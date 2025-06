„Latin-Amerika Margaret Thatcherje”, aki hadat üzen a szélső balos elnyomásnak és a bűnözői terrornak

„A jelenlegi elnökünk egy két lábon járó nemzetbiztonsági kockázat: egy kommunista, aki romba dönti a gazdaságot és a jobb életet érdemlő emberek kilátásait” – így jellemezte Kolumbia cseppet sem irigylésre méltó politikai helyzetét María Fernanda Cabal szenátor asszony, akivel a CPAC Hungary 2025-ön volt alkalmunk beszélgetni hazája jelenéről, illetve a 2026-ban esedékes parlamenti és elnökválasztásról.

Az ambiciózus női politikus, aki a Demokratikus Közép (Centro Democrático) jobboldali párt egyik alapítója és meghatározó arca, 2014-ben lépett politikai pályára, a képviselőház tagjaként, 2018-tól pedig szenátorként vesz részt az ország közéletében. 2022-ben sikerrel védte meg a szenátusi mandátumát, kolumbiai női politikusként pedig a valaha volt legtöbb voksot szerezte meg ezzel. Eredeti végzettsége politológus, a közélet előtt pedig az üzleti világban kamatoztatta tudását.

A népszerűsége mellett a szakértelmét is elismerik: a nemzetközi diplomáciában „Latin-Amerika Margaret Thatcherjeként” emlegetik. A figyelemreméltó kvalitásokra pedig szüksége is van, ha sikerrel szeretne megmérkőzni Kolumbia mostani vezetőjével, Gustavo Petro, baloldali elnökkel, aki 2022 óta vezeti a jobb sorsara érdemes dél-amerikai országot.

Begyógyításra váró sebek

„Egyetlen gondolata sem őszinte. Hiába beszél a szegények megsegítéséről, az uralma alatt a legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegek csak még szegényebbek lettek” – mondott nem túl hízelgő összegzést Petro teljesítményéről a szenátor.

María Fernanda Cabal hosszan sorolta azokat az elnöki intézkedéseket, amelyek szerinte Kolumbia belső, illetve nemzetközi problémáit előidézték, illetve fokozták a közelmúltban.

Gustavo Petro kolumbiai elnök

Forrás: Jim WATSON / AFP

Kiemelte például, hogy Petro az országa korábbi, jelentős nemzetközi partnereivel, Izraellel, illetve az Egyesült Államokkal is szélsőbaloldali ideológiai alapon rontotta meg a jó kapcsolatot. „Izrael korábban a terrorizmus, a drogkereskedelem és a kartellek elleni harcunk egyik fő támogatója volt, mára ez az erős oszlop is kidőlt a szövetségeseink sorából” – fogalmazott Cabal, aki rámutatott:

Gustavo Petro ehelyett a gonosz olyan földi helytartóival szeret szövetkezni, mint Nicolás Maduro, Venezuela kommunista elnöke, vagy az iráni iszlamista rezsim.”

A szenátor asszony szerint egy évük van arra, hogy elmozdítsák a helyéről az ország történetének szerinte legkártékonyabb vezetőjét: „Ha nem fogunk össze, és nem hiszünk a sikerben, akkor nem tudjuk megtörni a gonosz uralmát. Ez csak szigorú erkölcsi alapokon lehetséges, amelyekből nem szabad engednünk.”

Cabal szenátor asszony úgy látja, ahhoz, hogy Kolumbia visszataláljon a korábbi „helyes útra”, azokat az embereket kell megszólítaniuk, akik, jelenleg attól rettegnek, hogy az ő országuk is az anarchia szélére sodródott, és a működőképesség határán billegő Venezuela sorsára jut.

Küzdelem a hidrával

A jobboldali politikus azt is megerősítette, amit az MCC májusi rendezvényének előadói is megállapítottak: „A bűnözés az utóbbi években teljesen átalakult, még nemzetközibbé vált, és összefonódtak a különböző fajtái: Kolumbiában már nem egymást gyilkolják a kommunista fegyveresek és a szélsőjobboldali félkatonai csoportok, hanem ők is kéz a kézben fejest ugrottak a drogkereskedelembe és az illegális bányászatba. Ennek köszönhetően is nehezebben állapítható meg manapság, hogy kik a törvényes rend ellenségei.”