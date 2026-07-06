Sulyok Tamás szerint a mandátumát megszüntető alkotmánymódosítás nincs összhangban a jogállamisággal
A Do Rzeczy lengyel hetilapnak adott interjút a köztársasági elnök.
A Fidesz által elindított önkényuralmi tiltakozás is inkább azt a forgatókönyvet teszi valószínűvé, hogy az elnök nem akar a pályáról levonulni.
„A köztársasági elnök még mindig megválaszthatja a távozása módját, de nem maradt nagy mozgástere: aláír, nem ír alá, lemond. Erről is beszéltem az ATV Heti Napló Sváby Andrással című műsorban, a linket majd beteszem kommentbe.
A köztársasági elnök sorsa jogilag eldőlt, a politikai mozgástere minimális. #ötpontban
1. SULYOK ELTÁVOLÍTÁSA EGY MONDATBAN. Magyar Péter szombaton benyújtotta a 17. Alkotmánymódosítást, amely egy személyre szabott rendelkezéssel távolítja el a jelenlegi köztársasági elnököt. Nincs semmilyen általános szabály: az alkotmánymódosítás hatályba lépésének (amikor megjelenik a Magyar Közlönyben) másnapján Sulyok Tamás mandátuma megszűnik.
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2. A SAJÁT POLITIKAI HALÁLOS ÍTÉLETÉT KELLENE ALÁÍRNIA. A hatályba lépéshez kell maga a köztársasági elnök is, hiszen alá kell írnia ezt az alkotmánymódosítást. Sulyok eddig a Tisza-kormány alatt is mindent aláírt, ha ezt is szignálja, azzal lényegében a saját politikai halálos ítéletét írja alá. És másnap pakolhat és távozik a Sándor-palotából.
3. VAGY NEM ÍRJA ALÁ ÉS JÖN A MEGFOSZTÁS. A másik választása, hogy nem írja alá ezt az alkotmánymódosítást. Ekkor jogilag egy hosszabb folyamat kezdődik, hiszen a parlament megfosztási eljárást kezdeményezhet ellene. Politikailag ezzel Sulyok éppen Magyar Péter érvelését támasztaná alá, miért szükséges eltávolítani Sulyokot: hiszen ezzel olyan módosításokat is hátráltatna, mint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása.
4. LEMONDHAT AZNAP IS. Sulyok még mindig dönthet úgy, hogy lemond. Politikai és szimbolikus szempontból az alkotmánymódosítás parlamenti elfogadásának pillanata kínálkozik ilyen momentumnak. Ezzel elkerülné az előző két pontban említett dilemmát, de a végeredmény ugyanúgy a távozása.
5. SULYOK EGYELŐRE MÉG DÖNTHET A TÁVOZÁS MÓDJÁRÓL. Sulyok Tamás vasárnap is úgy nyilatkozott egy lengyel lapnak, hogy “nincs okom a lemondásra”. A Fidesz által elindított önkényuralmi tiltakozás is inkább azt a forgatókönyvet teszi valószínűvé, hogy az elnök nem akar a pályáról levonulni. Pedig ebben a pillanatban még mindig az ő kezében van a döntés, milyen lesz a távozása.”
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A Do Rzeczy lengyel hetilapnak adott interjút a köztársasági elnök.
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI