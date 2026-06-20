Politico: Alkotmányos válságra figyelmeztet a magyar kormány tervei miatt Sulyok Tamás

Ha a parlamenti többség megpróbálná leváltani, jogi eszközökhöz nyúlna – nyilatkozta Sulyok Tamás a Politicónak. Az államfő szerint leváltásának kérdése a magyar alkotmányos berendezkedés és a hatalmi ágak egyensúlyának védelméről is szól. Leszögezte:

egyetlen parlamenti többség sem kaphat felhatalmazást arra, hogy figyelmen kívül hagyja a jogállamiságot és az európai értékeket.

Az interjúból kiderül: Sulyok Tamás szerint Magyar Péter miniszterelnök és a Tisza Párt intézkedéseivel a hatalom túlzott centralizálására törekedne, illetve a végrehajtó hatalom számára még erősebb kontrollt építene ki, mint az előző kormányzat alatt. A köztársasági elnök álláspontja szerint a kialakult helyzet alkotmányos válságként is értelmezhető, miután a kormányzati szándékok túlterjeszkednek a demokratikus kereteken.