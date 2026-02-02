Ilyen is ritkán van: elismerte a mérkőzés végeredményét befolyásoló nagy hibáját a magyar játékvezető – de hiába

Mint arról mi is beszámoltunk, a Vasas 2–2-es döntetlenre végzett idegenben a Csákvárral a labdarúgó NB II 16. fordulójának vasárnapi játéknapján, és lecsúszott a tabellán a feljutást érő második helyről a harmadik pozícióba, mivel a Kecskemét ezzel egy időben 4–0-ra elpáholta otthon a Szegedet.

Az angyalföldi együttes vezetőedzője, Erős Gábor a meccs után amiatt panaszkodott, hogy a hazaiak második egyenlítő gólja a 92. percben szabálytalan körülmények között született, mert egyik játékosuk (Bányai Péter) akadályozta Uram János kapust a labda megszerzésében. Erős elmondása szerint Derdák Marcell játékvezető a mérkőzés után el is ismerte a hibáját, kár, hogy ez utólag már nem segít a Vasason…