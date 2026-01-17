Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 17.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
klubvilágbajnokság internazionale Paris Saint-Germian Manchester City Real Madrid Bayern München Pep Guardiola sérülés Chelsea Jürgen Klopp

Vihar előtti csend? Eddig nem vált valóra Guardiola szörnyű jóslata

2026. január 17. 10:16

Nyáron sokan kifejezték nemtetszésüket a klubvilágbajnokság kapcsán. A játékosok túlzott terhelése miatt többek között Guardiola is sérüléshullámra számított.

2026. január 17. 10:16
null
Balázs Dávid

Fél évvel ezelőtt, 2025. július 13-án ért véget az első nagyszabású, harminckét csapat részvételével megrendezett labdarúgó-klubvilágbajnokság. A tornát számos kritika érte, a legtöbb megjegyzés a játékosok mentális és fizikális egészségéhez volt köthető, de az edzők közül is sokan, a többiek között Pep Guardiola, Enzo Maresca és Jürgen Klopp is aggodalmát fejezte ki. Előbbi, a Manchester City spanyol vezetőedzője az jósolta, hogy január környékére sérüléshullámok várhatók, ennek kapcsán pedig megnéztük, hogy a klub-vb-n résztvevő, csoportkörből továbbjutó európai topegyüttesek eddig hogyan teljesítenek az idényben, és mennyi sérültjük van.

Összesen kilenc európai gárda élte meg az egyenes kieséses szakaszt, vagyis legalább négy meccset játszott az Egyesült Államokban. Ezek a következők:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron
  • Chelsea (7 mérkőzés)
  • Paris Saint-Germain (7)
  • Real Madrid (6)
  • Bayern München (5)
  • Borussia Dortmund (5)
  • Benfica (4)
  • Internazionale (4)
  • Juventus (4)
  • Manchester City (4)

A klubvilágbajnok a Chelsea lett, amely előtte a Konferencia-ligában is diadalmaskodott, tehát egy nagyon hosszú idény van mögötte. Noha jelenleg sok sérültje nincsen és még mind a négy kupasorozatban áll (az Angol Ligakupában elődöntős), a Premier League-ben bukdácsolva csak a nyolcadik, a Bajnokok Ligájában pedig a legrosszabb angol csapatként a tabella 13. helyén áll. A vezetőség az év elején úgy döntött, hogy megköszöni Maresca munkáját. A londoniaknál eddig csalódást keltő az idény, a Kl- és a klub-vb-sikerek után az volt az elvárás, hogy a bajnoki címért és a BL-trófeáért küzdjenek, de előbbiről lényegében már lemondhatott.

A Paris Saint-Germain az előző évadban triplázni tudott, a klubvilágbajnokságon pedig döntőt játszott. Az aranylabdás Ousmane Dembélének és Désiré Douénak is volt már több izomsérülése az ősszel, miközben Fabián Ruiz, Joao Neves, Nuno Mendes és Asraf Hakimi is hagyott ki jó néhány mérkőzést. Az együttes ettől függetlenül megnyerte a Francia Szuperkupát, így trófeával indította az évet, ám utána óriási meglepetésre hazai pályán a Paris FC ellen kiesett a Francia Kupából. A BL-ben a harmadik helyen áll, ami teljesen rendben van, viszont a bajnokságban csak a második, egypontos hátrányban a Lens mögött.

Guardiola két alapembere is kidőlt januárban: Gvardiolt és Diast is elvesztette a Chelsea elleni bajnokin
Guardiola két alapembere is kidőlt januárban: Gvardiolt és Diast is elvesztette a Chelsea elleni bajnokin / Fotó: Oli Scarff/AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Guardiola jóslata

Lehet, hogy novemberben, decemberben vagy januárban azt fogom mondani: katasztrófa az egész, kimerültünk, a klubvilágbajnokság tönkretett minket”

– fogalmazott még a nyáron Guardiola, és ez a mondata talán a napokban is eszébe jutott. A Manchester Citynek két fontos védője is ugyanazon a meccsen dőlt ki hosszabb időre, Josko Gvardiol ráadásul az egész idényre. Mateo Kovacic és John Stones is harcképtelen, de összességében az a nagy sérüléshullám eddig nem érte el a manchesterieket, mint amitől a katalán tréner tartott. Az együttes a Chelsea-hez hasonlóan mind a négy fronton áll, a BL-ben a negyedik, a bajnokságban pedig hat ponttal lemaradva az Arsenal mögött úgy a második, hogy a legutóbbi három PL-találkozóján csak döntetleneket játszott.

Musiala számára borzalmas volt a klubvilágbajnokság / Fotó: Patricia de Melo Moreira/AFP

Úgy tűnt, a klubvilágbajnokság legnagyobb vesztese a Bayern München lehet, mivel a tornán hosszú időre elveszítette egyik legjobbját, Jamal Musialát, akinek eltörött a szárkapocscsontja. Sérüléshullám viszont nem kíséri a bajorok idényét, és eddig minden fronton nagyon jól szerepelnek: a bajnokság élén 11 pontos előnyük van, a BL-ben pedig egy vereséggel a második helyen állnak. A klub-vb-n szereplő topcsapatok közül az ő helyzetük a legbiztatóbb.

A Real Madridot nem kerülték el az izomsérülések, a védelemből hét játékosnak is volt már valamilyen izompanasza. A jó eredmények sem mindig jönnek, Xabi Alonso vezetőedzőt a napokban küldték el: a királyi gárda a bajnokság féltávjánál négypontos lemaradásban van az FC Barcelonával szemben, a BL-ben négy győzelemmel és két vereséggel a hetedik, míg a Spanyol Szuperkupát elbukta a katalánok ellenében.

A BL-döntős Internazionale is eddig kevés sérüléssel megúszta az idényt, és ennek köszönhetően is vezeti a Serie A-t, míg a BL-ben az élmezőnyben, a hatodik helyen áll.

Összességében kijelenthető, hogy eddig nem érzékelhető a klub-vb-n résztvevő európai topcsapatoknál az a téli sérüléshullám, amelytől többek között Guardiola is tartott. Ez persze nem azt jelenti, hogy az idény második felében vagy a nyári világbajnokságon nem fog megérkezni.

Fotó: Darren Staples/AFP

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!