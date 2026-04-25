A brit miniszterelnök azt ígérte, korlátozza a fiatalok közösségimédia-használatát – már szabadulna a népszerűtlen vállalástól

Forrong a Munkáspárt: már nem az a kérdés, hogy bukik-e Keir Starmer, hanem az, hogy mikor
Alig két év alatt teljesen lenullázta magát a balos brit miniszterelnök.
A brit kormány a gyermekvédelemre hivatkozva ígért gyors cselekvést, de inkább évekkel eltolná a döntést.
Újabb, saját magának ásott politikai csapdába sétált bele Keir Starmer: a brit miniszterelnök még februárban tett ígéretet arra, hogy korlátozni fogja a 16 év alattiak közösségimédia-használatát, most azonban már visszatáncolna a kényelmetlen vállalásból. A Telegraph beszámolója szerint a brit parlament felsőháza és a szigorítás támogatói azonnali lépéseket követelnek.
A felháborodást az váltotta ki, hogy a kormány módosító javaslata – amely eredetileg csak néhány hónap átfutási időt helyezett volna kilátásba az intézkedésekig – három évre tolta ki azt a határidőt, ameddig el kellene fogadni a korlátozásokról rendelkező törvényeket.
A lépést az ellenzék és a Lordok Háza is élesen bírálta. A konzervatívok szerint
Starmer „megtéveszti a szülőket”, és valójában csak halogatja a döntést, miközben a gyerekek továbbra is ki vannak téve az online veszélyeknek.
A felsőházban több politikus pedig ennél jóval gyorsabb lépéseket sürget: a lordok akár egy éven belül egy ausztrál mintájú tiltást vezetnének be.
Ennek lényege, hogy 16 év alattiak számára megtiltanák a közösségi média használatát, illetve hatékony életkor-ellenőrzés bevezetésére köteleznék a közösségimédia-platformokat. A szabályozásnak pedig súlyos bírságokkal szereznének érvényt.
A felsőház szerint a hároméves határidő elfogadhatatlanul hosszú, és azt jelzi, hogy
a kormány inkább a felelősség elhárítására, mintsem a probléma megoldására törekszik.
Nem is csoda, hiszen a gyermekvédelem népszerű jelszavával belengetett intézkedés rendkívül népszerűtlen a fiatalok körében, de a liberális szülők sem támogatják. A techcégek ellenállása is érzékelhető, hiszen a törvény betartatásáért őket terhelné a felelősség.
A Telegraph szerint a vita az egész oktatási törvénycsomagot veszélybe sodorhatja, amely többek között
A brit kormány szerint ugyanakkor összetett kérdésről van szó, ezért konzultációt indítanak, és csak annak lezárását követően hozzák meg a végleges döntést a konkrét lépésekről.
Ezt is ajánljuk a témában
***
Fotó: Tom Nicholson / POOL / AFP