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sulyok tamás fidesz köztársasági elnök Magyar Péter

Sulyok Tamásnak három választása van, és mindegyiknek a távozás a vége

2026. július 06. 08:33

A Fidesz által elindított önkényuralmi tiltakozás is inkább azt a forgatókönyvet teszi valószínűvé, hogy az elnök nem akar a pályáról levonulni.

2026. július 06. 08:33
SULYOK Tamás; MAGYAR Péter
Dull Szabolcs
Dull Szabolcs
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„A köztársasági elnök még mindig megválaszthatja a távozása módját, de nem maradt nagy mozgástere: aláír, nem ír alá, lemond. Erről is beszéltem az ATV  Heti Napló Sváby Andrással című műsorban, a linket majd beteszem kommentbe. 

A köztársasági elnök sorsa jogilag eldőlt, a politikai mozgástere minimális. #ötpontban

1. SULYOK ELTÁVOLÍTÁSA EGY MONDATBAN. Magyar Péter szombaton benyújtotta a 17. Alkotmánymódosítást, amely egy személyre szabott rendelkezéssel távolítja el a jelenlegi köztársasági elnököt. Nincs semmilyen általános szabály: az alkotmánymódosítás hatályba lépésének (amikor megjelenik a Magyar Közlönyben) másnapján Sulyok Tamás mandátuma megszűnik.

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2. A SAJÁT POLITIKAI HALÁLOS ÍTÉLETÉT KELLENE ALÁÍRNIA. A hatályba lépéshez kell maga a köztársasági elnök is, hiszen alá kell írnia ezt az alkotmánymódosítást. Sulyok eddig a Tisza-kormány alatt is mindent aláírt, ha ezt is szignálja, azzal lényegében a saját politikai halálos ítéletét írja alá. És másnap pakolhat és távozik a Sándor-palotából. 

3. VAGY NEM ÍRJA ALÁ ÉS JÖN A MEGFOSZTÁS. A másik választása, hogy nem írja alá ezt az alkotmánymódosítást. Ekkor jogilag egy hosszabb folyamat kezdődik, hiszen a parlament megfosztási eljárást kezdeményezhet ellene. Politikailag ezzel Sulyok éppen Magyar Péter érvelését támasztaná alá, miért szükséges eltávolítani Sulyokot: hiszen ezzel olyan módosításokat is hátráltatna, mint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása.

4. LEMONDHAT AZNAP IS. Sulyok még mindig dönthet úgy, hogy lemond. Politikai és szimbolikus szempontból az alkotmánymódosítás parlamenti elfogadásának pillanata kínálkozik ilyen momentumnak. Ezzel elkerülné az előző két pontban említett dilemmát, de a végeredmény ugyanúgy a távozása.

5. SULYOK EGYELŐRE MÉG DÖNTHET A TÁVOZÁS MÓDJÁRÓL. Sulyok Tamás vasárnap is úgy nyilatkozott egy lengyel lapnak, hogy “nincs okom a lemondásra”. A Fidesz által elindított önkényuralmi tiltakozás is inkább azt a forgatókönyvet teszi valószínűvé, hogy az elnök nem akar a pályáról levonulni. Pedig ebben a pillanatban még mindig az ő kezében van a döntés, milyen lesz a távozása.”

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Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 112 komment

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Sorrend:
salátás
2026. július 06. 12:07
Irgum-burgum 2026. július 06. 11:54 • Szerkesztve Ha lett volna morális tartás és intelligencia Sulyok Tamásban, eleve el sem vállalta volna a köztársasági elnöki kinevezést, hiszen teljesen alkalmatlan a nemzet egységének megtestesítésére. ---------- hülyegyerek, gondolom nem is érted, hogy majd ugyanezzel a szöveggel az összes létező köztársasági elnököt majd ki lehet baszarintani, ha az aktuális hatalom épp ezt találja ki
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1
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Hanno
2026. július 06. 11:55
Idióta! Rosszul fogalmaztál: "önkényuralmi tiltakozás" helyett - önkényuralom elleni tiltakozás!
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0
0
Irgum-burgum
•••
2026. július 06. 11:54 Szerkesztve
Ha lett volna morális tartás és intelligencia Sulyok Tamásban, eleve el sem vállalta volna a köztársasági elnöki kinevezést, hiszen teljesen alkalmatlan a nemzet egységének megtestesítésére. Azzal, hogy nem mondott le a megfelelő időben, csak még inkább megerősíti ezt a tényt.
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0
2
survivor
2026. július 06. 11:43
ferdinandvix Tetszik a Tisza- egypárt rendszer ?
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