„Szánalmas egy csapat” – csalódással indult az év, a Vasas szurkolói lázadnak

A Kecskemét házigazdaként 4–0-ra legyőzte a Szegedet a labdarúgó NB II 16. fordulójának vasárnapi játéknapján, ezzel megelőzte a tabellán a Vasast. Az angyalföldiek 2–2-es döntetlent játszottak a Csákvár otthonában, így – rosszabb gólkülönbségük miatt – a másodikról a harmadik helyre csúsztak vissza. Umathum Ádám a 92. percben szerezte a hazaiak egyenlítő találatát egy szöglet utáni kavarodás végén.

A Vasas szurkolói nagyon bosszúsak amiatt, hogy csapatuk már az új év első fordulójában pontokat veszített.