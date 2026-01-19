Ehhez nincs hozzászokva Varga Barnabás – jó hírt kapott a Ferencváros

Varga Barnabásék megmutatták a Fradinak: így kell kiütni a Panathinaikoszt
A görögöknél egyelőre nem osztják bőkezűen a dicséreteket. A mesternégyest szerző Luka Jovicstól kezdve az utlolsó cseréig mindenkit kiemelt Marko Nikolics, az 56. perc után lecserélt Varga Barnabásról nem esett szó. A Panathinaikosznál következményei lettek a csúnya égésnek.
Mint megírtuk, a címvédő AEK Athén kiütéses vereséget mért a rivális Panathinaikoszra a görög bajnokság hétvégi fordulójában. A 4–0-s diadal során a fővárosiak mind a négy találatát a korábbi Real Madrid-csatár, Luka Jovics szerezte, ezzel ő lett az első játékos a párharc történetében, aki mesternégyest ért el. A szerb csatár parádéjával alaposan elhomályosította mindenki más, köztük Varga Barnabás teljesítményét is, aki Jovics ékpárjaként ezúttal 56. percet kapott a rangadón.
Luka Jovics mesternégyesével nyert az AEK.
Az Origo szúrta ki, hogy az AEK-edző Marko Nikolics a lefújást követően a magyar támadón kívül szinte mindenkit név szerint megdicsért, még a csereként beálló új igazolást is. A hétközi kupakieséssel ellentétben ezúttal érthetően sokkal boldogabb egykori Vidi-tréner így értékelt:
Luka fantasztikus volt, ahogy Pineda és Marin is. Moukoudi és Relvas védőpárosa jelentette a különbséget, és az összes csereként beállt játékos is sokat segített”
– mondta Nikolics, aki még a csereként debütáló bolgár Martin Georgievet is név szerint kiemelte, Vargáról viszont nem ejtett szót.
Nem maradt következmények nélkül a kupabúcsú.
Az AEK a nagy győzelemmel a tabella második helyére ugrott (csak rosszabb gólkülönbséggel második a PAOK mögött), míg az ötödik Pana
csütörtökön éppen Budapestre látogat: az Európa Liga főtáblájának 6. helyén álló Ferencváros a görögök elleni hazai sikerrel akár már egy fordulóval az alapszakasz vége előtt bebiztosíthatná helyét a legjobb 16 között, ami óriási sikernek számítana.
Alig 24 óra alatt elkapkodták az összes vendégjegyet.
Ide kapcsolódó hír, hogy az athéni klub világhírű edzője, a Liverpoolt 2005-ben Bajnokok Ligája-győzelemig kormányzó
Rafael Benítez a kiütéses zakó következményeként az eredetileg tervezett pihenőnap helyett mégis edzést tart játékosainak a Ferencváros elleni mérkőzés előtt
– remélhetőleg ez is a zöld-fehérek malmára hajtja majd a vizet.
Nyitókép: Facebook/AEK FC