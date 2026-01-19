Ehhez nincs hozzászokva Varga Barnabás – jó hírt kapott a Ferencváros

Mint megírtuk, a címvédő AEK Athén kiütéses vereséget mért a rivális Panathinaikoszra a görög bajnokság hétvégi fordulójában. A 4–0-s diadal során a fővárosiak mind a négy találatát a korábbi Real Madrid-csatár, Luka Jovics szerezte, ezzel ő lett az első játékos a párharc történetében, aki mesternégyest ért el. A szerb csatár parádéjával alaposan elhomályosította mindenki más, köztük Varga Barnabás teljesítményét is, aki Jovics ékpárjaként ezúttal 56. percet kapott a rangadón.