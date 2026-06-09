Iraki migráns ölt meg egy 14 éves holland lányt, a hatóságok korábban azt hazudták, hogy az elkövető német

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Közel hat évvel a tragédia után végre megkezdődik a büntetőpere annak az iraki férfinak, aki elütötte és cserbenhagyta a tinédzser Tamart. A hatóságok éveken át elutasították a vádemelést, sőt, a gyanúsított nemzetiségét is eltitkolták a család elől, hogy elkerüljék a bevándorlásellenes jobboldal megerősödését.
Közel hat évvel a 14 éves holland lány, Tamar tragikus halála után végre bíróság elé áll az a gázoló, akinek büntetőjogi felelősségre vonásáért a gyászoló szülők éveken át harcoltak – írta meg a ReMix.
A tinédzser lány 2020 júliusában, egy családi szóváltást követően futott el otthonról a hollandiai Marken szigetén, holttestét később az útpadkán találták meg.
Az orvosszakértői vizsgálatok szerint a lány az ütközés erejétől azonnal életét vesztette, a gépjárművet vezető sofőr azonban megállás nélkül elmenekült a helyszínről.
A nyomozás során kiderült, hogy a hatóságok kezdetben azt állították az anyának, hogy a gázoló német állampolgár volt.
Később azonban fény derült rá, hogy az autóban négy iraki származású férfi ült, a sofőr, a baleset idején 28 éves Jamal T. pedig egy Németországban menedékkért folyamodó iraki állampolgár volt, aki német rendszámú járművet vezetett.
Amikor az édesanya kérdőre vonta a rendőrséget a valódi háttér eltitkolása miatt, azt a választ kapta, azért hallgatták el az igazságot, mert nem akartak politikai hátszelet biztosítani Geert Wildersnek, a holland jobboldali, bevándorlásellenes párt vezetőjének.
A tragédiát követően a sofőr nemcsak elhagyta a helyszínt, de a törvényszéki bizonyítékok arra utalnak, hogy a lány holttestét a gázolás után elmozdították a helyszínen.
A férfi ráadásul alig két hónappal az eset után kitakaríttatta és eladta az autóját. Védekezésében azt állította, nem vette észre, hogy embert gázolt, csupán annyit érzékelt, hogy eltalált „valamit”. Bár a műszaki és orvosszakértői vizsgálatok egyértelműen azonosították a járművet, az ügyészség kezdetben megtagadta a vádemelést, arra hivatkozva, hogy nem bizonyítható a súlyos közlekedési mulasztás.
A gázolót az eset után mindössze egy 1500 eurós pénzbírsággal sújtották, mert vezetés közben a telefonját nézte, ám mivel a férfi időközben eltűnt a hatóságok elől, a büntetést évekig kézbesíteni sem tudták.
A felháborodott család végül saját kezébe vette az irányítást, és egy különleges jogi eljárás segítségével sikeresen megtámadta az ügyészség elutasító határozatát.
Ennek eredményeként a most 33 éves iraki férfit végre bíróság elé állítják halálos baleset okozása és cserbenhagyás vádjával.
A család jogi képviselője, Sébas Diekstra hangsúlyozta, hogy a hozzátartozók számára ez egy rendkívül megterhelő, hosszú ideje várt pillanat, hiszen az évekig tartó bizonytalanság és a megválaszolatlan kérdések mindennapos fájdalmat okoztak a szülőknek és Tamar testvéreinek.
Az ügy hatalmas társadalmi felháborodást és megosztottságot váltott ki Hollandiában.
A hatóságok politikai motivációjú titkolózása és a nyilvánvaló bizonyítékok ellenére hozott halogató döntések a közvéleményben azt a látszatot keltették, mintha a rendvédelmi szervek kettős mércét alkalmaznának a migrációs hátterű elkövetők javára.
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