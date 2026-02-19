Gulyás: A Tisza Párt vezetése összejátszik Ukrajnával! – élőben a Kormányinfó (VIDEÓ)

Itt a bizonyíték: nem tagadhatják tovább az ukránok, szándékosan zárták el a Barátság kőolajvezetéket
A Tisza Párt is tudhatott arról, hogy mit terveznek Zelenszkijék.
A kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet – jelentette be a MIniszterelnökség vezetője a csütörtöki Kormányinfón. Vizsgáljuk az áram és a földgázszállítás leállításának lehetőségét is – jelentette ki Gulyás Gergely.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a Kormányinfón közölte, hogy a kormány az ország energiabiztonságáról tárgyalt. Ami ukrán részről történt az elfogadhatatlan, február 6-a óta semmilyen akadálya nincsen a Barátság-kőolajvezeték újraindításának – mondta. Az ukrán fél tudatosan okoz kárt Magyarországnak és Szlovákiának – tette hozzá. Mindezek ellenére garantált a hazai ellátásbiztonság, felszabadították a stratégiai kőolajkészletet, mindezzel párhuzamosan 500 ezer tonna orosz kőoalajat rendelt a Mol – közölte Gulyás.
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza Párt is tudhatott arról, hogy mit terveznek Zelenszkijék.
Minden lépést megtesz a kormány az ukrán féllel szemben, vizsgálják az áram és a földgáz szállításának a leállításának a lehetőségét is Ukrajna felé.
Gulyás arról is beszélt, hogy a Béketanácsban a lehető leggyorsabb béke elérését képviseli majd. A tagság semmilyen fizetési kötelezettséggel nem jár majd.
Már több mint 25 ezer kölcsönt folyósítottak az Otthon Start Program keretében – jelentette be Gulyás. 1990 óta nem volt hasonló hitelprogram, és ezért ennek a programnak a fenntartása indokolt. 34 év az átlagéletkora a hitelt felvevőknek – tette hozzá. Stagnálnak az albérletárak, míg az ingatlanok áremelkedése is lassult – ismertette a miniszter.
Vitályos Eszter kormányszóvivő közölte, hogy az elmúlt egy hétben 60 milliárd forint értékben adtak át új beruházásokat.
Ezt is ajánljuk a témában
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök politikai okokból úgy döntött, hogy nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, amivel a Tisza Pártot akarják segíteni a közelgő parlamenti választáson. Megérkezett a magyar kormány válasza.
Sok alternatíva nincsen kőolaj esetében a szállítást illetően, mivel csak két vezeték van – mondta egy kérdésre Gulyás. A Barátság-vezetéket semmilyen támadás nem érte az elmúlt időszakban, csak egy vezeték melletti tárolót. Mindez nem indokolta volna a leállást, ezért legfelső szinten született döntés arról, hogy nem szállítanak semmit – ismertette Gulyás.
Magyarország továbbra sem támogatja Ukrajna uniós tagságát, mivel ez Európa érdeke is –
mondta egy másik kérdésre Gulyás. Szólt arról is, hogy az oroszok számára jó lenne, ha Ukrajna uniós tag lenne, mert ez jelentősen gyengítené Brüsszelt.
Két felvétel ismert Magyar Péterről: az egyiket a saját gyermekei anyjáról készített, most pedig egy beismerő vallomást tett, hogy drogos partiban járt –
mondta egy másik kérdésre Gulyás.
A Miniszterelnökség vezetője egy másik kérdésre elmondta, a Tisza Párt vezetése nyílvánosan és zárt ajtók mögött is összejátszik az ukrán féllel, mivel korábban jelezték, hogy leválnak az orosz energiahordozókról. Az utóbbit nyílvánosan többször is elmnondtak – tette hozzá. Gulyás arról is beszélt, ha leválnánk az orosz energiaforrásokról, akkor a rezsicsökkentés fenntarthatatlan lenne. Lengyelországban is két és félszerese a lakossági gáz ára a magyarhoz képest – mondta.
Már több mint 270 ezer nemzeti petíciót küldtek vissza az emberek – mondta Vitályos Eszter.
Gulyás Gergely egy másik kérdésre elmondta, a kormánynank tényszerű tudása van arról, hogy a Barátság-kőolajvezeték bármikor újraindulhatna. Mi is örülnénk annak, ha jóban lennénk az ukránokkal, de jól láthatóan ez nem a magyar félen múlik. A konfliktus, hogy az ukránok összejátszva a Tisza Párttal és Brüsszellel akadályozzák a szállítást a Barátság-vezetéken – mondta Gulyás.
A Tisza Párt vezetői számtalan alkalommal elmondták, hogy le akarnak válni az orosz energiahordozókról –
mondta Gulyás. A Barátság-vezetéket ma el lehetne indítani, és az ukránok is azt kommunikálták, hogy egy-két nap alatt újra lehet indítani a vezetéket az ominózus támadás óta – tette hozzá.
A Tisza Pártban hazudni érdem – jelentette ki a miniszter. Ha a Tisza Párt nem azonosulna Tarr kijelentéseivel, akkor már nem lenne a párt tagja – tette hozzá.
Nyitókép: Máthé Zoltán/MTI