2. A SAJÁT POLITIKAI HALÁLOS ÍTÉLETÉT KELLENE ALÁÍRNIA. A hatályba lépéshez kell maga a köztársasági elnök is, hiszen alá kell írnia ezt az alkotmánymódosítást. Sulyok eddig a Tisza-kormány alatt is mindent aláírt, ha ezt is szignálja, azzal lényegében a saját politikai halálos ítéletét írja alá. És másnap pakolhat és távozik a Sándor-palotából.

3. VAGY NEM ÍRJA ALÁ ÉS JÖN A MEGFOSZTÁS. A másik választása, hogy nem írja alá ezt az alkotmánymódosítást. Ekkor jogilag egy hosszabb folyamat kezdődik, hiszen a parlament megfosztási eljárást kezdeményezhet ellene. Politikailag ezzel Sulyok éppen Magyar Péter érvelését támasztaná alá, miért szükséges eltávolítani Sulyokot: hiszen ezzel olyan módosításokat is hátráltatna, mint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása.