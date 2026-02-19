„Lassan nem tudjuk eldönteni, hogy mi fogy gyorsabban: a választásig rendelkezésre álló idő, vagy a levegő Magyar Péter körül. A tiszás vezér most szembesülhet azzal, amit az elődei már megtapasztaltak. Ha nem hozza a számokat, akkor mehet a kerti vécé fenekére.

Sosem gondoltam volna, hogy Karácsony Gergely után valaha ezt fogom mondani, de Magyar Péternél gyengébb balliberális főbábot még nem láttunk az elmúlt tizenhat évben, a még a tényleg mindenre alkalmatlan Karácsonynál is nagyobb balek. A csávó például lát egy fotót egy hálószobáról, majd rögtön telespricceli a világhálót a drogos buliról, amiben részt vett – igaz, senki nem kérdezte korábban.