Csákvár labdarúgó NB II Derdák Marcell Erős Gábor Vasas játékvezetés

Ilyen is ritkán van: elismerte a mérkőzés végeredményét befolyásoló nagy hibáját a magyar játékvezető – de hiába

2026. február 02. 21:17

Derdák Marcell játékvezető elismerte, szabálytalanság miatt annulálnia kellett volna azt a gólt, amellyel a Csákvár a hosszabbításban kiegyenlített a Vasas elleni másodosztályú bajnokin.

2026. február 02. 21:17
null

Mint arról mi is beszámoltunk, a Vasas 2–2-es döntetlenre végzett idegenben a Csákvárral a labdarúgó NB II 16. fordulójának vasárnapi játéknapján, és lecsúszott a tabellán a feljutást érő második helyről a harmadik pozícióba, mivel a Kecskemét ezzel egy időben 4–0-ra elpáholta otthon a Szegedet.

Az angyalföldi együttes vezetőedzője, Erős Gábor a meccs után amiatt panaszkodott, hogy a hazaiak második egyenlítő gólja a 92. percben szabálytalan körülmények között született, mert egyik játékosuk (Bányai Péter) akadályozta Uram János kapust a labda megszerzésében. Erős elmondása szerint Derdák Marcell játékvezető a mérkőzés után el is ismerte a hibáját, kár, hogy ez utólag már nem segít a Vasason…

Rajtunk múlott, hogy egy ilyen szituációt nem tudtunk kivédekezni, de azért finoman és halkan megjegyezném, hogy ezt majd vissza kell nézni másoknak is, mert egyértelmű szabálytalanság történt a kapusunkkal szemben. Annak örülök, hogy a játékvezető utólag elismeri, csak ezért mi nem kapunk pontokat, és ez nagyon fájó két pontunkba került

– nyilatkozta Erős Gábor az M4 Sportnak.Senkire sem szeretném ráfogni, csak mi vagyunk a hibásak azért, hogy ezt nem tudtuk megnyerni, de ettől függetlenül ami szabálytalan, az szabálytalan. Nagyon sajnálom, mert ezáltal itt hagytunk Csákváron két pontot. Azt mondom, a kezünkben volt a mérkőzés, amikor a nyolcvanhetedik percben megszerzed a vezetést, illik is megtartani, de abból a szempontból meg nem tudom hibáztatni a csapatot, hiszen ez annyira egyértelmű szituáció volt. Csak az az egy ember nem látta, akinek kellett volna. Mondom még egyszer, senkinek sem szeretném a nyakába varrni, a saját felelősségünk. Ha előbb tudunk rúgni egy második gólt, és nem egygólos az előny, hanem kétgólos, ez csak szépítésre lett volna elég az ellenfélnek, így viszont nagyon fájó két pontot veszítettünk el.”

A Csákvár egyenlítő gólja 1:52:30-tól

Érdekesség, hogy az eset után Erős Gábor piros lapot kapott reklamálásért, Otigba Kenneth pedig sárgát, így eltiltás miatt egyikük sem segítheti a csapatot a következő körben, amelyben a Vasas épp a Kecskeméttel vív majd rangadót.

A bajnokság állását ide kattintva tekintheti meg!

Nyitókép: Facebook / Vasas FC

 

