Márki-Zay Péter Tisza Párt Magyar Péter Horn Gábor

Ennyi volt, módszeresen temetni kezdték Magyar Pétert

2026. február 19. 10:29

A pöcegödör legmélyére küldenék Magyar Pétert, már a baloldalnak is túl sok a tiszás vezér.

2026. február 19. 10:29
null
Odrobina Kristóf

„Lassan nem tudjuk eldönteni, hogy mi fogy gyorsabban: a választásig rendelkezésre álló idő, vagy a levegő Magyar Péter körül. A tiszás vezér most szembesülhet azzal, amit az elődei már megtapasztaltak. Ha nem hozza a számokat, akkor mehet a kerti vécé fenekére.

Sosem gondoltam volna, hogy Karácsony Gergely után valaha ezt fogom mondani, de Magyar Péternél gyengébb balliberális főbábot még nem láttunk az elmúlt tizenhat évben, a még a tényleg mindenre alkalmatlan Karácsonynál is nagyobb balek. A csávó például lát egy fotót egy hálószobáról, majd rögtön telespricceli a világhálót a drogos buliról, amiben részt vett – igaz, senki nem kérdezte korábban.

Magyar Péterrel ásatják meg a saját sírját

Már Magyar Péter egyik legnagyobb rajongója, Márki-Zay Péter is temetni kezdte a Tisza Párt első emberét. Szerinte a világ legtermészetesebb dolga, hogy lejáratják Magyar Pétert, hiszen rengeteg dolga van, ami miatt le lehet járatni – milyen bölcs megfigyelés ez. A hódmezővásárhelyi polgármester hirtelen már azt is Magyar Péter szemére vetette, hogy a Fideszből érkezett a baloldalra, mintha ezt a gondolatot eddig tudatosan elfojtották volna magukban.

Aztán érkezett Horn Gábor, aki eddig úgy csüngött Magyar Péter legnagyobb blődségein is, mint egy újszülött az anyukáján. Horn azonban egyik reggel felkelt, majd rájött, hogy Magyar Péter mégsem olyan jó választás: »A programelemeket már sokszor hallottuk Magyar Pétertől, ezt meg lehetett volna spórolni. Kicsit termelési beszédnek érzékeltem a dolgot, nem érzem, hogy ettől egy Tisza-szavazó úgy érzi, gyerünk, csináljuk. […] Abban van hiányérzetem, hogy a lelkesítést nem éreztem. Gyakran érzem Magyar Péteren, hogy tudja magával vinni a tömeget, de most nem.«

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

