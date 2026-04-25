04. 25.
szombat
Nagy-Britannia Keir Starmer szabályozás gyermekvédelem Egyesült Királyság közösségi média oktatás

A brit miniszterelnök azt ígérte, korlátozza a fiatalok közösségimédia-használatát – már szabadulna a népszerűtlen vállalástól

2026. április 25. 22:03

A brit kormány a gyermekvédelemre hivatkozva ígért gyors cselekvést, de inkább évekkel eltolná a döntést.

2026. április 25. 22:03
null

Újabb, saját magának ásott politikai csapdába sétált bele Keir Starmer: a brit miniszterelnök még februárban tett ígéretet arra, hogy korlátozni fogja a 16 év alattiak közösségimédia-használatát, most azonban már visszatáncolna a kényelmetlen vállalásból. A Telegraph beszámolója szerint a brit parlament felsőháza és a szigorítás támogatói azonnali lépéseket követelnek.

A felháborodást az váltotta ki, hogy a kormány módosító javaslata – amely eredetileg csak néhány hónap átfutási időt helyezett volna kilátásba az intézkedésekig – három évre tolta ki azt a határidőt, ameddig el kellene fogadni a korlátozásokról rendelkező törvényeket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A lépést az ellenzék és a Lordok Háza is élesen bírálta. A konzervatívok szerint

Starmer „megtéveszti a szülőket”, és valójában csak halogatja a döntést, miközben a gyerekek továbbra is ki vannak téve az online veszélyeknek.

A felsőházban több politikus pedig ennél jóval gyorsabb lépéseket sürget: a lordok akár egy éven belül egy ausztrál mintájú tiltást vezetnének be.

Ennek lényege, hogy 16 év alattiak számára megtiltanák a közösségi média használatát, illetve hatékony életkor-ellenőrzés bevezetésére köteleznék a közösségimédia-platformokat. A szabályozásnak pedig súlyos bírságokkal szereznének érvényt.

A felsőház szerint a hároméves határidő elfogadhatatlanul hosszú, és azt jelzi, hogy

a kormány inkább a felelősség elhárítására, mintsem a probléma megoldására törekszik.

Nem is csoda, hiszen a gyermekvédelem népszerű jelszavával belengetett intézkedés rendkívül népszerűtlen a fiatalok körében, de a liberális szülők sem támogatják. A techcégek ellenállása is érzékelhető, hiszen a törvény betartatásáért őket terhelné a felelősség.

A Telegraph szerint a vita az egész oktatási törvénycsomagot veszélybe sodorhatja, amely többek között

  • az iskolai mobilhasználat korlátozását,
  • ingyenes reggeliprogramokat és
  • szigorúbb oktatási szabályokat is tartalmazna.

A brit kormány szerint ugyanakkor összetett kérdésről van szó, ezért konzultációt indítanak, és csak annak lezárását követően hozzák meg a végleges döntést a konkrét lépésekről.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Tom Nicholson / POOL / AFP

 

templar62
2026. április 25. 22:50
Northpakistán = Észak Pakisztán .
