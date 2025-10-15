„Mindig képesek voltak veszélyt teremteni” – elájult a magyarok teljesítményétől a portugálok sztárja

A sportnapilap helyszíni beszámolójából kiderül, a portugál futballisták szinte egy emberként kerülték ki a vegyes zónában (mixed zone) rájuk várakozó újságírókat a mérkőzést követően, Bruno Fernandes jelentette a kivételt.

„Bosszantó, hogy nem sikerült győzni, de a következő fordulóban mindenképpen ki akarjuk vívni a világbajnoki szereplés jogát. A találkozó utolsó fél órájában átengedtük a kezdeményezést az ellenfélnek, és túlságosan kinyíltunk. Ezzel együtt jobbára mi uraltuk a mérkőzést, de egyik pillanatról a másikra átálltunk az ellentámadásokra, noha ez a magyar csapatnak kedvezett, a mi erősségünk a labdabirtoklásra alapuló játék, és ez a helyzet érezhetően nem feküdt a csapatnak. Az utolsó percekben belementünk a magyar válogatott játékába, és túl sok területet hagytunk az ellenfélnek ahhoz, hogy kibontakozhasson. Egyértelmű, hogy a portugál válogatottnak az fekszik, ha kezdeményezhet, irányíthatja a játékot, és azzal, hogy erről lemondtunk, kizökkentünk a saját ritmusunkból” – tette hozzá Fernandes.