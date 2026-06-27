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anabelly aguilar alan abad gyilkosság transznemű

Két nagynénjével végzett brutálisan a transznemű férfi

2026. június 27. 11:52

Tompa tárgyakkal és ököllel ütötte családtagjait, most ítéletet hirdettek a húszéves Alan Abad ügyében, akinek az arcán semmilyen érzelem nem látszott eközben.

2026. június 27. 11:52
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Huszonöt év börtönt kapott a két nagynénjét brutálisan meggyilkoló transznemű férfi New York államban – adta hírül a sajtó.

A gyilkosság idején 19, most 20 éves Alan Abad transznemű, újabban Alina Abad néven él, a súlyos börtönbüntetést pedig azzal érdemelte ki, hogy 2025 februárjában brutálisan meggyilkolta két nagynénjét egy spring valley-i családi házban.

A nyomozás szerint az elkövető tompa tárggyal olyan súlyos sérüléseket okozott Evelyn Aguilar-Agustinnak és Anabelly Aguilarnak, hogy mindketten a helyszínen életüket vesztették:

Evelynt a fején, arcán és hasán ütötte, Annabellyt a fején és a nyaka felső részén bántalmazta úgy, hogy nyakcsigolya-töréseket, agysérüléseket és belső vérzést kapott, amibe ugyancsak a helyszínen belehalt.

Az ügyészség a lehető legsúlyosabb büntetést kérte: az elsőrendű gyilkosság miatt feltételes szabadságra bocsátás nélküli életfogytiglant, a két másodrendű gyilkossági vádpont miatt pedig további, egymást követő életfogytiglani büntetéseket. A bíróság azonban végül 25 évtől életfogytig tartó szabadságvesztést szabott ki, ami után lehetőséget biztosít a vádlott számára a feltételes szabadlábra helyezésre.

Ami ennél is jobban sokkolta Amerikát, az a fiatal férfi szenvtelen arckifejezése és totális ignoranciája az ítélet kihirdetésekor.

Nyitókép: képkivágás

 

Összesen 25 komment

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Sorrend:
eldorado
2026. június 27. 12:49
Alan Abad istentelen fajtalankodó gyilkos transz, a tiszás Sodoma Judit üdvöskéje.
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1
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Nick Ugrybugry
2026. június 27. 12:47
Lakat alatt adnak majd neki alkalmat, hogy nőnek érezze magát.
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0
0
KILÓ
2026. június 27. 12:40
Ott nincs halálbüntetés?
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0
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elcapo-3
2026. június 27. 12:40
Szegény....pedig ő is eljött volna a Pride -ra! Deviáns , aberrált állatok!
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