűnése – ismertette.

Az országgyűlési mandátumkorláttal kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjesztené a korlátozást. 

Van néhány kritikus vélemény, amelyek megfogalmazói aggódnak, hogy a korlátozással csökken a „tapasztalat” szerepe – mondta a miniszterelnök. Közölte: a véleményeket szombatig várják, azokat folyamatosan feldolgozzák, monitorozzák, és utána összesítve meg is jelenítik a véleményezésre létrehozott felületen. Ezt követően fogja meghozni a kormány a döntést arról, hogy milyen végső formában nyújtja be a módosító javaslatot, várhatóan már a jövő héten.


Magyar Péter jövő hétre meghívta a Velencei Bizottság elnökét Magyarországra

Magyar Péter miniszterelnök meghívta a Velencei Bizottság elnökét jövő hétre Magyarországra; ezt maga a kormányfő közölte csütörtökön, a kormányszóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök beszámolt az Alaptörvény-módosítás tervezetének és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló előterjesztésnek a társadalmi egyeztetéséről és hangsúlyozta: szeretettel és tisztelettel várják a Velencei Bizottság vezetőit, szakértőit Magyarországon.

Nincs mit titkolnunk, nagyon szívesen megvitatjuk velük ezeket a módosítási javaslatokat”

– fogalmazott.

Ismét lemondásra szólította fel a legfőbb ügyészt a kormányfő 

Folyik egy nyomozás a legfőbb ügyész tájékoztatása szerint pénzmosás gyanújával az aranykonvoj ügyében. Az Alkotmányvédelmi Hivatal, a TEK és a Legfőbb Ügyészség azonban egymásra mutogat, és a miniszterelnök szerint igyekeznek eltolni maguktól a felelősséget. 

A végső szó azonban nem az övéké volt, a döntést nem ők hozták meg, a főügyész pedig tájékoztatást ígért az előzetes kihallgatásokról.

Erről kellene informálni a magyar embereket, ha ez nem történik meg, akkor a főügyésznek le kell mondania. Ezért jön a Tisztítótűz hadművelet, hogy a magyar Cosa Nostra befolyását megszabadítsák a korrupt elemektől − szögezte le Magyar Péter.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Összesen 72 komment

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Haifisch
2026. június 25. 18:41
Én meg felszólítom adolfpetert, hogy dögöljön meg!
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mr-woof-2
2026. június 25. 18:41
“Skrabski Fruzsina 5 ó. · Sebes Gábornak igaza van. Sajnos átvert minket a Fidesz. Azt mondták, hogy nemzeti tőkésosztályt építenek, de nem azt építettek, hanem saját vagyont gyűjtögettek és lehet már meg is egyeztek a Tiszával… Át lettünk verve! Lett helyette egy legrosszabb Fidesz. Most itt tartunk :((( De majd remélem kialakul a káoszból egy új formáció, de ki mer ezek után politizálni???”
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kulakman
2026. június 25. 18:39
Felszólíthatná a napot is , meg a jóistent aki vezérli a napot, hogy kevésbé pusztítsa el a világot!
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recipp
2026. június 25. 18:38
Na ha van a polipnak csápja, az ott található. Az aranykonvoj ügye elér Orbánig, szóval legfőbb ügyész úr, mondjon le, és valljon, így is úgy is böri lesz a vége, maga csak tudja. Ez ügyben nem kellett volna megszólalni Közt.Elnöknek??? Hisz' visszamenőlegesen írt alá a fideszt segítő, igazoló dokumentumot!! Milliós fizetések, százmilliók propagandára, így égette a pénzt a Megafon és a Mandiner telex.hu/g7/vallalat/2026/06/25/mandiner-megafon-leepites-koltekezes?brid=YWdncwErs11Y4eLkrbON664FSK-D Közpènzből gyártották a hazugságot, hülyítettèk a birkákat! Nem kár èrtük! Mennyit röhöghettek a NER-lovagok ezeken a szerencsétlen hülyéken. Aztán a "nem hagyunk az út szélén senkit" puffugtatással szembejött a valóság A remélem a hír TV s propagandistákat is ugyanúgy koporsóba teszik, mint a megafonos patkányokat, a mandineres felszopókat és pestisrácok féle tetveket
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