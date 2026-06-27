Két nagynénjével végzett brutálisan a transznemű férfi

Evelynt a fején, arcán és hasán ütötte, Annabellyt a fején és a nyaka felső részén bántalmazta úgy, hogy nyakcsigolya-töréseket, agysérüléseket és belső vérzést kapott, amibe ugyancsak a helyszínen belehalt.

Az ügyészség a lehető legsúlyosabb büntetést kérte: az elsőrendű gyilkosság miatt feltételes szabadságra bocsátás nélküli életfogytiglant, a két másodrendű gyilkossági vádpont miatt pedig további, egymást követő életfogytiglani büntetéseket. A bíróság azonban végül 25 évtől életfogytig tartó szabadságvesztést szabott ki, ami után lehetőséget biztosít a vádlott számára a feltételes szabadlábra helyezésre.

Ami ennél is jobban sokkolta Amerikát, az a fiatal férfi szenvtelen arckifejezése és totális ignoranciája az ítélet kihirdetésekor.