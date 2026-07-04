Sulyok Tamást és Forsthoffer Ágnest is meghallgatta a Velencei Bizottság

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Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
A köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez.
Sulyok Tamás köztársasági elnök csütörtökön a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, az államfő hivatala emlékeztetett arra: a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez. Sulyok Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte „a választások után kialakult, a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához”.
Hozzátették: a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben.
„A köztársasági elnök méltányolja a Velencei Bizottság elkötelezettségét a vitás helyzet rendezésének támogatásában, egyúttal reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a testület és a magyar kormány közötti egyeztetés is eredményesen járul hozzá a magyar alkotmányos rend európai normáknak is megfelelő szintű megőrzéséhez” – fogalmazott a közleményben a Sándor-palota.
Csütörtökön a Parlamentet is meglátogatta a Velencei Bizottság delegációja, élükön Marta Cartabiával, a szervezet elnökével, aki találkozott Forsthoffer Ágnes házelnökkel is. „A rendkívül konstruktív megbeszélésen biztosítottam őket arról, hogy a választóktól kapott soha nem látott felhatalazás alapján Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy hosszú távon stabil, polgárai számára kiszámítható jogrendet és demokráciát építsen” – írta Forsthoffer.
Legfontosabb feladataink közé tartozik a korrupció leépítése, a jogállamiság visszaépítése, ezen belül többek között az igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállítása és az átláthatósági követelményeknek való megfelelés is”
– közölte a Parlament elnöke.
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