kacsoh dániel navracsics tibor ferencz orsolya cser - palkovics andrás fidesz orbán viktor

Nem a Fideszt, hanem a közösséget kell megőrizni | REAKCIÓ Cser-Palkovics Andrással (VIDEÓ)

2026. május 08. 17:00

Cser-Palkovics András a Reakció műsorában, Kacsoh Dánielnek beszélt arról, hogy a választási vereség óta milyen folyamatok kezdődtek meg a Fideszen belül, de kiemelte a kritikus párbeszéd, a morális és jogi szembenézés fontosságát is.

A Fidesz választási vereséggel való szembenézésének egyik fontos állomása volt a napokban, amikor informális találkozón cserélte ki tapasztalatait, véleményét a párt több prominense, így Ferencz Orsolya, Navracsics Tibor és – mások mellett – Cser-Palkovics András.

Ezt is ajánljuk a témában

Utóbbi, Székesfehérvár polgármestere most a Reakcióban beszélt Kacsoh Dánielnek a hagyományteremtő egyeztetés jelentőségéről. Kifejtette: véleménye szerint

 a Fidesz választási veresége miatt elsősorban nem a kampány okolható, hiszen az „már egy bizonyos szempontból hibás termék” volt. 

Komoly hibának nevezte ugyanakkor, hogy a helyi közösségek szerepét, a lokalitást „egy kicsit alulbecsülték”. Cser-Palkovics András szerint az egyik, 16 év után levonható fontos tanulság, hogy

 mindig, mindennek egyszer vége lesz”.

„Egy huszonvalahány fős párt vert meg bennünket. Miért?” – tette fel a kérdést. Véleménye szerint nem egy politikai párt lett a győztes, hanem egy olyan mozgalom, amit „professzionálisan” fel tudtak építeni. 

Orbán Viktor leköszönő kormányfő személyével kapcsolatban úgy fogalmazott: van egy közösség, amelyik számára „nagyon-nagyon fontos az ő személye és személyisége”, ráadásul „az adott esetben jogos kritika mellett is nagyon sok dolgot köszönhet neki az ország”. Cser-Palkovics elképzelhetőnek tartja, hogy 

a Fidesz közösségébe új szereplők is kellenek majd, olyanok, „akikről ma még lehet, hogy nem is tudunk”.

A Tiszához sodródott szavazókkal kapcsolatban leszögezte: jelentős részük úgy gondolja, hogy nem ők, hanem maga a Fidesz tért le az útról az elmúlt években. A politikus szerint a következő időszakban hagyni kell az új kormányt kormányozni, „és majd nézzük meg, hogy az egyes területeken ez milyen eredményre fog vezetni”

Elmondta, 

ő maga „rettenetesen kíváncsian” várja, hogy az önkormányzatok vonatkozásában tett tiszás ígéretek közül mi fog megvalósulni.

Az elmúlt napokban nyilvánosságra került, korrupció gyanúját is felvető ügyekkel kapcsolatban Cser-Palkovics András azt mondta: 

megdöbbentőek, elkeserítőek és azoktól a Fidesz közösségének döntő része elhatárolódik. 

Szükségesnek nevezte a morális-jogi szembenézést, azzal együtt, hogy „az ártatlanság vélelme egy jogállamban mindenkit meg kell, hogy illessen”. Megjegyezte ugyanakkor, hogy az említett esetekhez kapcsolódó „struktúra kialakítása” minimum politikai hiba volt, a felelősség pedig azoké, akik azt létrehozták, tűrték és nem változtattak rajta.

A teljes beszélgetés a Mandiner csatornáján megtekinthető.

Nyitókép: Mandiner

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
tapir32
2026. május 08. 17:23 Szerkesztve
Mit érnek Magyar Péter hazug korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. Világbank: Magyarország a 6. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Hazudik. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar emberek jövedelem növekedése. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Az OECD a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet rövidítése. Angolul: Organisation for Economic Co-operation and Development.
akitiosz
2026. május 08. 17:21
"Komoly hibának nevezte ugyanakkor, hogy a helyi közösségek szerepét, a lokalitást „egy kicsit alulbecsülték”." Nekem ellenkező tapasztalatom van. A kampányban csak a DK és a Fidesz jelöltjei jártak erre tudtommal. A DK-s csak úgy spontán az utcán abszolút véletlenül jártam éppen arra. illetve mert arra volt dolgom. Rendezvényt tudtommal csakis a Fidesz jelöltje szervezett. Azon meg is jelent a helyi lakosság azon része, akiket nem kellett győzködnie a fideszes jelöltnek a szavazatukért. A többi párt jelöltjét máig sem láttam, és nem is hallottam, hogy erre kampányoltak volna.
pollip
2026. május 08. 17:21
Hatalmasra nőtt a fidesz és olyanok is benne voltak, akiknek nem lett volna h lyuk ott. Ezt ki lehet használni a tisztulásra. Aki marad, biztos, hogy bízni lehet benne.
pollip
2026. május 08. 17:19
Nem értem. Fidesz nélkül ki őrzi meg a közösséget?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!