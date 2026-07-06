Nyilvánosságra hozta az államfő hivatala, milyen kérdésekkel fordultak a Velencei Bizottsághoz

Érkezik a Velencei Bizottság Sulyok Tamás miatt, gyorsított eljárást ígértek
A testület bevonása azután vált szükségessé, miután Magyar Péter többször felszólította a köztársasági elnököt a lemondásra.
Az államfői kezdeményezés kiemelt jelentőségére való tekintettel közleményt adott ki a Sándor-palota.
Ahogy arról beszámoltunk, július 2-án Budapesten tárgyaltak a Velencei Bizottság tagjai, miután Sulyok Tamás köztársasági elnök május 29-én kérdésekkel fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez. Az államfő hivatala emlékeztetett, a bizottság szakértői közreműködését Sulyok „a választások után kialakult, a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához” kérte.
A Sándor-palota „az államfői kezdeményezés kiemelt jelentőségére, valamint az azzal kapcsolatban tapasztalt fokozott közérdeklődésre tekintettel” közzétette, milyen kérdésekkel fordult a Velencei Bizottsághoz Sulyok Tamás, miután Magyar Péter miniszterelnök többször is lemondásra szólította fel.
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A testület bevonása azután vált szükségessé, miután Magyar Péter többször felszólította a köztársasági elnököt a lemondásra.
A közleményben hangsúlyozták, noha a kormány kifejezte nyitottságát a Velencei Bizottsággal való együttműködésre, „a mai napon, 2026. július 6-án az Alaptörvény-módosítás sürgős eljárásban való tárgyalása mellett döntött, anélkül, hogy ígéretet tett volna a Velencei Bizottság véleményének bevárására.”
A 22 oldalas dokumentum szerint Sulyok többek mellett az alábbi kérdésekkel fordult a Velencei Bizottsághoz:
- egy parlamentáris demokráciában a nem közvetlenül megválasztott köztársasági elnöknek van-e politikai elszámoltathatósága a nemzetközi alkotmányjogi normák szerint;
- ha nem állapítható meg ez a politikai elszámoltathatóság, a köztársasági elnököt az Alaptörvény vagy a jogszabályok megsértésének megállapítása nélkül is el lehet-e távolítani tisztségéből;
- mivel járnak azok az alkotmányos normák, amelyek a nem közvetlenül választott, és a hatalmi ágak szétválasztásának rendszerén belül ellensúlyként működő köztársasági elnök leváltására vonatkoznak egy parlamenti demokráciában;
- leváltható-e az ilyen köztársasági elnök olyan okok alapján, amelyek nem járnak jogsértés megállapításával;
- a nemzetközi alkotmányjogi normák alapján hogyan kell értékelni azokat a miniszterelnöki nyilatkozatokat, amelyek arra utalnak, hogy a köztársasági elnöknek le kell mondania vagy el kell távolítani őt a tisztségéből, arra a feltételezésre alapozva, hogy lassíthatja az uniós források visszaszerzését;
- milyen hatása van a kormány szándékának az Alaptörvény, köztársasági elnök eltávolítására vonatkozó jövőbeli módosítására és annak a nemzetközi alkotmányjogi normákkal való összhangjára;
- illetve lehet-e összhangban az alkotmányjogi normákkal egy olyan alkotmánymódosítás, amelynek egyértelmű célja a törvényesen és szabályszerűen megválasztott köztársasági elnök tisztségéből való eltávolítása.
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A köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez.
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd