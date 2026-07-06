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Velencei Bizottság tárgyalás Sulyok Tamás

Nyilvánosságra hozta az államfő hivatala, milyen kérdésekkel fordultak a Velencei Bizottsághoz

2026. július 06. 21:34

Az államfői kezdeményezés kiemelt jelentőségére való tekintettel közleményt adott ki a Sándor-palota.

2026. július 06. 21:34
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Ahogy arról beszámoltunk, július 2-án Budapesten tárgyaltak a Velencei Bizottság tagjai, miután Sulyok Tamás köztársasági elnök május 29-én kérdésekkel fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez. Az államfő hivatala emlékeztetett, a bizottság szakértői közreműködését Sulyok „a választások után kialakult, a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához” kérte.

A Sándor-palota „az államfői kezdeményezés kiemelt jelentőségére, valamint az azzal kapcsolatban tapasztalt fokozott közérdeklődésre tekintettel” közzétette, milyen kérdésekkel fordult a Velencei Bizottsághoz Sulyok Tamás, miután Magyar Péter miniszterelnök többször is lemondásra szólította fel.

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A közleményben hangsúlyozták, noha a kormány kifejezte nyitottságát a Velencei Bizottsággal való együttműködésre, „a mai napon, 2026. július 6-án az Alaptörvény-módosítás sürgős eljárásban való tárgyalása mellett döntött, anélkül, hogy ígéretet tett volna a Velencei Bizottság véleményének bevárására.”

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A 22 oldalas dokumentum szerint Sulyok többek mellett az alábbi kérdésekkel fordult a Velencei Bizottsághoz:

- egy parlamentáris demokráciában a nem közvetlenül megválasztott köztársasági elnöknek van-e politikai elszámoltathatósága a nemzetközi alkotmányjogi normák szerint;

- ha nem állapítható meg ez a politikai elszámoltathatóság, a köztársasági elnököt az Alaptörvény vagy a jogszabályok megsértésének megállapítása nélkül is el lehet-e távolítani tisztségéből;

- mivel járnak azok az alkotmányos normák, amelyek a nem közvetlenül választott, és a hatalmi ágak szétválasztásának rendszerén belül ellensúlyként működő köztársasági elnök leváltására vonatkoznak egy parlamenti demokráciában;

- leváltható-e az ilyen köztársasági elnök olyan okok alapján, amelyek nem járnak jogsértés megállapításával;

- a nemzetközi alkotmányjogi normák alapján hogyan kell értékelni azokat a miniszterelnöki nyilatkozatokat, amelyek arra utalnak, hogy a köztársasági elnöknek le kell mondania vagy el kell távolítani őt a tisztségéből, arra a feltételezésre alapozva, hogy lassíthatja az uniós források visszaszerzését;

- milyen hatása van a kormány szándékának az Alaptörvény, köztársasági elnök eltávolítására vonatkozó jövőbeli módosítására és annak a nemzetközi alkotmányjogi normákkal való összhangjára;

- illetve lehet-e összhangban az alkotmányjogi normákkal egy olyan alkotmánymódosítás, amelynek egyértelmű célja a törvényesen és szabályszerűen megválasztott köztársasági elnök tisztségéből való eltávolítása.

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Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
mreinstand-5
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2026. július 06. 22:04 Szerkesztve
Lemondott már a nyilasfióka zugügyvéd, orbán kinevezettje? A köztársasági elnöki cím újabb szélsőjobbos megcsúfolója? Lemondása után ugye nem kap majd sok milliós közpénzt saját célra? Cselédet is akkor engedünk neki, ha pedo- és terroristabarát Katalinka fog ablakot mosni nála.
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0
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figyelő4322
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2026. július 06. 21:46 Szerkesztve
Úgy tűnik, hogy R-2 Pöti be💩t, hogy a Velencei Bizottság esetleg a kormány ELLEN tehet javaslatot. Ezért igyekszik átverni a Parlamenten az alkotmány/ alaptörvény módosítását. Ilyen módon próbál kész helyzet elé állítani mindenkit. 💩házi a poloska, de egy vérszívótól mi mást lehetne várni?
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1
0
NewWorldOrder
2026. július 06. 21:42
"a köztársasági elnöknek le kell mondania vagy el kell távolítani őt a tisztségéből, arra a feltételezésre alapozva, hogy lassíthatja az uniós források visszaszerzését" - ez beismerése annak, hogy Magyar Péter minden feltételt elfogadott brüsszelben.
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4
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