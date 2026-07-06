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bohár dániel Forsthoffer Ágnes telex

Forsthoffer Ágnes vizsgálatot indított, miután „Sajó házmester följelentette Bohár agitátort”

2026. július 06. 19:15

A parlamentben a munkáját végző újságíró úgy reagált: „lebuktattad magad, jól bemutatva hogyan dolgozik össze a telex és a Tisza-frakció”.

2026. július 06. 19:15
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Fordulatoknak nem volt híján a hétfői nap a parlamentben: a telexes Sajó Dávid arról írt, Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke vizsgálatot rendelt el Bohár Dániel és stábja országházi tevékenységét illetően. Mindez a házelnök lapnak küldött válaszából derült ki. A cikk szerint a patrióta újságíró a kormányváltás óta a Fidesz kötelékének tagjaként munkálkodik a Parlamentben.

Bohár egy ideje ellenzéki riporterként jelentkezik a követőinek, videós beszámolókat és politikuskérdezős anyagokat publikált a közösségi oldalán. Miután feltűnt a Telexnek, kérdéseket intézett a témában.

Mint írták, „kerestük a Parlament sajtóosztályát is még múlt héten, hogy Bohár pontosan milyen akkreditációval dolgozik az Országházban.”

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Erre kaptak választ, amelyet alább olvashatnak:

Több országgyűlési képviselő jelzése alapján Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke vizsgálatot rendelt el Bohár Dániel és stábja országházi tevékenységéről.

A jelenlegi információk szerint a Fidesz-frakció vendégeként, tehát nem sajtóbelépővel tartózkodtak az Országházban. A 8/2020-as házelnöki rendelkezés értelmében sajtótudósítói tevékenységet csak sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek az Országgyűlés épületeiben. Házelnök asszony az ügy teljeskörű kivizsgálása érdekében megkeresi az érintetteket és a nyilatkozataik tükrében hozza meg a döntését” – írták a Telex megkeresésére.

A lap Bohár Dánielnek is feltette a kérdéseit, aki SMS-ben reagált. Íme a csattanós válasza!

„Szia! Nem állok semmilyen szerződéses viszonyban a Fidesz-frakcióval, így nyilván juttatást sem kapok.

A kérdéseiddel viszont lebuktattad magad, jól bemutatva hogyan dolgozik össze a telex és a Tisza-frakció.

A kérdésem az, hogyan szereztek meg ennyire gyorsan olyan információkat, ami a munkám ellehetetlenítését célozza. Előre is köszönöm a választ!”

Hont András publicista is reagált az ügyre, a közösségi oldalán csak annyit írt: „Sajó házmester följelentette Bohár agitátort az óvó néninél. És büszke is rá”.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 52 komment

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Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. július 06. 21:38
trágyadombi világ
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0
0
Krupp Skya
2026. július 06. 21:22
Erős Pál is kedvenc jogásza volt KÁDÁRNAK a lányáról nem is beszélve aki kommuntsta bíró lett. Ildikó kell még valamit mondanom rájuk?
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3
0
Krupp Skya
•••
2026. július 06. 21:19 Szerkesztve
Nem, szabad senkit sem kitiltani a Mandinerről az ÁVH-soknak is joga van elmondani a véleményüket t. Mi lesz ha megsértődnek és nem fogják egymást akasztani mint 1985 előtt Megint nekünk lesz rossz a sok ÁVH-s. És mennyivel gusztusosabb ha egymást akasztgatják mintha nekünk kéne.
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2
0
Krupp Skya
2026. július 06. 21:13
mostar2222 2026. július 06. 21:00 angolpuska "A 8/2020-as házelnöki rendelkezés értelmében sajtótudósítói tevékenységet csak sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek az Országgyűlés épületeiben." Ez egy szabály, ami a bohár-féle mihasznákra is vonatkozik, nem demokrácia téma. ---------------------------------------------------------------------- Adolf Hitler is hozott rendelkezéseket és milyen demokratikusak voltak, NEKTEK.
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2
0
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