„Szánalmas egy csapat” – csalódással indult az év, a Vasas szurkolói lázadnak

Idén először rendeztek fordulót a labdarúgó NB II-ben. A Vasas pontokat veszített Csákváron, így lecsúszott a tabellán a feljutást érő második helyről.
A Kecskemét házigazdaként 4–0-ra legyőzte a Szegedet a labdarúgó NB II 16. fordulójának vasárnapi játéknapján, ezzel megelőzte a tabellán a Vasast. Az angyalföldiek 2–2-es döntetlent játszottak a Csákvár otthonában, így – rosszabb gólkülönbségük miatt – a másodikról a harmadik helyre csúsztak vissza. Umathum Ádám a 92. percben szerezte a hazaiak egyenlítő találatát egy szöglet utáni kavarodás végén.
A Vasas szurkolói nagyon bosszúsak amiatt, hogy csapatuk már az új év első fordulójában pontokat veszített.
Tragédia, amit művelünk. Csak a szokásos: az edzőtáborban mindenki ellen nyerünk (ezek a meccsek nyilván semennyire sem relevánsak), majd az első bajnokin teljesen fogalmatlanul, helyezkedési hibák tömkelegével egy szedett-vedett társaság képét mutatjuk. Árulja már el nekem valaki, hogyan lehetséges, hogy megszerezzük a vezető gólt a 86. percben, majd utána akkora üres terület van középen, hogy a Csákvár létszámfölénybe ránk tud jönni!? Full amatőrizmus, ami nálunk zajlik évek óta. Nevetséges!
– fejtette ki gondolatait egy ötödik.
A Csákvár egyenlítő gólja 1:52:30-tól
A TÖBBI MÉRKŐZÉSEN TÖRTÉNT
Az újonc Karcag házigazdaként 3–0-ra kikapott a Mezőkövesdtől. A borsodiak Pintér Ádám kiállítása miatt az 57. perctől emberhátrányban játszottak, ennek ellenére magabiztosan nyertek. A Karcag először kapott ki hazai pályán a mostani idényben.
Szentlőrincen nyolc gól született, a házigazda baranyaiak 5–3-ra győztek a Budafok ellen. A vendégeknél Kovács Dávid, a hazaiaknál Dinnyés Olivér duplázott, utóbbi egy öngólt is vétett.
A Békéscsaba 2–1-re legyőzte otthon a Soroksárt, ezzel elmozdult a kiesőzónából, a fővárosi együttes pedig visszaesett a tabella utolsó helyére.
Nyitókép: Facebook / Vasas FC