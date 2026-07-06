Forsthoffer Ágnes vizsgálatot indított, miután „Sajó házmester följelentette Bohár agitátort”

Fordulatoknak nem volt híján a hétfői nap a parlamentben: a telexes Sajó Dávid arról írt, Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke vizsgálatot rendelt el Bohár Dániel és stábja országházi tevékenységét illetően. Mindez a házelnök lapnak küldött válaszából derült ki. A cikk szerint a patrióta újságíró a kormányváltás óta a Fidesz kötelékének tagjaként munkálkodik a Parlamentben.

Bohár egy ideje ellenzéki riporterként jelentkezik a követőinek, videós beszámolókat és politikuskérdezős anyagokat publikált a közösségi oldalán. Miután feltűnt a Telexnek, kérdéseket intézett a témában.

Mint írták, „kerestük a Parlament sajtóosztályát is még múlt héten, hogy Bohár pontosan milyen akkreditációval dolgozik az Országházban.”