magyar válogatott Magyarország vb-selejtező Portugália Bruno Fernandes portugál válogatott

„Mindig képesek voltak veszélyt teremteni” – elájult a magyarok teljesítményétől a portugálok sztárja

2025. október 15. 14:44

Bruno Fernandes, a portugál válogatott középpályása nagyon elismerően nyilatkozott a magyarok teljesítményéről a két csapat keddi vb-selejtezője után.

2025. október 15. 14:44
null

Bruno Fernandes, a portugál labdarúgó-válogatott középpályása nagyon sportszerűen és elismerően nyilatkozott a magyar válogatott teljesítményéről a két csapat keddi világbajnoki selejtezője után, amely 2–2-es döntetlennel zárult.

„Tudtuk előre, hogy nagyon nehéz ellenféllel állunk majd szemben, amely életveszélyes az állított labdás szituációkban, a letámadásokban, a visszatámadásokban, és a magyar csapat pontosan ezt hozta. 

A magyarok a lecsorgó labdák megszerzésében is jóknak bizonyultak, és ha területhez engedtük őket, mindig képesek voltak veszélyt teremteni. Csakis az elismerés hangján szólhatok a teljesítményükről”

– idézte a Nemzeti Sport a Manchester United klasszisát.

A sportnapilap helyszíni beszámolójából kiderül, a portugál futballisták szinte egy emberként kerülték ki a vegyes zónában (mixed zone) rájuk várakozó újságírókat a mérkőzést követően, Bruno Fernandes jelentette a kivételt.

„Bosszantó, hogy nem sikerült győzni, de a következő fordulóban mindenképpen ki akarjuk vívni a világbajnoki szereplés jogát. A találkozó utolsó fél órájában átengedtük a kezdeményezést az ellenfélnek, és túlságosan kinyíltunk. Ezzel együtt jobbára mi uraltuk a mérkőzést, de egyik pillanatról a másikra átálltunk az ellentámadásokra, noha ez a magyar csapatnak kedvezett, a mi erősségünk a labdabirtoklásra alapuló játék, és ez a helyzet érezhetően nem feküdt a csapatnak. Az utolsó percekben belementünk a magyar válogatott játékába, és túl sok területet hagytunk az ellenfélnek ahhoz, hogy kibontakozhasson. Egyértelmű, hogy a portugál válogatottnak az fekszik, ha kezdeményezhet, irányíthatja a játékot, és azzal, hogy erről lemondtunk, kizökkentünk a saját ritmusunkból” – tette hozzá Fernandes.

Ha Portugália a következő körben legyőzi idegenben Írországot, akkor az Örményország–Magyarország mérkőzés eredményétől függetlenül biztosan megnyeri a csoportot, és kijut a jövő évi világbajnokságra. 

Amennyiben Cristiano Ronaldóék valóban nyernek Dublinban, és a mieink is megverik az örményeket, akkor az is eldől a záró fordulót megelőzően, hogy a magyar válogatott végez a pótselejtezőt érő második helyen.

A SELEJTEZŐCSOPORTUNK ÁLLÁSA

  1. PORTUGÁLIA 10 PONT
  2. MAGYARORSZÁG 5
  3. ÍRORSZÁG 4
  4. ÖRMÉNYORSZÁG 3

Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Portugália–Magyarország 2–2 – a mérkőzés összefoglalója

