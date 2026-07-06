Forsthoffer Ágnes vizsgálatot indított, miután „Sajó házmester följelentette Bohár agitátort”

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A parlamentben a munkáját végző újságíró úgy reagált: „lebuktattad magad, jól bemutatva hogyan dolgozik össze a telex és a Tisza-frakció”.
Fordulatoknak nem volt híján a hétfői nap a parlamentben: a telexes Sajó Dávid arról írt, Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke vizsgálatot rendelt el Bohár Dániel és stábja országházi tevékenységét illetően. Mindez a házelnök lapnak küldött válaszából derült ki. A cikk szerint a patrióta újságíró a kormányváltás óta a Fidesz kötelékének tagjaként munkálkodik a Parlamentben.
Bohár egy ideje ellenzéki riporterként jelentkezik a követőinek, videós beszámolókat és politikuskérdezős anyagokat publikált a közösségi oldalán. Miután feltűnt a Telexnek, kérdéseket intézett a témában.
Mint írták, „kerestük a Parlament sajtóosztályát is még múlt héten, hogy Bohár pontosan milyen akkreditációval dolgozik az Országházban.”
Erre kaptak választ, amelyet alább olvashatnak:
Több országgyűlési képviselő jelzése alapján Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke vizsgálatot rendelt el Bohár Dániel és stábja országházi tevékenységéről.
A jelenlegi információk szerint a Fidesz-frakció vendégeként, tehát nem sajtóbelépővel tartózkodtak az Országházban. A 8/2020-as házelnöki rendelkezés értelmében sajtótudósítói tevékenységet csak sajtóbelépővel rendelkező újságírók végezhetnek az Országgyűlés épületeiben. Házelnök asszony az ügy teljeskörű kivizsgálása érdekében megkeresi az érintetteket és a nyilatkozataik tükrében hozza meg a döntését” – írták a Telex megkeresésére.
A lap Bohár Dánielnek is feltette a kérdéseit, aki SMS-ben reagált. Íme a csattanós válasza!
„Szia! Nem állok semmilyen szerződéses viszonyban a Fidesz-frakcióval, így nyilván juttatást sem kapok.
A kérdéseiddel viszont lebuktattad magad, jól bemutatva hogyan dolgozik össze a telex és a Tisza-frakció.
A kérdésem az, hogyan szereztek meg ennyire gyorsan olyan információkat, ami a munkám ellehetetlenítését célozza. Előre is köszönöm a választ!”
Hont András publicista is reagált az ügyre, a közösségi oldalán csak annyit írt: „Sajó házmester följelentette Bohár agitátort az óvó néninél. És büszke is rá”.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert