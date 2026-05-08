Nem a Fideszt, hanem a közösséget kell megőrizni | REAKCIÓ Cser-Palkovics Andrással (VIDEÓ)

Ferencz Orsolya: Most nincs ideje a hallgatásnak! | REAKCIÓ (VIDEÓ)
Az utolsó méterig, az utolsó töltényig mentem – utalt a mögöttünk hagyott választásra a Reakció friss adásában Ferencz Orsolya.
Cser-Palkovics András a Reakció műsorában, Kacsoh Dánielnek beszélt arról, hogy a választási vereség óta milyen folyamatok kezdődtek meg a Fideszen belül, de kiemelte a kritikus párbeszéd, a morális és jogi szembenézés fontosságát is.
A Fidesz választási vereséggel való szembenézésének egyik fontos állomása volt a napokban, amikor informális találkozón cserélte ki tapasztalatait, véleményét a párt több prominense, így Ferencz Orsolya, Navracsics Tibor és – mások mellett – Cser-Palkovics András.
Utóbbi, Székesfehérvár polgármestere most a Reakcióban beszélt Kacsoh Dánielnek a hagyományteremtő egyeztetés jelentőségéről. Kifejtette: véleménye szerint
a Fidesz választási veresége miatt elsősorban nem a kampány okolható, hiszen az „már egy bizonyos szempontból hibás termék” volt.
Komoly hibának nevezte ugyanakkor, hogy a helyi közösségek szerepét, a lokalitást „egy kicsit alulbecsülték”. Cser-Palkovics András szerint az egyik, 16 év után levonható fontos tanulság, hogy
mindig, mindennek egyszer vége lesz”.
„Egy huszonvalahány fős párt vert meg bennünket. Miért?” – tette fel a kérdést. Véleménye szerint nem egy politikai párt lett a győztes, hanem egy olyan mozgalom, amit „professzionálisan” fel tudtak építeni.
Orbán Viktor leköszönő kormányfő személyével kapcsolatban úgy fogalmazott: van egy közösség, amelyik számára „nagyon-nagyon fontos az ő személye és személyisége”, ráadásul „az adott esetben jogos kritika mellett is nagyon sok dolgot köszönhet neki az ország”. Cser-Palkovics elképzelhetőnek tartja, hogy
a Fidesz közösségébe új szereplők is kellenek majd, olyanok, „akikről ma még lehet, hogy nem is tudunk”.
A Tiszához sodródott szavazókkal kapcsolatban leszögezte: jelentős részük úgy gondolja, hogy nem ők, hanem maga a Fidesz tért le az útról az elmúlt években. A politikus szerint a következő időszakban hagyni kell az új kormányt kormányozni, „és majd nézzük meg, hogy az egyes területeken ez milyen eredményre fog vezetni”.
Elmondta,
ő maga „rettenetesen kíváncsian” várja, hogy az önkormányzatok vonatkozásában tett tiszás ígéretek közül mi fog megvalósulni.
Az elmúlt napokban nyilvánosságra került, korrupció gyanúját is felvető ügyekkel kapcsolatban Cser-Palkovics András azt mondta:
megdöbbentőek, elkeserítőek és azoktól a Fidesz közösségének döntő része elhatárolódik.
Szükségesnek nevezte a morális-jogi szembenézést, azzal együtt, hogy „az ártatlanság vélelme egy jogállamban mindenkit meg kell, hogy illessen”. Megjegyezte ugyanakkor, hogy az említett esetekhez kapcsolódó „struktúra kialakítása” minimum politikai hiba volt, a felelősség pedig azoké, akik azt létrehozták, tűrték és nem változtattak rajta.
