Ocsmány üzenetet fogalmaztak meg Fehérváron – de a végén Kispesten nevethettek (FOTÓ)

Ilyen is ritkán van: elismerte a mérkőzés végeredményét befolyásoló nagy hibáját a magyar játékvezető – de hiába
Kár, hogy ettől az eredmény nem változik meg…
A Budapest Honvéd nyerte az NB II hétfői rangadóját. A Fehérvár szurkolói obszcén üzenetet feszítettek ki a Bozsik Arénában.
A listavezető Budapest Honvéd házigazdaként 2–1-re nyert a Videoton FC ellen a labdarúgó NB II 16. fordulójának hétfő esti záró mérkőzésén.
A találkozó kezdete előtt a vendégcsapat szurkolói egy többsoros, trágár üzenetet feszítettek ki a lelátón.
„Haladás, Kecskemét, Szeged, Cottbus, Catania, Widzew, Debrecen, Venezia, Chioggia, Foggia, Lamezia. Hány kolbász fér még a szátokba?” – sorolták fel azokat a városokat és klubokat, amelyekkel a kispesti tábor a tudomásuk szerint baráti viszonyt ápol. „Több olasz f…t sz.ptatok, mint Cicciolina” – írták az alsó sorba olaszul.
A Honvéd drukkerei máshogy készültek, ők egy hatalmas zászlóval fogadták kedvenceiket az év első bajnoki mérkőzésén.
A pályán aztán a fővárosi együttes volt a jobb: Baki Ákos fejes góljára a fehérváriak Németh Dániel révén hamar válaszoltak, de a második félidő elején Csontos Dominik a hazaiak javára döntötte el a meccset.
A Honvéd így öt pontra növelte előnyét a tabella élén, míg a székesfehérvári csapat nyolc találkozó után is nyeretlen vendégként a másodosztály mostani idényében.
LABDARÚGÓ NB II
16. FORDULÓ
Budapest Honvéd–Videoton FC 2–1 (Baki 13., Csontos 54., ill. Németh D. 17.)
A TABELLA ÉLCSOPORTJA
