Ocsmány üzenetet fogalmaztak meg Fehérváron – de a végén Kispesten nevethettek (FOTÓ)

A Honvéd drukkerei máshogy készültek, ők egy hatalmas zászlóval fogadták kedvenceiket az év első bajnoki mérkőzésén.

A pályán aztán a fővárosi együttes volt a jobb: Baki Ákos fejes góljára a fehérváriak Németh Dániel révén hamar válaszoltak, de a második félidő elején Csontos Dominik a hazaiak javára döntötte el a meccset.