Portugália–Magyarország: „Most is tanultunk valami újat, például ezt” – a portugál szövetségi kapitány a Mandinernek

Ez egyáltalán nem jellemző ránk,

nem is tartozik az erősségeink közé.

Magyarország agresszívan, nyíltan játszott, ami kifizetődő volt neki az első félidőben. Ez a szép a labdarúgásban: ha nem használod ki a helyzeteket, akkor az utolsó másodpercig sebezhető vagy” – fogalmazott Martínez.

Hozzátette:

a magyar válogatott Európa egyik legjobban kontrázó együttese, és ezúttal különösen jól futballozott. Szoboszlai Dominik pedig fantasztikus technikai képességekkel rendelkezik, és mindig tud valami váratlannal előrukkolni.

A Mandiner kérdésére válaszolva a portugál szövetségi kapitány így felelt: