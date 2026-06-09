Iraki migráns ölt meg egy 14 éves holland lányt, a hatóságok korábban azt hazudták, hogy az elkövető német

Közel hat évvel a 14 éves holland lány, Tamar tragikus halála után végre bíróság elé áll az a gázoló, akinek büntetőjogi felelősségre vonásáért a gyászoló szülők éveken át harcoltak – írta meg a ReMix.

A tinédzser lány 2020 júliusában, egy családi szóváltást követően futott el otthonról a hollandiai Marken szigetén, holttestét később az útpadkán találták meg.

Az orvosszakértői vizsgálatok szerint a lány az ütközés erejétől azonnal életét vesztette, a gépjárművet vezető sofőr azonban megállás nélkül elmenekült a helyszínről.