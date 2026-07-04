Ft
Ft
27°C
14°C
Ft
Ft
27°C
14°C
07. 04.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 04.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
sulyok tamás európa tanács forsthoffer ágnes velencei bizottság

Sulyok Tamást és Forsthoffer Ágnest is meghallgatta a Velencei Bizottság

2026. július 04. 15:19

A köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez.

2026. július 04. 15:19
null

Sulyok Tamás köztársasági elnök csütörtökön a Velencei Bizottság tagjaival tárgyalt Budapesten, az államfő hivatala emlékeztetett arra: a köztársasági elnök május 29-én fordult az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez. Sulyok Tamás a bizottság szakértői közreműködését kérte „a választások után kialakult, a magyar közjogi intézmények közötti alkotmányos konfliktusnak az európai alkotmányos értékek figyelembevétele melletti megoldásához”. 

Hozzátették: a Velencei Bizottság jelezte, hogy kész sürgősséggel tárgyalni a beadványt, valamint Budapesten személyes egyeztetés útján is tájékozódni az ügyben.

„A köztársasági elnök méltányolja a Velencei Bizottság elkötelezettségét a vitás helyzet rendezésének támogatásában, egyúttal reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a testület és a magyar kormány közötti egyeztetés is eredményesen járul hozzá a magyar alkotmányos rend európai normáknak is megfelelő szintű megőrzéséhez” – fogalmazott a közleményben a Sándor-palota.

Csütörtökön a Parlamentet is meglátogatta a Velencei Bizottság delegációja, élükön Marta Cartabiával, a szervezet elnökével, aki találkozott Forsthoffer Ágnes házelnökkel is. „A rendkívül konstruktív megbeszélésen biztosítottam őket arról, hogy a választóktól kapott soha nem látott felhatalazás alapján Magyarország mindent megtesz annak érdekében, hogy hosszú távon stabil, polgárai számára kiszámítható jogrendet és demokráciát építsen” – írta Forsthoffer.

Legfontosabb feladataink közé tartozik a korrupció leépítése, a jogállamiság visszaépítése, ezen belül többek között az igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállítása és az átláthatósági követelményeknek való megfelelés is”

– közölte a Parlament elnöke.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fintaj-2
2026. július 04. 16:42
teketlenek, Te aztán sokat ihattál a Tisza-kultúra forrásából!
Válasz erre
0
0
teketlenek
2026. július 04. 16:42
Ez a fazon és a pereputtya úgy gazdagodott meg rajtunk, hogy közben végig a nemzet napszámosának szerepében tetszelgett. Nézzünk már rá a nemzet horgászára, az emberre, akinek a bajsza alatt évtizedekig észrevétlenül tűntek el a milliárdok. Igen, Áder Jánosról van szó. Arról a fazonról, aki 1990 óta – azaz laza 36 éve – a mi adónkból veszi a kenyeret, a villát, meg a londoni repjegyet. Áder úr gyakorlatilag a rendszerváltás óta az állami csecsen lóg. Ha a parlamenti padsorok mesélni tudnának, valószínűleg már rég beperelték volna elbirtoklásért. De ami igazán felviszi a vérnyomást, az nem csak az apuka karrierje, hanem az, ahogyan mi, te meg én, csendben kistafíroztuk a gyerekeket. Kezdjük Orsikával, a művészlélekkel. Tudjátok, mibe fáj egy londoni Richmond egyetem? Nem, nem a sarki söröző árszínvonala. Ez a luxusképzés a tandíjjal, a kensingtoni albérlettel és a kötelező elnöki csemete-életmóddal együtt laza 60-80 millió forintot szippantott fel a diploma végéig.
Válasz erre
0
0
teketlenek
2026. július 04. 16:39
Te fosom fingtáj-2 a bukott cigányod lepedéke bármekkora csicska a fajtád talpnyaló hulladéka és ilyen jellemtelen droidokra nincs szükség demokratikus jogállamban! Fogtad, orbánpunci?:DDDDDDDDDDDD
Válasz erre
0
0
pugacsov-0
2026. július 04. 16:36
Úgy látom Ágika nem beszéli annyira az angolt !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!