Sulyok Tamás szerint a mandátumát megszüntető alkotmánymódosítás nincs összhangban a jogállamisággal

Felmerül a kérdés, hogy „ez az erő nem söpri-e el a nemzetközileg elismert és megkövetelt jogállamisági elveket, valamint a valódi képviseleti demokráciát is” – jegyezte meg.

Figyelmeztetett: a kormánypárt „valóban hatalmas támogatást kapott, ami sok mindenre feljogosítja”, ugyanakkor szem előtt kell tartani, hogy nem lehet mindent megtenni pusztán azért, mert az technikailag lehetséges.

Az új Alaptörvényről indítandó társadalmi egyeztetéssel kapcsolatban Sulyok Tamás úgy fogalmazott: látható, hogy „széles körű és határozott társadalmi igény mutatkozik például az elnöki tisztség politikai átértelmezésére”.