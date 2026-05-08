Teljesen lezárják az M7-est, két hétvégén is – mutatjuk a részleteket!

Szerda reggeltől a gyalogosok és a kerékpárosok már az új, korszerű hidat használhatják Velencén. Az átadással párhuzamosan megkezdődik a régi szerkezet elbontása is, amely az elkövetkező hetekben átmeneti forgalomkorlátozásokkal jár majd az érintett útszakaszon.

A bontási munkálatokat a szakemberek több ütemre osztották, melyekre két egymást követő hétvégén, május 9–10-én, valamint május 16–17-én kerül sor. Mindkét hétvégén az éjszakai órákban komoly lezárások lesznek.