Két nagynénjével végzett brutálisan a transznemű férfi

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Tompa tárgyakkal és ököllel ütötte családtagjait, most ítéletet hirdettek a húszéves Alan Abad ügyében, akinek az arcán semmilyen érzelem nem látszott eközben.
Huszonöt év börtönt kapott a két nagynénjét brutálisan meggyilkoló transznemű férfi New York államban – adta hírül a sajtó.
A gyilkosság idején 19, most 20 éves Alan Abad transznemű, újabban Alina Abad néven él, a súlyos börtönbüntetést pedig azzal érdemelte ki, hogy 2025 februárjában brutálisan meggyilkolta két nagynénjét egy spring valley-i családi házban.
A nyomozás szerint az elkövető tompa tárggyal olyan súlyos sérüléseket okozott Evelyn Aguilar-Agustinnak és Anabelly Aguilarnak, hogy mindketten a helyszínen életüket vesztették:
Evelynt a fején, arcán és hasán ütötte, Annabellyt a fején és a nyaka felső részén bántalmazta úgy, hogy nyakcsigolya-töréseket, agysérüléseket és belső vérzést kapott, amibe ugyancsak a helyszínen belehalt.
Az ügyészség a lehető legsúlyosabb büntetést kérte: az elsőrendű gyilkosság miatt feltételes szabadságra bocsátás nélküli életfogytiglant, a két másodrendű gyilkossági vádpont miatt pedig további, egymást követő életfogytiglani büntetéseket. A bíróság azonban végül 25 évtől életfogytig tartó szabadságvesztést szabott ki, ami után lehetőséget biztosít a vádlott számára a feltételes szabadlábra helyezésre.
Ami ennél is jobban sokkolta Amerikát, az a fiatal férfi szenvtelen arckifejezése és totális ignoranciája az ítélet kihirdetésekor.
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