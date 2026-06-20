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sulyok tamás tisza párt politico Magyar Péter velencei bizottság

Politico: Alkotmányos válságra figyelmeztet a magyar kormány tervei miatt Sulyok Tamás

2026. június 20. 16:02

A magyar alkotmányos berendezkedés és a hatalmi ágak egyensúlyának védelmét veszélyezteti Magyar Péter – mondta el a Politicónak adott interjújában Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki nem fogadja el hivatalának megszüntetését és jogi eszközökkel védi meg pozícióját.

2026. június 20. 16:02
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Ha a parlamenti többség megpróbálná leváltani, jogi eszközökhöz nyúlna – nyilatkozta Sulyok Tamás a Politicónak. Az államfő szerint leváltásának kérdése a magyar alkotmányos berendezkedés és a hatalmi ágak egyensúlyának védelméről is szól. Leszögezte: 

egyetlen parlamenti többség sem kaphat felhatalmazást arra, hogy figyelmen kívül hagyja a jogállamiságot és az európai értékeket.

Az interjúból kiderül: Sulyok Tamás szerint Magyar Péter miniszterelnök és a Tisza Párt intézkedéseivel a hatalom túlzott centralizálására törekedne, illetve a végrehajtó hatalom számára még erősebb kontrollt építene ki, mint az előző kormányzat alatt. A köztársasági elnök álláspontja szerint a kialakult helyzet alkotmányos válságként is értelmezhető, miután a kormányzati szándékok túlterjeszkednek a demokratikus kereteken.

Mindezek miatt – írja a Politico –

 Sulyok Tamás kötelességének érzi, hogy megtartsa hivatalát. 

A Tisza Párt ugyanakkor arra hivatkozik: a választóktól a kétharmados többséggel felhatalmazást kaptak a radikális lépésekre, így arra is, hogy az Orbán-korszakhoz kötődő intézményi struktúrákat átalakítsák. 

A Politico felidézi: az áprilisi választások óta Sulyok kereszttűzben áll, 

Magyar Péter minden alkalmat megragadott arra, hogy őt távozásra bírja. 

Miután ez nem következett be, a miniszterelnök bejelentette, hogy megkezdik a szükséges eljárásokat az államfő eltávolítása érdekében, amire – szerinte – több alkotmányos lehetőség is rendelkezésre áll, az Alaptörvény módosításával.

Sulyok Tamás az Alkotmánybíróság, illetve a Velencei Bizottság állásfoglalását kérte az ügyben; az Alkotmánybíróság közleményben tudatta, hogy a köztársasági elnök alaptörvény értelmezésére irányuló indítványával kapcsolatban hét alkotmánybíró az ügy tárgyával összefüggő személyes és közvetlen érintettségére hivatkozással kizárási okot jelentett be, a teljes ülés így nem határozatképes, ezért 

Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke levette az ügyet a napirendről.

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A köztársasági elnök nyilatkozataiban tisztázta, hogy ahogy a választások előtt, úgy azóta sem érzelmi alapon politizál, saját szerepét pedig kizárólag alkotmányos keretek között értelmezi. Világossá tette azt is, hogy a

mennyiben a kialakult helyzet eszkalálódik, az az ország nemzetközi megítélését és intézményi stabilitását is veszélyeztetheti.

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A Politico a helyzetet párhuzamba állította a lengyel politikai átmenettel, amelyben az elnök és a kormány közötti konfliktus jelentősen lassította a reformokat.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 18 komment

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corluc
2026. június 20. 17:43
Sulyok férfivá érett: respect ELNÖK úr!!!
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bbcord
2026. június 20. 17:20
M. P. lavírozta magát tarthatatlan helyzetbe. Ő fogja viselni a politikai következményeket is, mert a köztársasági elnök tartja magát esküjének és alkotmányos szerepéhez. Ahogyan kell.
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mapetshow
2026. június 20. 17:18
Rákosi Tildy Zoltánt a veje elleni (koncepciós) vádakra hivatkozva mondatta le, maJd szegény vőt ki is végeztette. Nem lennék most Sulyok Tamás veje.
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bagira004
2026. június 20. 17:17
Probléma a Pöti elvtárssal van, nem Sulyokkal.
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