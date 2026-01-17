Vihar előtti csend? Eddig nem vált valóra Guardiola szörnyű jóslata

Túlfeszítik a húrt, jóval több pihenésre lenne szüksége a játékosoknak! – Pavlik Gábor sportorvos a Mandinernek
A Magyar Sportorvos Társaság volt elnökével a futballklubvilágbajnokság és az egyre jobban kifacsart labdarúgók kapcsán beszélgettünk.
Nyáron sokan kifejezték nemtetszésüket a klubvilágbajnokság kapcsán. A játékosok túlzott terhelése miatt többek között Guardiola is sérüléshullámra számított.
Fél évvel ezelőtt, 2025. július 13-án ért véget az első nagyszabású, harminckét csapat részvételével megrendezett labdarúgó-klubvilágbajnokság. A tornát számos kritika érte, a legtöbb megjegyzés a játékosok mentális és fizikális egészségéhez volt köthető, de az edzők közül is sokan, a többiek között Pep Guardiola, Enzo Maresca és Jürgen Klopp is aggodalmát fejezte ki. Előbbi, a Manchester City spanyol vezetőedzője az jósolta, hogy január környékére sérüléshullámok várhatók, ennek kapcsán pedig megnéztük, hogy a klub-vb-n résztvevő, csoportkörből továbbjutó európai topegyüttesek eddig hogyan teljesítenek az idényben, és mennyi sérültjük van.
Összesen kilenc európai gárda élte meg az egyenes kieséses szakaszt, vagyis legalább négy meccset játszott az Egyesült Államokban. Ezek a következők:
A klubvilágbajnok a Chelsea lett, amely előtte a Konferencia-ligában is diadalmaskodott, tehát egy nagyon hosszú idény van mögötte. Noha jelenleg sok sérültje nincsen és még mind a négy kupasorozatban áll (az Angol Ligakupában elődöntős), a Premier League-ben bukdácsolva csak a nyolcadik, a Bajnokok Ligájában pedig a legrosszabb angol csapatként a tabella 13. helyén áll. A vezetőség az év elején úgy döntött, hogy megköszöni Maresca munkáját. A londoniaknál eddig csalódást keltő az idény, a Kl- és a klub-vb-sikerek után az volt az elvárás, hogy a bajnoki címért és a BL-trófeáért küzdjenek, de előbbiről lényegében már lemondhatott.
A Paris Saint-Germain az előző évadban triplázni tudott, a klubvilágbajnokságon pedig döntőt játszott. Az aranylabdás Ousmane Dembélének és Désiré Douénak is volt már több izomsérülése az ősszel, miközben Fabián Ruiz, Joao Neves, Nuno Mendes és Asraf Hakimi is hagyott ki jó néhány mérkőzést. Az együttes ettől függetlenül megnyerte a Francia Szuperkupát, így trófeával indította az évet, ám utána óriási meglepetésre hazai pályán a Paris FC ellen kiesett a Francia Kupából. A BL-ben a harmadik helyen áll, ami teljesen rendben van, viszont a bajnokságban csak a második, egypontos hátrányban a Lens mögött.
Lehet, hogy novemberben, decemberben vagy januárban azt fogom mondani: katasztrófa az egész, kimerültünk, a klubvilágbajnokság tönkretett minket”
– fogalmazott még a nyáron Guardiola, és ez a mondata talán a napokban is eszébe jutott. A Manchester Citynek két fontos védője is ugyanazon a meccsen dőlt ki hosszabb időre, Josko Gvardiol ráadásul az egész idényre. Mateo Kovacic és John Stones is harcképtelen, de összességében az a nagy sérüléshullám eddig nem érte el a manchesterieket, mint amitől a katalán tréner tartott. Az együttes a Chelsea-hez hasonlóan mind a négy fronton áll, a BL-ben a negyedik, a bajnokságban pedig hat ponttal lemaradva az Arsenal mögött úgy a második, hogy a legutóbbi három PL-találkozóján csak döntetleneket játszott.
Úgy tűnt, a klubvilágbajnokság legnagyobb vesztese a Bayern München lehet, mivel a tornán hosszú időre elveszítette egyik legjobbját, Jamal Musialát, akinek eltörött a szárkapocscsontja. Sérüléshullám viszont nem kíséri a bajorok idényét, és eddig minden fronton nagyon jól szerepelnek: a bajnokság élén 11 pontos előnyük van, a BL-ben pedig egy vereséggel a második helyen állnak. A klub-vb-n szereplő topcsapatok közül az ő helyzetük a legbiztatóbb.
A Real Madridot nem kerülték el az izomsérülések, a védelemből hét játékosnak is volt már valamilyen izompanasza. A jó eredmények sem mindig jönnek, Xabi Alonso vezetőedzőt a napokban küldték el: a királyi gárda a bajnokság féltávjánál négypontos lemaradásban van az FC Barcelonával szemben, a BL-ben négy győzelemmel és két vereséggel a hetedik, míg a Spanyol Szuperkupát elbukta a katalánok ellenében.
A BL-döntős Internazionale is eddig kevés sérüléssel megúszta az idényt, és ennek köszönhetően is vezeti a Serie A-t, míg a BL-ben az élmezőnyben, a hatodik helyen áll.
Összességében kijelenthető, hogy eddig nem érzékelhető a klub-vb-n résztvevő európai topcsapatoknál az a téli sérüléshullám, amelytől többek között Guardiola is tartott. Ez persze nem azt jelenti, hogy az idény második felében vagy a nyári világbajnokságon nem fog megérkezni.
