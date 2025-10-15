Ft
10. 15.
szerda
Roberto Martínez Lisszabon Magyarország vb-selejtező Portugália világbajnoki selejtező

Portugália–Magyarország: „Most is tanultunk valami újat, például ezt” – a portugál szövetségi kapitány a Mandinernek

2025. október 15. 05:34

Roberto Martínez szerint Európa egyik legjobban kontrázó együttese a miénk, Szoboszlai Dominik pedig kivételes technikai képességekkel rendelkezik. Lapunknak elmondta, Portugália számára jó lecke volt a magyar labdarúgó-válogatott elleni mérkőzés, ezért a jövőben meg kell tanulniuk menedzselni, minél hamarabb lezárni a keddihez hasonló meccseket.

2025. október 15. 05:34
null
Nagy Péter

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: a magyar labdarúgó-válogatott elképesztő bravúrt végrehajtva 2–2-es döntetlent játszott kedden Portugália vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen. A mieink a 91. percben egyenlítettek Szoboszlai Dominik révén, ezzel a csoportot vezető, és az idei sorozatban veretlen portugálok még nem jutottak ki a jövő évi vb-re. A hazaiak szövetségi kapitánya, Roberto Martínez ennek megfelelően csalódottan értékelt a lefújást követően.

Portugália–Magyarország, Roberto Martinez
Portugália–Magyarország: megleckéztettük a portugálokat Lisszabonban

Ezt is ajánljuk a témában

Portugália–Magyarország: megleckéztettük a portugálokat

„Ezúttal más volt a játék menete, sokkal nyíltabb volt ez a meccs, mint a budapesti. Magyarország jobban kihasználta a helyzeteit, jól teljesítettek a játékosai, kezdeményezők voltak, jól építették fel a támadásaikat. Mindenképpen meg akartuk nyerni ezt a mérkőzést, ezért nagy volt rajtunk a nyomás, de azért sikerült előnnyel zárnunk az első játékrészt, majd a szünet után három ígéretes lehetőségünk is volt, ezekből kétszer a kapufát találtuk el, pedig lezárhattuk volna a találkozót. Ha azonban nem használod ki ezeket a ziccereket, akkor ez történik, nyitott marad az összecsapás, és a magyarok pontot is mentettek az utolsó percben. Tanulságos volt mindez a számunkra, mert megértettük, megtanultuk, hogy ennek ez a következménye. Nem szabad tehát abban bízni, hogy kivédekezzük a hátralevő időt, és ráülünk a labdára. 

  • Ez egyáltalán nem jellemző ránk, 
  • nem is tartozik az erősségeink közé. 

Magyarország agresszívan, nyíltan játszott, ami kifizetődő volt neki az első félidőben. Ez a szép a labdarúgásban: ha nem használod ki a helyzeteket, akkor az utolsó másodpercig sebezhető vagy” – fogalmazott Martínez.

Hozzátette: 

a magyar válogatott Európa egyik legjobban kontrázó együttese, és ezúttal különösen jól futballozott. Szoboszlai Dominik pedig fantasztikus technikai képességekkel rendelkezik, és mindig tud valami váratlannal előrukkolni.

A Mandiner kérdésére válaszolva a portugál szövetségi kapitány így felelt:

Minél előbb szeretnénk kijutni a világbajnokságra, de közben fontos az odavezető út is. Például most is tanultunk valami újat: azt, hogy miként kell menedzselni egy meccset, minél előbb lezárni, mert ez lesz a vége. Komolyan vesszük a világbajnoki selejtezőket, nagy lecke volt nekünk ez a mérkőzés, csalódottak vagyunk, hogy nem nyertünk, és nem jött össze egyelőre a kvalifikáció. Ugyanakkor az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy jól futballoztunk, kontroll alatt tartottuk, irányítottuk a játékot, ám ez mégsem volt elég a győzelemhez. Ahogy azt korábban is említettem: ilyen a labdarúgás, és ezért szép is!

A pótselejtezőt érő második helyen álló magyarok legközelebb november 13-án a sereghajtó Örményország vendégeként lépnek pályára, míg a kijutás küszöbén lévő portugálok ugyanezen a napon a csoportharmadik Írország otthonában szerepelnek.

Portugália–Magyarország 2–2 (2–1)
Lisszabon, José Alvalade Stadion, 47 854 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milan Mihajlovics) – szerbek
Portugália: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes (Tavares, 78.) – R. Neves (Palhinha, 62.), Vitinha, B. Fernandes (Conceicao, 62.) – B. Silva, C. Ronaldo (G. Ramos, 78.), Pedro Neto (Joao Félix, 62.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Magyarország: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 79.) – Schäfer (Tóth A., 39.), Szoboszlai, Styles (Vitális, 79.) – Bolla (Lukács D., 58.), Sallai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: C. Ronaldo (22., 45+3.), ill. Szalai A. (8.), Szoboszlai (90+1.)

Fotók: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

 

balbako_
2025. október 15. 05:48
A magyar csapat csak akkor esélyes a győzelemre, ha támadó játékkal rukkol elő. A védekezős tilitolizással nem lehet csatát nyerni! Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
