A brit miniszterelnök azt ígérte, korlátozza a fiatalok közösségimédia-használatát – már szabadulna a népszerűtlen vállalástól

Újabb, saját magának ásott politikai csapdába sétált bele Keir Starmer: a brit miniszterelnök még februárban tett ígéretet arra, hogy korlátozni fogja a 16 év alattiak közösségimédia-használatát, most azonban már visszatáncolna a kényelmetlen vállalásból. A Telegraph beszámolója szerint a brit parlament felsőháza és a szigorítás támogatói azonnali lépéseket követelnek.

A felháborodást az váltotta ki, hogy a kormány módosító javaslata – amely eredetileg csak néhány hónap átfutási időt helyezett volna kilátásba az intézkedésekig – három évre tolta ki azt a határidőt, ameddig el kellene fogadni a korlátozásokról rendelkező törvényeket.