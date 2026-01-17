Vihar előtti csend? Eddig nem vált valóra Guardiola szörnyű jóslata

– fogalmazott még a nyáron Guardiola, és ez a mondata talán a napokban is eszébe jutott. A Manchester Citynek két fontos védője is ugyanazon a meccsen dőlt ki hosszabb időre, Josko Gvardiol ráadásul az egész idényre. Mateo Kovacic és John Stones is harcképtelen, de összességében az a nagy sérüléshullám eddig nem érte el a manchesterieket, mint amitől a katalán tréner tartott. Az együttes a Chelsea-hez hasonlóan mind a négy fronton áll, a BL-ben a negyedik, a bajnokságban pedig hat ponttal lemaradva az Arsenal mögött úgy a második, hogy a legutóbbi három PL-találkozóján csak döntetleneket játszott.

Musiala számára borzalmas volt a klubvilágbajnokság / Fotó: Patricia de Melo Moreira/AFP

Úgy tűnt, a klubvilágbajnokság legnagyobb vesztese a Bayern München lehet, mivel a tornán hosszú időre elveszítette egyik legjobbját, Jamal Musialát, akinek eltörött a szárkapocscsontja. Sérüléshullám viszont nem kíséri a bajorok idényét, és eddig minden fronton nagyon jól szerepelnek: a bajnokság élén 11 pontos előnyük van, a BL-ben pedig egy vereséggel a második helyen állnak. A klub-vb-n szereplő topcsapatok közül az ő helyzetük a legbiztatóbb.

A Real Madridot nem kerülték el az izomsérülések, a védelemből hét játékosnak is volt már valamilyen izompanasza. A jó eredmények sem mindig jönnek, Xabi Alonso vezetőedzőt a napokban küldték el: a királyi gárda a bajnokság féltávjánál négypontos lemaradásban van az FC Barcelonával szemben, a BL-ben négy győzelemmel és két vereséggel a hetedik, míg a Spanyol Szuperkupát elbukta a katalánok ellenében.

A BL-döntős Internazionale is eddig kevés sérüléssel megúszta az idényt, és ennek köszönhetően is vezeti a Serie A-t, míg a BL-ben az élmezőnyben, a hatodik helyen áll.