Sulyok Tamást és Forsthoffer Ágnest is meghallgatta a Velencei Bizottság

Sulyok Tamás köztársasági elnök csütörtökön a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, az államfő hivatala emlékeztetett arra: a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez. Sulyok Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte „a választások után kialakult, a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához”.

Hozzátették: a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben.