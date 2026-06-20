Politico: Alkotmányos válságra figyelmeztet a magyar kormány tervei miatt Sulyok Tamás

Megfúrták az alkotmánybírók Sulyok Tamás beadványát
Polt Péter végül levette a napirendről a köztársasági elnök indítványát, mert hétfőn nem lett volna határozatképes a testület.
A magyar alkotmányos berendezkedés és a hatalmi ágak egyensúlyának védelmét veszélyezteti Magyar Péter – mondta el a Politicónak adott interjújában Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki nem fogadja el hivatalának megszüntetését és jogi eszközökkel védi meg pozícióját.
Ha a parlamenti többség megpróbálná leváltani, jogi eszközökhöz nyúlna – nyilatkozta Sulyok Tamás a Politicónak. Az államfő szerint leváltásának kérdése a magyar alkotmányos berendezkedés és a hatalmi ágak egyensúlyának védelméről is szól. Leszögezte:
egyetlen parlamenti többség sem kaphat felhatalmazást arra, hogy figyelmen kívül hagyja a jogállamiságot és az európai értékeket.
Az interjúból kiderül: Sulyok Tamás szerint Magyar Péter miniszterelnök és a Tisza Párt intézkedéseivel a hatalom túlzott centralizálására törekedne, illetve a végrehajtó hatalom számára még erősebb kontrollt építene ki, mint az előző kormányzat alatt. A köztársasági elnök álláspontja szerint a kialakult helyzet alkotmányos válságként is értelmezhető, miután a kormányzati szándékok túlterjeszkednek a demokratikus kereteken.
Mindezek miatt – írja a Politico –
Sulyok Tamás kötelességének érzi, hogy megtartsa hivatalát.
A Tisza Párt ugyanakkor arra hivatkozik: a választóktól a kétharmados többséggel felhatalmazást kaptak a radikális lépésekre, így arra is, hogy az Orbán-korszakhoz kötődő intézményi struktúrákat átalakítsák.
A Politico felidézi: az áprilisi választások óta Sulyok kereszttűzben áll,
Magyar Péter minden alkalmat megragadott arra, hogy őt távozásra bírja.
Miután ez nem következett be, a miniszterelnök bejelentette, hogy megkezdik a szükséges eljárásokat az államfő eltávolítása érdekében, amire – szerinte – több alkotmányos lehetőség is rendelkezésre áll, az Alaptörvény módosításával.
Sulyok Tamás az Alkotmánybíróság, illetve a Velencei Bizottság állásfoglalását kérte az ügyben; az Alkotmánybíróság közleményben tudatta, hogy a köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, a teljes ülés így nem határozatképes, ezért
Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke levette az ügyet a napirendről.
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Polt Péter végül levette a napirendről a köztársasági elnök indítványát, mert hétfőn nem lett volna határozatképes a testület.
A köztársasági elnök nyilatkozataiban tisztázta, hogy ahogy a választások előtt, úgy azóta sem érzelmi alapon politizál, saját szerepét pedig kizárólag alkotmányos keretek között értelmezi. Világossá tette azt is, hogy a
mennyiben a kialakult helyzet eszkalálódik, az az ország nemzetközi megítélését és intézményi stabilitását is veszélyeztetheti.
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Közjogi méltóságok eltávolítására tett ígéretet a választási kampányban Magyar Péter, most pedig, a kétharmados többség birtokában igyekszik is eleget tenni neki. Sulyok Tamás államfőt hol kemény bírálattal, hol fenyegetéssel próbálja rávenni a lemondásra. Hasztalan.
A Politico a helyzetet párhuzamba állította a lengyel politikai átmenettel, amelyben az elnök és a kormány közötti konfliktus jelentősen lassította a reformokat.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd