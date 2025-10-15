„Mindig képesek voltak veszélyt teremteni” – elájult a magyarok teljesítményétől a portugálok sztárja

Portugália–Magyarország: „Most is tanultunk valami újat, például ezt” – a portugál szövetségi kapitány a Mandinernek
„Nagy lecke volt nekünk ez a mérkőzés.”
Bruno Fernandes, a portugál válogatott középpályása nagyon elismerően nyilatkozott a magyarok teljesítményéről a két csapat keddi vb-selejtezője után.
Bruno Fernandes, a portugál labdarúgó-válogatott középpályása nagyon sportszerűen és elismerően nyilatkozott a magyar válogatott teljesítményéről a két csapat keddi világbajnoki selejtezője után, amely 2–2-es döntetlennel zárult.
„Tudtuk előre, hogy nagyon nehéz ellenféllel állunk majd szemben, amely életveszélyes az állított labdás szituációkban, a letámadásokban, a visszatámadásokban, és a magyar csapat pontosan ezt hozta.
A magyarok a lecsorgó labdák megszerzésében is jóknak bizonyultak, és ha területhez engedtük őket, mindig képesek voltak veszélyt teremteni. Csakis az elismerés hangján szólhatok a teljesítményükről”
– idézte a Nemzeti Sport a Manchester United klasszisát.
A sportnapilap helyszíni beszámolójából kiderül, a portugál futballisták szinte egy emberként kerülték ki a vegyes zónában (mixed zone) rájuk várakozó újságírókat a mérkőzést követően, Bruno Fernandes jelentette a kivételt.
„Bosszantó, hogy nem sikerült győzni, de a következő fordulóban mindenképpen ki akarjuk vívni a világbajnoki szereplés jogát. A találkozó utolsó fél órájában átengedtük a kezdeményezést az ellenfélnek, és túlságosan kinyíltunk. Ezzel együtt jobbára mi uraltuk a mérkőzést, de egyik pillanatról a másikra átálltunk az ellentámadásokra, noha ez a magyar csapatnak kedvezett, a mi erősségünk a labdabirtoklásra alapuló játék, és ez a helyzet érezhetően nem feküdt a csapatnak. Az utolsó percekben belementünk a magyar válogatott játékába, és túl sok területet hagytunk az ellenfélnek ahhoz, hogy kibontakozhasson. Egyértelmű, hogy a portugál válogatottnak az fekszik, ha kezdeményezhet, irányíthatja a játékot, és azzal, hogy erről lemondtunk, kizökkentünk a saját ritmusunkból” – tette hozzá Fernandes.
Az MLSZ elnöke ismét úgy érzi, hogy a magyar válogatott bármelyik ellenfelével képes felvenni a versenyt.
Ha Portugália a következő körben legyőzi idegenben Írországot, akkor az Örményország–Magyarország mérkőzés eredményétől függetlenül biztosan megnyeri a csoportot, és kijut a jövő évi világbajnokságra.
Amennyiben Cristiano Ronaldóék valóban nyernek Dublinban, és a mieink is megverik az örményeket, akkor az is eldől a záró fordulót megelőzően, hogy a magyar válogatott végez a pótselejtezőt érő második helyen.
A SELEJTEZŐCSOPORTUNK ÁLLÁSA
