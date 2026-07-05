Sulyok Tamás szerint a mandátumát megszüntető alkotmánymódosítás nincs összhangban a jogállamisággal

Manfred Weber: Megtérült a Magyar Péterbe fektetett bizalmunk
Az Európai Néppárt elnöke nagyon örül a magyar kormányváltásnak.
A Do Rzeczy lengyel hetilapnak adott interjút a köztársasági elnök.
Semmiképpen sem nevezhető a jogállamisággal összhangban álló megoldásnak az Alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló javaslat, amely megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását – jelentette ki Sulyok Tamás köztársasági elnök a Do Rzeczy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban.
A Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett, több közjogi méltóság – köztük a köztársasági elnök – elmozdítását célzó lépésekkel kapcsolatos kérdésre Sulyok Tamás hangsúlyozta: Magyarországon a köztársasági elnök jogállását az Alaptörvény határozza meg.
„Nincs okom a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra” – jelentette ki az államfő.
A köztársasági elnököt érintő alkotmánymódosítási javaslat „egyetlen mondattal intézi el a hivatalból való eltávolítás kérdését”.
Mivel a szöveg a „jelenlegi köztársasági elnökre”, és nem általában az elnöki tisztségre vonatkozik, az nem értelmezhető másként, mint „egy konkrét személyre szabott jogszabályként, amelyet semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban álló megoldásnak nevezni”
– fogalmazott Sulyok.
Vitathatónak nevezte azt is, hogy Magyar Péter „szégyenletes és elfogadhatatlan módon” a korábbi kormány „bábjának” nevezte. Rámutatott: soha nem volt sem párttag, sem politikus. A Fidesz kormányzása alatt ugyanakkor élt vétójogával, és aláírta a jelenleg kormányzó Tisza Párt által elfogadott törvényeket is. Sulyok Tamás szerint a miniszterelnök kettős mércét alkalmaz, mert „nem látna problémát abban, ha valamelyik Tisza-párti politikus vagy akár valamelyik jelenlegi kormánytag lenne a következő köztársasági elnök”.
Az államfő szerint
Magyarországon „egyre világosabban körvonalazódik a hatalomközpontosítás”, amely „nagyon gyorsan halad, és szinte elsöprő erejű”.
Felmerül a kérdés, hogy „ez az erő nem söpri-e el a nemzetközileg elismert és megkövetelt jogállamisági elveket, valamint a valódi képviseleti demokráciát is” – jegyezte meg.
Figyelmeztetett: a kormánypárt „valóban hatalmas támogatást kapott, ami sok mindenre feljogosítja”, ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy nem lehet mindent megtenni pusztán azért, mert az technikailag lehetséges.
Az új Alaptörvényről indítandó társadalmi egyeztetéssel kapcsolatban Sulyok Tamás úgy fogalmazott: látható, hogy „széles körű és határozott társadalmi igény mutatkozik például az elnöki tisztség politikai átértelmezésére”.
„Ez lehetséges, akárcsak egy új alkotmány megalkotása is”, ugyanakkor nem szabad „szem elől téveszteni az alapvető európai értékeket és a jogállamiság pilléreit” – hangsúlyozta.
A lengyel–magyar kapcsolatokról szólva az államfő elismerte: az elmúlt években feszültségek alakultak ki a két kormány között, ő azonban arra törekedett, hogy „ez a kapcsolat mindig fennmaradjon, és a magyar, valamint a lengyel nép továbbra is két jó barát maradjon”. Felidézte: márciusban Karol Nawrocki lengyel elnökkel együtt ünnepelte a magyar–lengyel barátság napját a lengyelországi Przemyślben és Budapesten, múlt héten pedig Poznańban közösen emlékeztek meg az 1956-os poznani munkásfelkelés 70. évfordulójáról. Sulyok Tamás meggyőződését fejezte ki, hogy a lengyelek és a magyarok közötti „történelmi barátságot semmilyen esetleges véleménykülönbség, illetve a pártok és kormányok közötti feszültség nem képes megrontani”.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert